COMUNICADO: El módulo bifacial tipo N de Jolywood: una revolución para la inversión en el mercado fotovoltaico de la India

TAIZHOU, China, 5 de septiembre de 2017 /PRNewswire/ -- Jolywood (Taizhou) Solar Technology Co., Ltd ("Jolywood"') firmó un acuerdo con ACME Clean-tech Solutions Private Limited ("ACME"), un desarrollador de energías renovables de la India, para suministrar módulos solares monocristalinos bifaciales de alta eficiencia tipo N de Jolywood con una capacidad de 6,775 MW. Este acuerdo no solo señala el primer uso a gran escala de productos solares bifaciales tipo N en la India, sino también un hito destacado para Jolywood de cara a iniciar su expansión. El Sr. Lin Jianwei, presidente de Jolywood Group, el Sr. Liu Yong, director general de Jolywood Solar, y el Sr. Ankur, director general de Estrategia de ACME, asistieron al acto de firma.

Conforme al acuerdo, en esta ocasión Jolywood ofreció módulos transparentes monocristalinos bifaciales tipo N de 72 células y una eficiencia de 370 W. Se trata de la primera vez que la India cuenta con una aplicación de productos solares bifaciales tipo N de esta envergadura, y que pueden ofrecer un mayor retorno de la inversión en comparación con los productos fotovoltaicos convencionales.

La India se ha convertido en uno de los mercados extranjeros más populares para las empresas fotovoltaicas chinas. Con su ventajosa localización y abundantes recursos de radiación solar, el mercado indio presenta grandes oportunidades para las energías renovables, incluida la solar.

El Sr. Modi, primer ministro de la India, lanzó una propuesta general para lograr una instalación solar de 100 GW antes de 2022 con el propósito de satisfacer la demanda eléctrica de más de 100 millones de personas residentes en zonas rurales. Este plan de licitaciones podría ser un importante agente catalizador para el crecimiento del sector fotovoltaico indio.

La Agencia Internacional de la Energía (AIE) informó que el crecimiento anual de la demanda eléctrica en el mercado indio se incrementaría en un 5%, lo que supondría la necesidad de contar con un sistema eléctrico tres veces mayor antes de 2040. El Sr. Modi mostró su confianza en que la energía solar es la solución clave para el problema del consumo eléctrico en la India, y presentó un ambicioso plan solar inmediatamente después de ocupar su cargo.

El Sr. Ankur comentó: "El producto bifacial tipo N puede proporcionar una ventaja de generación adicional superior al 20%, lo que puede incrementar considerablemente la TIR de una planta solar. No solo se trata de una solución para reducir el coste normalizado de electricidad (LCOE), sino también una forma completamente nueva de abordar la escasez de electricidad en la India. Realmente merece la pena intentarlo, y por eso Jolywood es nuestra primera opción en esta ocasión".

"La cooperación con ACME es tan solo nuestra primera incursión en el mercado de la India", dijo el Sr. Liu Yong. "La generación de doble cara, la degradación inducida por la luz (LID, por sus siglas en inglés) equivalente a cero, una temperatura de trabajo inferior... con estas características, los productos N-pert de Jolywood son muy ventajosos para un entorno de altas temperaturas como el de la India. Verdaderamente creemos que nuestros productos pueden ofrecer un 10% o más de electricidad adicional a cada una de las plantas solares, a fin de reducir el LCOE e incrementar la TIR al mismo tiempo. Estamos ansiosos por afianzar nuestra colaboración con ACME y trabajar conjuntamente para ampliar la aplicación de los productos N-pert, no solo para proporcionar una reducción del LCOE y un incremento de la TIR a los inversores, sino también para proporcionar energía a precios asequibles al mercado de la India".

El Sr. Ankur dio a entender además, con confianza y expectativas de una colaboración futura, que las dos partes podrían poseer ventajas complementarias para el desarrollo de centrales eléctricas.

CONTACTO: CONTACTO: Taylor Zhao, +86-523-8061-2367, mkt@jolywood.cn

