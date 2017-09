330 43

COMUNICADO: Spin Master anuncia el segundo Día Hatchimals anual

TORONTO, September 5, 2017 /PRNewswire/ --

Nueva extensión del juguete de la temporada 2016 tiene una sorpresa muy especial

Spin Master Corp. , empresa de entretenimiento infantil líder, anunció hoy la próxima innovación en Hatchimals(R) Franchise, Hatchimals Surprise(TM), ¿ quién adivinará Who Will You Hatch(TM)?

Desde el lanzamiento global de Hatchimals en 2016, "HatchiFans" se han cautivado y encantado por estas criaturas mágicas que ofrecen una experiencia de la trama verdadera e interactiva para niños. Provenientes de Hatchtopia, Hatchimals Surprise son diferentes de cualquier Hatchimals antes visto. Los niños pueden disfrutar de una maravillosa experiencia que continúa evolucionando ofreciendo nuevos huevos, un nuevo proceso de eclosión, nuevas especies por conocer y una GRAN sorpresa en el Día Hatchimals, el viernes 6 de octubre.

Hatchimals Surprise ya es un competidor para numerosos premios de juguetes, después del exitoso debut de Hatchimals en 2016, mientras Hatchimals Glittering Garden sigue brillando en los escaparates. El público será capaz de adivinar la sorpresa de esta nueva iteración de la franquicia Hatchimals antes de que estén disponibles en las principales tiendas minoristas y en http://www.spinmaster.com [http://spinmaster.com ] comenzando el Día Hatchimals, el 6 de octubre (precio recomendado 69,99 dólares estadounidenses).

"Hemos visto una tremenda respuesta de la marca Hatchimals en todo el mundo, y seguimos para ver el éxito con la reciente introducción de Hatchimals Colleggtibles," dijo Ben Gadbois, director general global de Spin Master y responsable de operaciones. "Seguimos entregando nuestros proyectos de innovación, y estamos orgullosos de anunciar nuestro segundo Día Hatchimals anual el 6 de octubre, cuando presentaremos una nueva forma de eclosión para los niños en todo el mundo."

Pre-pedidos disponibles a partir del 18 de septiembre en los principales minoristas. Visite http://www.hatchimals.com para actualizaciones.

Acerca de Spin Master

Spin Master es una compañía de entretenimiento infantil líder que crea, diseña, fabrica, licencia y comercializa una cartera diversificada de innovadores juguetes, juegos, productos y propiedades de entretenimiento. Spin Master es mejor conocida por marcas galardonadas como Zoomer(R), Bakugan(R), Meccano(R), y 2017 Toys of the Year, Hatchimals(R), Air Hogs(R) y PAW Patrol (R). Desde 2000, Spin Master ha recibido 83 nominaciones TIA Toy of The Year (TOTY) con 25 premios en una variedad de categorías de producto, incluyendo 13 nominaciones TOTY para Juguete Innovador del Año, más que cualquiera de sus competidores. Hasta la fecha, Spin Master ha producido seis series de televisión, incluyendo el éxito de 2007 Bakugan Battle Brawlers y el actual éxito PAW Patrol, que es emitido en más de 160 países y territorios globalmente. Spin Master emplea a más de 1.500 personas en todo el mundo con oficinas en Canadá, Estados Unidos, México, Francia, Italia, Reino Unido, Eslovaquia, Polonia, Alemania, Suecia, Países Bajos, China, Hong Kong, Japón, Vietnam y Australia.

