COMUNICADO: Jaguar Land Rover: Estás contratado. La aplicación de descifrar códigos Gorillaz te consigue trabajo (1)

GAYDON, Inglaterra, September 5, 2017 /PRNewswire/ --

- La campaña de reclutamiento mundial demuestra su éxito al tiempo que Jaguar Land Rover contrata a su primer ingeniero - Jaguar Land Rover ha entrevistado a más de 50 descifradores de códigos hasta la fecha, ofreciendo trabajo a 13 personas en total. - El reto de codificación sigue abierto al tiempo que Jaguar Land Rover sigue con su búsqueda mundial de la próxima generación de ingenieros electrónicos y de software - El garaje de tipo pop-up de Gorillaz aparece en el evento inaugural Tech Fest de Jaguar Land Rover de Londres - Los aficionados podrán visitar el garaje del guitarrista Noodle para formar parte del reto técnico en directo - El festival temático 'Technology with Heart' Tech Fest explora el papel positivo de la tecnología en el remodelado de la industria de la automoción y más allá - El festival se desarrollará del 8 al 10 de septiembre en el colegio de arte, diseño y tecnología Central Saint Martins de Londres: más información disponible a través de http://www.jaguarlandrover.com - Haga click aquí si desea ver la película [https://youtu.be/k3j6u80kUDU ]

Jaguar Land Rover ha contratado al primero de la próxima generación de genios de ingeniería de electrónica y software tras un reciente reto de contratación de desciframiento de códigos dentro de la aplicación Gorillaz.

Daniel Dunkley, de 23 años y procedente de Gloucester, Reino Unido, es el primer descifrador de códigos en unirse a Jaguar Land Rover. Daniel dejó el colegio a los 16 años para trabajar como ingeniero de controles en la cantera local. Sus habilidades en códigos y software son totalmente auto-didactas desde que desarrolló su interés por los juegos de ordenador desde pequeño en su casa con su hermano mayor. Comenzará a trabajar el 2 de octubre como ingeniero de software en Jaguar Land Rover en Gaydon, Warwickshire.

Gorillaz y Jaguar Land Rover seguirán buscando un talento de nivel mundial en el evento inaugural Tech Fest de Jaguar Land Rover, que se lleva a cabo del 8al 10 de septiembre en el colegio de arte, diseño y tecnología Central Saint Martins de Londres.

Los seguidores interesados en un trabajo en Jaguar Land Rover podrán visitar un garaje de tipo pop-up Gorillaz y probar con sus habilidades técnicas probando con un puzzle, pensamiento lógico y memoria. ¿ Quieres saber si tienes lo que hace falta? Resuelve el puzzle y pasarás la pantalla inicial del proceso de reclutamiento de Jaguar Land Rover.

Si no puedes ir a Tech Fest, completa el reto de código en la aplicación Gorillaz e irás directamente a la entrevista. El puzzle de descifrar códigos con capacidades del mundo real de la nueva generación de ingeniería y software es una prueba obligada. El reto sigue estando abierto a todo el mundo y es a nivel mundial.

Noodle, guitarrista virtual de la banda y embajador de Jaguar Land Rover, explicó: "Mi lema es piensa grande y lo harás mejor. Deja de poner esos filtros en la comida y descarga inmediatamente esta aplicación. Ya se ha producido la primera contratación, así que implícate y gana".

Daniel Dunkley destacó: "Estoy impresionado de todo lo que ha sucedido en estos dos últimos meses. Leí en BBC News acerca del reto de codificación puesto en marcha por medio de Jaguar Land Rover y Gorillaz y decidí que tenía que participar. Hicimos una entrevista a través de Google Chat y después me invitaron a Gaydon a hablar acerca de mi nuevo trabajo. Lo que me impresionó fue no tener que rellenar ningún formulario de solicitud".

"Me emocioné cuando me ofrecieron un trabajo. Mi padre conduce un Land Rover Defender, por lo que siempre he sido un seguidor. No puedo creer que vaya a trabajar en la próxima generación del Defender".

Hasta ahora, cerca de 400.000 personas se han descargado la aplicación Gorillaz. De los 41.000 que se enfrentan al reto, más de 500 han descifrado el código.

Alex Heslop, responsable de ingeniería eléctrica de Jaguar Land Rover, afirmó: "Daniel es exactamente el tipo de persona que necesitamos. Las compañías de tecnología como Jaguar Land Rover proporcionan oportunidades ilusionantes para los mejores y más brillantes. Queremos atraer a talentos destacados del software, ciber-sistemas, desarrollo de aplicaciones y gráficos".

"Hemos entrevistado a más de 50 personas hasta la fecha de las 500 que han descifrado el código, reclutando ya a 13 personas. Seguimos entrevistando a todos los que han descifrado el código y que están interesados en tener un trabajo en Jaguar Land Rover. La búsqueda mundial de talentos sigue en marcha".

"No hacemos cosas normales, y eso implica contratar a personas extraordinarias. Jaguar Land Rover construye algunos de los coches más impresionantes del mundo, por lo que necesita a personas brillantes para crearlos".

Con el espíritu de la innovación colaboradora, Jaguar Land Rover ha invitado a un amplio abanico de ponentes a formar parte en una serie de debates y charlas durante el Tech Fest, al que han asistido una audiencia de influyentes mundiales y periodistas de cuatro continentes. Entre los temas se incluirán el futuro del diesel, la electrificación, las mujeres en la industria y la robótica, debatidos por un abanico de expertos mundiales de la industria y el consumo de todo el mundo. Si desea conocer más y ver la lista completa de ponentes, visite http://www.jaguarlandrover.com

La búsqueda de jóvenes talentos sigue en marcha. Los solicitantes interesados pueden descargar ya la aplicación Gorillaz en la iTunes App Store (https://itunes.apple.com/us/app/gorillaz/id1217997478?mt=8) o en Google Play https://play.google.com/store/apps/details?id=com.Parlophone.Gorillaz&hl=en.

Si desea conocer más sobre el reclutamiento en Jaguar Land Rover, haga click aquí: http://www.jaguarlandrovercareers.com. Si desea ver los cargos específicos en electrificación consulte: http://www.jaguarlandrovercareers.com/jlr-roles/product-creation/electrification

Los métodos de solicitud tradicionales siguen estando abiertos, y se aceptarán CVs, pero Jaguar Land Rover invita a los solicitantes potenciales a descargar la aplicación, descifrar los códigos y resolver los problemas por la vía rápida en su camino hacia la búsqueda de empleo.

Vea la película de la aplicación de reclutamiento aquí [https://youtu.be/y14EU9LJctY ]

Acerca de Tech Fest 2017: Technology with Heart

'Technology with Heart' es el tema del Tech Fest inaugural de Jaguar Land Rover, un evento que explora el papel positivo que la tecnología está desarrollando en el remodelado de la industria de la automoción y más allá.

El festival, de participación gratuita, se celebra en el colegio de arte, diseño y tecnología Central Saint Martins de Londres, reconocido internacionalmente. Está abierto al público en general del viernes 8 de septiembre hasta el domingo 10 de septiembre.

El evento dispondrá de exhibiciones innovadoras y pantallas interactivas que demuestran cómo la tecnología se usa para disponer de una diferencia positiva. Los asistentes podrán introducirse en el futuro y echar un vistazo en un mundo en el que los coches se conducen solos y los vehículos se comparten, no se poseen.

Unase a la conversación usando #JLRTechFest

