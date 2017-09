330 43

COMUNICADO: DBU: Trio de ecologista y pioneros de la técnica reciben el 25º Premio Alemán de Medio Ambiente

Sielmann/Frobel/Weiger fueron premiados el 29.10 para la "Grünes Band (Banda verde)", el empresario Oswald para el desarrollo de los motores especiales ahorrativos - Premio de

Por una parte, los ecologistas Inge Sielmann (87, Múnich), Dr. Kai Frobel (58, Núremberg) y Prof. Dr. Hubert Weiger (70, Fürth), y por otra parte, los empresarios Bernhard (86) y Johannes Oswald (56, Miltenberg) serán premiados en el 2017 con Premio Alemán de Medio Ambiente de la Fundación federal para el medio ambiente (DBU). Con eso la fundación reconoce el trabajo del trio de ecologistas para el primero y más grande proyecto ecologista para toda Alemania, la "Grüne Band (Banda verde)", y en la empresa familiar OSWALD Elektromotoren el desarrollo de un motor eléctrico muy ahorrativo de energía para trituradoras o prensas industriales, las cuales han significado una revolución en la tecnología de propulsión. Ambos grupos premiados recibirán el premio en metálico de 245.000 euros el 29 de octubre en Brunswick por el Presidente Federal Frank-Walter Steinmeier. El premio honorífico póstumo de 10.000 euros lo recibirá al anterior ministro exterior de las Islas Marshall, Tony de Brum (72).

