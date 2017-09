330 43

COMUNICADO: Meizu Technology recibe 200.000 pedidos de su M6 Note el primer día

PEKIN, 4 de septiembre, 2017 /PRNewswire/ -- M6 Note, el primer smartphone de la empresa líder en electrónica de consumo, Meizu Technology Co., Ltd. (Meizu) equipado con un procesador Qualcomm, ha demostrado ser un éxito en el mercado, al registrar 6,3 millones de prepedidos en las primeras 24 horas de su lanzamiento el 23 de agosto, lo que ha llevado las ventas en su primer día hasta un total de 200.000 unidades.

En sintonía con la misión de la serie M de llevar «Calidad a los jóvenes», el M6 Note dispone de una configuración de hardware de primer nivel y ofrece una exquisita experiencia fotográfica a sus usuarios. Logra un equilibrio único en el mercado entre rendimiento sólido y asequibilidad, con unos precios entre los 1.099 y los 1.699 CNY (164,95 - 254,99 USD).

«Estas cifras de ventas no sólo representan un reconocimiento del duro trabajo de nuestros ingenieros y equipos de diseño, también confirman que la estrategia de Meizu de ofrecer "Calidad a los jóvenes" es una estrategia ganadora», afirmó Li Nan, vicepresidente de Meizu Technology Co., y presidente de M Series. «La generación joven busca una "mejora en su consumo". El M6 Note proporciona la combinación del muy esperado procesador Qualcomm Snapdragon 625 y el sensor SONY IMX 362 para abrazar esta tendencia a un precio asequible».

El M6 Note ofrece una calidad superior y tiene las siguientes características:

-- Rendimiento globalEl M6 Note utiliza un procesador Qualcomm Snapdragon 625 octa-core, ensamblado mediante el proceso Samsung 14 nm LPP (Low-Power Plus) FinFET CMOS. El procesador consume hasta un 35% menos que su predecesor.La unidad de procesamiento de gráficos (GPU) Adreno 506 integrada mejora en 71% el rendimiento del procesamiento de gráficos de la generación anterior.El módem X9 LTE, junto con una tecnología de redes universal, dispone de 4G LTE y Wi-Fi de doble frecuencia. -- CámaraEl M6 Note utiliza un sistema de cámara trasera doble que consiste en una cámara primaria de 12 megapíxeles Sony IMX362/Samsung 2L7, que combina una apertura ultra ancha de f/1.9 con una lente a medida 6P, y una cámara secundaria de 5 megapíxeles. También dispone de una cámara frontal de 16 megapíxeles con una apertura amplia f/2.0.El sistema de enfoque Dual PD proporciona una velocidad de enfoque de tan solo 0,03 segundos.Estas características de hardware, junto con los algoritmos de optimización del software, como el bokeh de cámara doble ArcSoft, reducción de ruido multisecuencia y un algoritmo HDR, generan una experiencia fotográfica impresionante.«La calidad de imagen es increíble y la velocidad a la que captura la acción de día es sorprendente», dijo Amberly Valentine, ganadora del 2010 Young Fashion Photographer of the Year, tras utilizar el M6 Note. -- Duración de la bateríaUna batería ultra grande de 4000 mAh permite a los usuarios disfrutar de las funciones del M6 Note durante más tiempo, mientras que la tecnología mCharge de alta potencia de 18W también permite la carga rápida. -- Otras características- Reconocimiento de huella digital 0.2s- Flash de 4 LED de temperatura de color doble

«Es la primera vez que esta mezcla de hardware de última generación aparece en un smartphone con este nivel de precio», añadió Li Nan. «Todas las funciones cumplen la promesa de la serie M de ofrecer Calidad a los jóvenes».

Acerca de Meizu

Fundada en 2003, Meizu Technology Co., Ltd. (Meizu) es el 11º mayor fabricante de teléfonos móviles del mundo en términos de unidades vendidas, según IC Insights, y uno de los más influyentes fabricantes de smartphones y marcas de Internet móvil de China. La empresa ha presentado casi 30 modelos que han alcanzado 22.000.000 de unidades enviadas en 2016.

Meizu ha desarrollado una serie de smartphones orientados al cliente que utilizan el optimizado y personalizado sistema operativo basado en Android, «Flyme». Desde que M Series y Meizu se dividieran oficialmente en dos unidades de negocio independientes en mayo de 2016, M Series se ha centrado en la definición de la marca, el enfoque al producto y el mercado de 1.000 yuanes

CONTACTO: CONTACTO: Lazy He, + 86 13750054999, hehongyi@meizu.com

