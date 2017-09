330 43

COMUNICADO: Una nueva investigación recomienda más diálogo sobre tratamientos entre psiquiatras y sus pacientes con esquizofrenia (2

1) Heres S, Reichhart T, Hamann J et al. Psychiatrists' attitude to antipsychotic depot treatment in patients with first-episode schizophrenia (La postura de los psiquiatras ante los tratamientos antipsicóticos de depósito en pacientes con los primeros episodios de esquizofrenia). Eur Psychiatry. julio-agosto 2011; 26(5) :297-301. 2) Potkin S, Bera R, Zubek D et al. Patient and prescriber perspectives on long-acting injectable (LAI) antipsychotics and analysis of in-office discussion regarding LAI treatment for schizophrenia (La opinión de pacientes y médicos sobre antipsicóticos inyectables de prolongada duración [LAI] y el diálogo en consultas sobre los tratamientos LAI para la esquizofrenia). BMC Psychiatry octubre de 2013; 13:261. 3) Maria C, Hargarter L, Wooller A et al. Awareness of and satisfaction with available treatment options in schizophrenia: Results from a survey of patients and caregivers in Europe (Conocimiento y satisfacción con las opciones de tratamiento disponibles para la esquizofrenia: Resultados de una encuesta en Europa con la participación de pacientes y personal sanitario). Lamina presentada en la EPA 2017, 4 de abril de 2017, Florencia, Italia. 4) American Psychiatric Association (APA). Practice guideline for the treatment of patients with schizophrenia (Directrices para el tratamiento de pacientes con esquizofrenia). Segunda edición 2004;42. Disponible en http://psychiatryonline.org/pb/assets/raw/sitewide/practice_guidelines/guidelines/schizophrenia.pdf (último acceso en agosto de 2017). 5) Picchioni M, Murray R. Schizophrenia (Esquizofrenia). BMJ 2007; 335:91. 6) Lang U, Puls I, Muller DJ et al. Molecular mechanisms of schizophrenia (Los mecanismos moleculares de la esquizofrenia). Cell Physiol Biochem 2007; 20(6):687-702. 7) National Institute for Health and Clinical Excellence: Psychosis and schizophrenia in adults: prevention and management; National Clinical Practice Guidelines Number CG178 (Instituto Nacional de la Salud y Excelencia Clínica: Psicosis y esquizofrenia en adultos: prevención y gestión; Directrices Clínicas Nacionales número CG178). Disponible en https://www.nice.org.uk/guidance/cg178 (last accessed August 2017). 8) Fleischhacker WW, Arango C, Arteel P. et al. Time to commit to policy change (Es hora de comprometerse a un cambio de política). Sch Bull 2014;40:165-194.

(Logo: http://mma.prnewswire.com/media/551339/Janssen_Logo.jpg )

Photo: http://mma.prnewswire.com/media/551339/Janssen_Logo.jpg

Video: https://www.multivu.com/players/uk/8172451-research-psychiatrists-schizophrenia

CONTACTO: Contacto para los medios: Cristiana Maria, Phone: +40 724 914666, Email: cmaria@its.jnj.com

PUBLICIDAD