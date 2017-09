330 43

COMUNICADO: Una nueva investigación recomienda más diálogo sobre tratamientos entre psiquiatras y sus pacientes con esquizofrenia (1

Janssen ha anunciado los resultados de un estudio paneuropeo que concluye que un tercio de psiquiatras (34%) evita tener un dialogo abierto con sus pacientes que sufren esquizofrenia sobre las posibles opciones de tratamientos disponibles. La encuesta "Mentes Abiertas" ('Open Minds' en inglés) realizada entre 347 psiquiatras de ocho países europeos revela que el 22% de los psiquiatras limitan el diálogo con sus pacientes sobre posibles tratamientos porque temen perturbar la relación con sus pacientes. Una de las posibles causas de esto podría ser porque la mayoría de los psiquiatras, el 80%, dice que su enfoque principal es construir una sólida relación con sus pacientes fundamentada en la confianza.

Este nuevo hallazgo junto con otros de investigaciones anteriores [1],[2] podría explicar la razón por la cual muchos pacientes con esquizofrenia no conocen el abanico de tratamientos disponibles. Una encuesta de 166 personas con esquizofrenia del 2016 mostró que 27% de éstos opinaban que no se les había presentado todas las opciones de tratamiento, y el 23% no estaban satisfechos con sus medicamentos actuales. [3]

La investigación muestra que existe la posibilidad para que tanto el psiquiatra como el paciente con esquizofrenia entablen una comunicación más abierta sobre las opciones de tratamiento disponibles ya que, de media, tanto uno como el otro dispone de un tiempo similar para hablar durante las consultas.

"Es vital que los pacientes que sufren de esquizofrenia tengan toda la información necesaria para poder gestionar su condición óptimamente y así también tener la mejor posibilidad de vivir plenamente", ha dicho el Dr. Stephan Heres, Psiquiatra Jefe del Departamento de Psiquiatría y Psicoterapia en la Universidad Técnica de Múnich, Alemania. "Lo cual incluye recibir información sobre las diferentes opciones de tratamientos junto con sus pros y contras."

Hilkka Karkkainen, Presidente de la Alianza Global para la Defensa de la Salud Mental y sus Redes de Apoyo Europeo (GAMIAN Europa) ha dicho que, "Las dificultades que tiene la gente con esquizofrenia a la hora de hablar de su tratamiento es que o no conocen o no entienden las opciones disponibles. Un diálogo abierto entre facultativos y pacientes es esencial en la toma de decisiones."

Un detalle aún más importante que se desglosa de los resultados es la perspectiva positiva que los psiquiatras tienen acerca del futuro de sus pacientes con esquizofrenia. La mayoría, o sea el 85%, cree que aquellos pacientes que siguen el tratamiento pueden mantener relaciones personales funcionales, y el 71% cree que podrán vivir una vida plena.

Janssen tiene una larga historia dentro de la neurociencia y está comprometida con mejorar las vidas de aquellos que sufren enfermedades mentales. Hace más de 60 años, Janssen descubrió uno de los primeros tratamientos contra la esquizofrenia, y continúa invirtiendo en la difusión de las diferentes opciones de tratamiento y prestando el apoyo necesario a las personas afectadas por las enfermedades mentales graves.

Acerca de la encuesta

Janssen encargó la encuesta "Mentes Abiertas" ('Open Minds') para explorar el diálogo entre psiquiatras y sus pacientes con esquizofrenia relativo a las diferentes opciones de tratamiento disponibles. La encuesta también aporta la perspectiva clínica acerca de los estudios anteriores realizados con pacientes y personal sanitario, que resaltaban su nivel de satisfacción y conocimiento de las opciones de tratamiento disponibles.

La encuesta fue realizada por la agencia de estudios de mercado Cello Health Insights con la participación de 347 psiquiatras en Francia, Alemania, Italia, España, Reino Unido, Hungría, Suecia y Turquía. Los que participaron en la encuesta online tenían entre 3 y 35 años de experiencia y habían tratado a al menos 20 pacientes con esquizofrenia al mes (al menos 10 en Suecia y Hungría).

Acerca de la esquizofrenia

La esquizofrenia es un trastorno cerebral complejo y crónico cuyos síntomas pueden ser severos y debilitantes, y puede impactar en todos los aspectos cotidianos de los que la sufren. El trastorno no hace distinciones y afecta a gente de todos los países, grupos socioeconómicos y culturas. Su prevalencia es parecida alrededor del mundo: casi una de cada 100 personas desarrollará la esquizofrenia antes de cumplir los 60, y los hombres tienen un riesgo de padecerla ligeramente mayor. [4], [5]

No hay una única causa de esquizofrenia. Se cree que la acción conjunta de diferentes factores contribuye al desarrollo de la enfermedad, entre éstos, los más importantes son los factores genéticos y ambientales. [6] Los síntomas de la esquizofrenia incluyen las alucinaciones, delirios, apatía, aplanamiento afectivo, aislamiento social/depresión y falta de motivación o iniciativa. [4]

Aunque la esquizofrenia es para toda la vida, sí hay tratamientos que pueden ayudar. Las directrices clínicas establecen que el paquete de tratamiento óptimo es una combinación de fármacos antipsicóticos, psicoterapia, psicoeducación y autoayuda. [7] Un tratamiento eficaz puede ayudar a los pacientes a llevar una vida activa y plena, continuar con los estudios o el trabajo, e independizarse y retomar la vida social, todos los cuales, a su vez, contribuyen a la recuperación. [8]

Acerca de Janssen Pharmaceutical Companies

La misión de Janssen Pharmaceutical Companies de Johnson & Johnson es trabajar para crear un mundo libre de enfermedades. Su inspiración es transformar vidas por medio del descubrimiento de nuevas y mejores maneras de prevenir, interceptar, tratar y curar enfermedades. Reunimos las mentes más brillantes y nos dedicamos a la ciencia más prometedora. Somos Janssen. Colaboramos con el mundo para mejorar la salud de todos sus habitantes. Para más información, visite: http://www.janssen.com/EMEA. Síguenos en: http://www.twitter.com/janssenEMEA.

Janssen-Cilag International NV forma parte de Janssen Pharmaceutical Companies de Johnson & Johnson.

Referencias

