330 43

COMUNICADO: SEAT: De la web al escenario, Las novedades para el Salón de Frankfurt

BARCELONA, Spain, September 1, 2017 /PRNewswire/ --

-- La marca española presenta sus principales novedades una semana antes de la apertura del salón

El lunes 4 de septiembre, a las 11:00AM horas, el Presidente de SEAT, Luca de Meo, presentará las principales novedades para el próximo salón del automóvil alemán a través de una innovadora conferencia mediante web streaming.

(Logo: http://photos.prnewswire.com/prnh/20170405/486803LOGO )

(Photo:http://mma.prnewswire.com/media/550958/SEAT_Save_The_Date_IAA_Web_Conference_2017.jpg )

Con el fin de hacerlo lo más accesible posible, los medios tan sólo tendrán que clicar en el enlace y disfrutar de la conferencia online. http://iaawebconference.seatprapp.com

"Considerando el gran número de actividades y ruedas de prensa que suelen tener lugar en el Salón del Automóvil de Frankfurt, hemos querido anticipar nuestras principales novedades a los medios de comunicación para ponerlos en las mejores condiciones posibles para trabajar. Y para ello, hemos optado por una herramienta ingeniosa, accesible y fácil como una rueda de prensa online," afirmó Luca de Meo.

Al finalizar la conferencia de prensa, los periodistas internacionales tendrán la oportunidad de enviar sus preguntas al departamento de comunicación.

http://www.seat-mediacenter.com

SEAT is the only company that designs, develops, manufactures and markets cars in Spain. A member of the Volkswagen Group, the multinational has its headquarters in Martorell (Barcelona), exporting 81% of its vehicles, and is present in over 80 countries through a network of 1,700 dealerships. In 2016, SEAT obtained an operating profit of 143 million euros, the highest in the history of the brand, and achieved worldwide sales of nearly 410,000 vehicles.

SEAT Group employs more than 14,500 professionals at its three production centres - Barcelona, El Prat de Llobregat and Martorell, where it manufactures the highly successful Ibiza and Leon. Additionally, the company produces the Ateca and the Toledo in the Czech Republic, the Alhambra in Portugal and the Mii in Slovakia.

The multinational has a Technical Centre, which operates as a knowledge hub that brings together 1,000 engineers who are focussed on developing innovation for Spain's largest industrial investor in R&D. SEAT already features the latest connectivity technology in its vehicle range and is currently engaged in the company's global digitalisation process to promote the mobility of the future.

http://seat-mediacenter.com

Photo: http://mma.prnewswire.com/media/550958/SEAT_Save_The_Date_IAA_Web_Conference_2017.jpg http://photos.prnewswire.com/prnh/20170405/486803LOGO

CONTACTO: SEAT Communications, Antonio Valdivieso, Head of Product,Communications, T: +34-93-708-58-95, antonio.valdivieso@seat.es

PUBLICIDAD