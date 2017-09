330 43

COMUNICADO: Cuatro tendencias de cóctel que cambiarán la forma de beber en 2018

CIUDAD DE MEXICO, August 31, 2017 /PRNewswire/ --

-- Cuatro tendencias de cóctel de la WORLD CLASS BARTENDER OF THE YEAR Competition que cambiarán la forma de beber en 2018

La cultura del cóctel se está disparando internacionalmente. Casi 9 de cada 10 jóvenes bebedores (88%) disfrutan ahora de cócteles por la noche[1]. Con Asia, Oriente Medio y Latinoamérica representados ahora en la lista World's 50 Best Bar, la gente liderando esta revolución son de todo el mundo[2]. Ellos traen nuevas ideas, técnicas e influencias culturales, llevando a una dinámica industria trepidante donde están apareciendo nuevas tendencias, personas inspiradoras para beber mejor en el mundo.

(Photo:http://mma.prnewswire.com/media/550860/World_Class_Cafe_Cantata_cocktail.jpg )

Este mes, 55 de la élite de camareros ha estado luchando en las WORLD CLASS BARTENDER OF THE YEAR FINALS- la mayor competición del mundo de camareros - en Ciudad de México. Casi 10.000 camareros de 57 países han participado para ganar la corona del mejor camarero del mundo.

Entre juzgar a los finalistas, líderes de la industria de alimentos y bebidas se reunieron para descubrir las principales tendencias que se esperan para el próximo año.

Diageo Global Cocktailian Lauren Mote condujo una discusión incluyendo a la leyenda de mixología Dre Masso; el juez australiano de MasterChef Matt Preston; Alex Kratena (antes de Artesian - tres veces ganador de World's Best Bar) y el WORLD CLASS BARTENDER OF THE YEAR 2014, Charles Joly.

El panel de tendencia predijo un aumento de la sostenibilidad, firma de autor, el enlace entre bebidas mixtas y cocina y el aumento en la elaboración de cócteles en casa. Se produjeron algunos espectaculares cócteles de autor como ejemplos en el evento.

Sostenibilidad de autor - En una reciente encuesta de consumo, casi uno de cada dos clientes expresó su voluntad de pagar una prima del 10% en productos socialmente responsables y respetuosos con el medio ambiente. Además de ayudar al medio ambiente, seguir este camino podría también hacer negocios sonados para los propietarios de un bar.

Dre Masso comentó: "Ingredientes y métodos sostenibles y re-usables se están convirtiendo cada vez más importantes. Los mixologistas que abracen esta nueva realidad serán los que florecerán."

Firma de autor - Uno de los innovadores cócteles originales, Giuseppe Cipriani, creó el Bellini in Venice en los años 30, y la casa del Bellini - Harry's Bar - es un lugar de obligada visita. Así con personas ahora gastando un 5% más en experiencias de lujo que artículos de lujo[3], los propietarios de bares y mixologistas que aprovechen este deseo pueden prosperar en 2018.

Alex Kratena dijo: "Espero ver más operadores de barra encendidos y camareros creando experiencias de bebida únicas que van más allá 'de lo que se espera' e impulsen la firma de autor para convertirse en la respuesta a qué mejores menús están en el mundo de restaurantes. "

Cócteles culinarios - Esta tendencia puede verse en algunos de los mejores bares del mundo con ocasionalmente resultados sorprendentes, si se trata de un foie gras y caramelo salado infundido Manhattan; o incluso un cóctel de pizza 'Margherita'.

Matt Preston dijo: "Con el aumento de chefs famosos y el creciente interés en la cocina, el mixologista más iluminado explorará y experimentará con sabores, texturas, ingredientes y técnicas de sus compañeros en el mundo de la gastronomía.

"Desde cocina de choque y fermentación de núcleo duro a localidad extrema y el crecimiento del inquieto "síndrome del paladar" hay tanta gastronomía y mundos de camarero que pueden aprender unos de otros."

Cócteles en casa - La investigación indica que el 73% de los jóvenes bebedores disfrutan de los cócteles en casa en ocasiones especiales[4]. Están cambiando los ingredientes que guardan en sus armarios de la cocina por los más aventureros de la coctelería.

Charles Joly dijo: "En lugar de simplemente abrir una botella de vino cuando llegan los invitados, el siguiente paso lógico para los amantes de los cócteles es poder realizar hermosos cócteles en casa para entretener a los amigos."

Lauren Mote añadió: "El objetivo de WORLD CLASS no es solo encontrar al mejor camarero del mundo, también queremos inspirar a los entusiastas del cóctel del mundo para beber mejor, para dar a 'los camareros' el valor de explorar lo que es posible, creando sus propios cócteles en su cocina."

Lauren ofreció las cuatro tendencias en la sesión con las siguientes recetas:

Sostenibilidad de autor: Café Cantata

Ketel One Vodka, Banana, Vermut, Brew Mexican Espresso frío, hojas y flores de té, Bittered Sling Arabica Coffee Bitters

Cóctel de firma de autor: Juniper Cream Soda

Tanqueray No. TEN Gin, Campari y Manzanilla Sherry, zumo de sandía rebajado, Mexican Vanilla Bean, Kombucha realizada localmente, Bittered Sling Plum & Rootbeer Bitters (toda la mezcla debe estar carbonatada, embotellada y tapada)

Cócteles culinarios: Kernel Horchata

Ron Zacapa 23 YO Rum, Calvados y Oloroso Sherry, arroz con almidón y leche de almendras, cacao, especias mexicanas, Bittered Sling Moondog Latin American Bitters

Cócteles en casa: Pantry Punch

Johnnie Walker Black Label, Vermut rojo, Mango & Black Pepper Shrub, Cold Brewed Ceylon Black Tea, Bittered Sling Kensington Aromatic Bitters

Visite makeitworldclass.com [https://www.theworldclassclub.com ] para ver las últimas tendencias y recetas.

[1] Investigación de Cellar Trends [2] World's 50 Best Bars Report 2017 [3] Bain & Company Luxury Goods Worldwide Market Study 2016 [4] Investigación de Cellar Trends

Para más información sobre WORLD CLASS y la WORLD CLASS Bartender of the Year Competition contactar: Oficina de Prensa Global (Reino Unido), Smarts Communicate, E: worldclass@smartscommunicate.com, T: +44(0)2890-395-500

Photo: http://mma.prnewswire.com/media/550860/World_Class_Cafe_Cantata_cocktail.jpg

PUBLICIDAD