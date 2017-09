330 43

COMUNICADO: 2 millones de peregrinos llegan a Makkah para realizar la peregrinación a la Meca

YEDA, Arabia Saudita, August 31, 2017

Con el inicio oficial del peregrinaje anual a la Meca, el Reino de Arabia Saudita ha anunciado la llegada de 2 millones de peregrinos a la ciudad santa de Makkah.

Arabia Saudita soporta la responsabilidad de organizar y conducir el peregrinaje, bajo la supervisión del Custodio de las dos santas mezquitas, King Salman bin Abdulaziz, además del Príncipe de la Corona Mohammad bin Salman.

"Hospedar cada año el peregrinaje a la Meca es un honor y una gran responsabilidad para el Reino de Arabia Saudita, un honor que cala hondo en nuestros corazones. No reparamos en esfuerzos cuando se trata del bienestar de los peregrinos, y nuestra prioridad número uno es dar la bienvenida a las personas de todo el mundo al tiempo que buscan cumplimentar sus tareas religiosas y espirituales", destacó Su Excelencia el doctor Awwad Alawwad, Ministro de Cultura e Información.

Dando la bienvenida al mundo Este año, los peregrinos proceden de decenas de países. Entre otras nacionalidades, Arabia Saudita ha dado la bienvenida hasta la fecha:

- 184.000 peregrinos procedentes de Pakistán - 170.000 peregrinos procedentes de la India - 127.000 peregrinos procedentes de Bangladesh - 90.000 peregrinos procedentes de Turquía - 41.200 peregrinos procedentes de Malasia - 23.500 peregrinos procedentes de Rusia - 12.700 peregrinos procedentes de China - 6.000 peregrinos procedentes de Filipinas - 3.500 peregrinos procedentes de Sudáfrica

La peregrinación a la Meca en cifras Cerca del 94% de los peregrinos llegan en avión. Con el fin de reducir los atascos y facilitar un flujo de movimiento de pasajeros, los aeropuertos de Jeddah y Madinah han creado terminales dedicadas a los peregrinos.

Algunos peregrinos viajan en autobús, furgoneta y coche. Este año han llegado más de 30.000 vehículos. Hay más de 17.000 autobuses especiales conducidos por unos 22.000 chóferes que transportan a los peregrinos al lugar.

Durante la peregrinación a la Meca, se distribuyen a diario más de 2,64 millones de comidas. Se han desplegado más de 2.000 trabajadores de la Saudi Red Crescent Authority en Makkah, Madinah, y otros sitios sagrados para proporcionar servicios de ambulancia a los peregrinos.

Según el Ministerio de Salud de Arabia Saudita, ya se han proporcionado a los peregrinos más de 2.100 procedimientos médicos gratuitos.

Humanos que peregrinan a la Meca Más allá de las impresionantes cifras y finalidad logística de administración que representa la peregrinación a la Meca, el peregrinaje es también un momento individual profundo y espiritual en comuna, ya que los musulmanes, independientemente de su edad y origen, se reúnen para observar su fe.

Uno de los peregrinos de más edad de este año es Mariah Marghani Muhammad, que tiene 104 años y procede de Indonesia. Para ella, al igual que para otros, está disponible un amplio abanico de servicios que aseguran su comodidad durante su estancia en Arabia Saudita.

Tecnología moderna A pesar de que la peregrinación a la Meca es uno de los peregrinajes más antiguos del mundo, incorpora la tecnología moderna para mejorar la experiencia de los peregrineo y asegurar su seguridad y bienestar. Con este objetivo, cada peregrino dispone de un brazalete electrónico de identificación que contiene información personal y médica que permite a las autoridades dedicadas a la peregrinación a la Meca identificar a las personas y proporcionarles su atención debida.

Los brazaletes, que son resistentes al gua y compatibles con GPS, informan a los peregrinos acerca de las horas de rezo y disponen además de un escritorio de ayuda en múltiples idiomas para peregrinos que no hablan árabe.

El Ministerio de Cultura e Información de Arabia Saudita ha lanzado dos portales - Hajj2017.org [http://www.Hajj2017.org ] y SaudiWelcomesTheWorld.org [http://saudiwelcomestheworld.org ] - para proporcionar asistencia a los peregrinos, además de mantener al resto del mundo, incluyendo los medios mundiales, informados y actualizados durante este periodo.

La peregrinación a la Meca finaliza el 4 de septiembre.

