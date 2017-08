330 43

COMUNICADO: Let your Charms speak: THOMAS SABO presenta la nueva colección Charm Club otoño/invierno 2017

La colección Charm Club marca tendencia y, gran enamorada del vida, es desenfadada, traviesa y soñadora. En Charm Club la nueva campaña otoño/invierno inaugura la temporada presentando con gran dinamismo creaciones embellecidas a mano y que han sido diseñadas por el equipo creativo con un esmero excepcional por detalles.

Desde "Royalty" y "Vintage", hasta "Streetstyle", pasando por "Travel around the World"... Como piezas estrella de julio se perfilan, entre otras, las cruces elegantes, la delicada pluma con engastes de inspiración étnica, el Charm con una minuciosa flor de loto y el colgante con un centelleante Tree of Love. Por otra parte, la colección trae nuevos portacharms como largos collares de cuentas de colores, en los que pueden combinarse hasta un máximo de tres Charms. !Un accesorio imprescindible y de lo más desenfadado para las más fashionistas!

Sobre THOMAS SABO

THOMAS SABO es una empresa de presencia internacional, situada a la cabeza del segmento de joyería, relojes y accesorios, que diseña y comercializa productos de estilo de vida para hombres y mujeres. La empresa, fundada en 1984 por Thomas Sabo en el sur de Alemania en Lauf an der Pegnitz, cuenta con 300 tiendas propias repartidas por los cinco continentes y cerca de 1.860 empleados. En el emplazamiento original THOMAS SABO da trabajo a unas 490 personas. THOMAS SABO coopera adems en todo el mundo con cerca de 2.800 socios comerciales, así como con las principales líneas aéreas y de cruceros.

