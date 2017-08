330 43

COMUNICADO: El éxito en el ensayo de inflamación CANTOS apoya la base del ensayo en marcha BETonMACE de Resverlogix (2)

Acerca de Resverlogix Resverlogix está desarrollando apabetalone (RVX-208), una molécula pequeña, la primera de su clase, que es un inhibidor selectivo BET (bromodominio y extra-terminal). El inhibidor del bromodominio BET es un mecanismo epigenético que puede desconectar los genes que causan la enfermedad. Apabetalone es el primer y único inhibidor selectivo BET para el segundo bromodominio (BD2) dentro de la proteína BET denominada BRD4. Esta inhibición selectiva de apabetalone en BD2 produce un set específico de efectos biológicos con beneficios potencialmente importantes para pacientes con enfermedades como la enfermedad cardiovascular (CVD), diabetes mellitus (DM), enfermedad renal crónica, enfermedad de Alzheimer, enfermedades huérfanas y enfermedad arterial periférica y al tiempo que mantiene un excelente perfil de seguridad. Apabetalone es el único inhibidor selectivo BET en ensayos clínicos humanos, un ensayo actualmente en fase 3 BETonMACE en pacientes CVD de alto riesgo con DM de tipo 2 y lipoproteína de alta densidad (HDL), y se espera que se inicie en un ensayos de diálisis renal de fase 2a diseñado para evaluar cambios en biomarcadores y parámetros de seguridad en hasta 30 pacientes con enfermedad renal de fase final tratados con hemodiálisis.

Las acciones ordinarias de Resverlogix cotizan en la Bolsa de Valores de Toronto .

