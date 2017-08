330 43

COMUNICADO: Kalinga Institute of Social Sciences (KISS) declarada Universidad Destacada

BHUBANESWAR, India, August 28, 2017 /PRNewswire/ --

Primera Universidad Tribal del mundo

Kalinga Institute of Social Sciences (KISS) [https://www.kiss.ac.in ] , una hermana de Kalinga Institute of Industrial Technology (KIIT) [http://www.kiit.ac.in ], se le ha concedido el estatus de Universidad por el Ministerio de Desarrollo de Recursos Humanos, Gobierno de la India véase su Carta No. F.9-14/2011-U-3 (A) de fecha 25/08/2017. Se ha convertido en la primera universidad tribal en la India y en todo el mundo. Aunque la Indira Gandhi National Tribal University se ha establecido antes, inscribe a los estudiantes de todas las categorías. Por otra parte, KISS University es exclusivamente para estudiantes tribales.

KISS, con sede en Bhubaneswar, India, ha sido declarada una Universidad Destacada bajo la categoría De-novo. La Universidad presentará siete nuevos departamentos innovadores en la primera fase para proporcionar impulso a la investigación sobre estudios tribales y ayudar a KISS a lograr un lugar de prominencia en educación tribal e investigación en todo el mundo; el estatus de Universidad Destacada se ha concedido con esta esperanza. Como antes, los estudiantes de KISS University recibirán educación residencial completamente gratis.

Expresando su satisfacción, el dr. Achyuta Samanta, fundador, KISS University dijo: "Esto ha sido posible gracias a las bendiciones del Todopoderoso y buenos deseos de la gente de Odisha". El dr. Samanta, en nombre de KISS, expresó su profunda gratitud al Primer Ministro de India, Shri Narendra Modi. Expresando su agradecimiento al Shri Naveen Patnaik, Ministro Honorable de Odisha, Shri Samanta dijo que sin sus bendiciones y buenos deseos, KISS podría no haber escalado a tales alturas.

Ha expresado su agradecimiento personal al Ministro de Desarrollo de Recursos Humanos, Shri Prakash Javadekar, quien hizo historia al aprobar la concesión de estatus de Universidad Destacada a KISS. Agradeció a los funcionarios del gobierno de la India, el Ministerio de Desarrollo de Recursos Humanos y la Comisión de Becas de la Universidad por su aprobación. Agradeció a dos ministros de Odisha - Shri Jual Oram, Ministro de Asuntos Tribales y Shri Dharmendra Pradhan, Ministro de Petróleo por su ayuda y buenos deseos. El Dr. Samanta también expresó su agradecimiento a los medios de comunicación locales, nacionales e internacionales por su apoyo.

La Universidad Destacada KISS se supone que es la primera Universidad del mundo exclusivamente para estudiantes tribales y estudios tribales, que es totalmente gratuita y completamente residencial. Kalinga Institute of Social Sciences (KISS) se fundó por el Prof. Achyuta Samanta en 1992-93 en un edificio en alquiler en Bhubaneswar con sólo 125 estudiantes tribales pobres. Experimentó un crecimiento masivo con aumento gradual en el número de estudiantes. En la actualidad, el número de estudiantes de KISS ha tocado los 37.000 (27.000 estudiantes existentes y 10.000 graduados). El sesenta por ciento de ellos son chicas.

Además de la educación formal desde Clase I a nivel de Postgrado, una amplia gama de competencias profesionales son impartidas a los estudiantes. Además de implementar los objetivos de desarrollo sostenible de las Naciones Unidas en el verdadero sentido, KISS ha sido capaz de lograr cambios sociales muy necesarios en el interior tribal de Orissa y los estados vecinos mediante la restricción de la propagación de la insurgencia maoísta y naxalita. KISS, a través de sus 37.000 estudiantes que provienen de tantas familias en diferentes pueblos en todo el estado, está transformando la mentalidad tribal y ayudarles a integrarse a la sociedad dominante.

Hubo una ola de alegría entre los estudiantes de KISS después de recibir esta noticia. Los padres de alrededor de 37.000 estudiantes del Instituto y la comunidad tribal estaban muy contentos con el logro.

