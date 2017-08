330 43

COMUNICADO: Supermicro agiliza el almacenamiento definido por software con la solución hiperconvergente vSAN de VMware

Supermicro BigTwin, un All-Flash completamente validado y certificado por Intel Select, con memoria CPU maximizada, almacenamiento NVMe y soporte a tarjeta de expansión en una solución hiperconvergente multinodo

LAS VEGAS, 28 de agosto de 2017 /PRNewswire/ -- Super Micro Computer, Inc. , un líder global en informática, almacenamiento, tecnología de red e informática ecológica, presentó hoy su última solución de almacenamiento definido por software (SDS) completamente configurada, lista para su uso en VMworld 2017 en Las Vegas, puesto 1113, Mandalay Bay Hotel & Convention Center.

"Nuestra nueva solución All-Flash NVMe X11 BigTwin(TM) está lista para su uso y se ha sometido a pruebas de validación estrictas y la certificación de Intel, VMware y Supermicro", dijo Charles Liang, presidente y director general de Supermicro. "Esta solución All-Flash vSAN hiperconvergente de Intel Select agiliza el almacenamiento definido por software, optimiza la infraestructura de centros de datos y, en última instancia, acelera el proceso de seleccionar e implementar hardware y software".

Esta solución hiperconvergente de Supermicro es el resultado de una labor colaborativa con Intel para optimizar el rendimiento de la carga de trabajo para casos de uso específicos. Estas soluciones de Supermicro X11 funcionan con el procesador Intel® Xeon® Scalable, como parte del programa de soluciones de Intel Select, que es un conglomerado de soluciones de centros de datos con carga de trabajo optimizada diseñadas para simplificar y agilizar el proceso de seleccionar e implementar hardware y software.

Al aprovecharse de los procesadores Intel Xeon Scalable, esta solución SDS BigTwin tiene mayor número de núcleos para soportar más máquinas virtuales por nodo y por sistema. La tecnología All-Flash NVMe X11 Big Twin, que tiene hasta 3 TB por nodo, es ideal para aplicaciones de bases de datos en la memoria. Cada nodo soporta seis hot swap drives NVMe para maximizar a tope el rendimiento.

El All--Flash NVMe X11 BigTwin, que incluye el módulo de red flexible, de bajo coste SIOM de Supermicro, soporta varias opciones de interfaz de red de 10 G, 25 G, 50 G y 100 G. La arquitectura multinodo de la solución maximiza la eficiencia energética a través de compartir recursos para una informática más ecológica y ahorra a los clientes gastos de inversión y gastos de funcionamiento para ofrecer el mejor coste total de propiedad.

El uso de SSD Intel Optane(TM) NVMe para la caché ayuda a esta solución SDS de alto rendimiento a triplicar el rendimiento de almacenamiento con una resistencia de hasta 30 escrituras a la unidad al día (DWPD). Dichas soluciones de Supermicro para VMWare se basan en la oferta de BigTwin de protección de datos vSAN para aplicaciones críticas.

Para consultar más información sobre el sistema All-Flash NVMe optimizado para vSAN de VMWare, consulte este artículo técnico https://www.supermicro.com/white_paper/white_paper_Vitual_SAN.pdf [https://www.supermicro.com/white_paper/white_paper_Vitual_SAN.pdf].

Para obtener información general sobre las soluciones All-Flash e híbridas de Supermicro integradas con vSAN de VMWare, visite https://www.supermicro.com/solutions/VMware_VSAN.cfm [https://www.supermicro.com/solutions/VMware_VSAN.cfm].

Acerca de Super Micro Computer, Inc. Supermicro® , el innovador líder en tecnología de servidores de alto rendimiento y alta eficiencia, es el principal proveedor de soluciones Server Building Block Solutions® para centros de datos, informática en la nube, TI empresarial, Hadoop/grandes datos, HPC y sistemas integrados en todo el mundo. Supermicro se ha comprometido a proteger el medio ambiente a través de su iniciativa "We Keep IT Green®" y proporciona a sus clientes con las soluciones de más bajo consumo, más ecológicas disponibles en el mercado.

Supermicro, Building Block Solutions, BigTwin y We Keep IT Green son marcas comerciales registradas de Super Micro Computer, Inc.

Intel, Xeon y Optane son marcas comerciales registradas de Intel Corporation en Estados Unidos y otros países.

El resto de marcas, nombres y marcas comerciales son propiedad de sus respectivos dueños.

CONTACTO: CONTACTO: Michael Kalodrich, Super Micro Computer, Inc.,michaelk@supermicro.com

Sitio Web: http://www.supermicro.com/

