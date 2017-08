330 43

COMUNICADO: Longines extiende su acuerdo como Patrocinador Global de la FEI y se convierte en el Patrocinador principal de la FEI Co

GOTEMBURGO, Suecia, August 27, 2017 /PRNewswire/ --

- Longines firma un acuerdo como patrocinador principal de la FEI Copa de Naciones de Salto de Obstáculos y amplía su acuerdo como patrocinador global de la FEI

Longines se convertirá en el patrocinador principal de la FEI Copa de Naciones de Salto de Obstáculos tras la firma de un acuerdo a largo plazo con la Federación Ecuestre Internacional (FEI). Este nuevo acuerdo de patrocinio y asociación se materializará por primera vez en la Final de la FEI Copa de Naciones de Salto que tendrá lugar el mes que viene en Barcelona. Longines, que se convirtió en el primer Patrocinador Global de la FEI en el año 2013, ha ampliado su asociación con la FEI gracias a un acuerdo histórico firmado hoy en Gotemburgo (Suecia).

(Logo:http://mma.prnewswire.com/media/548273/Federation_Equestre_Internationale_Logo.jpg )

(Photo: http://mma.prnewswire.com/media/548274/FEI_Nations_Cup.jpg )

El acuerdo histótico, negociado por el Presidente de la FEI, Ingmar De Vos, y el vicepresidente y responsable de marketing internacional de Longines, Juan-Carlos Capelli, es el más importante de la historia de la FEI.

A la asociación inicial de largo plazo firmada en 2013 por 10 años entre el organismo regulador de los deportes ecuestres a nivel mundial y la marca de relojes suiza todavía le quedan cinco años, pero bajo los términos del nuevo acuerdo, la asociación global se acaba de extender

En el año del 185 aniversario de la marca, Longines será además el patrocinador principal de la FEI Copa de Naciones de Salto de Obstáculos que se celebrará, por un año más, en el Real Club de Polo de Barcelona (España), icónico lugar donde se celebraron las competiciones ecuestres durante los Juegos Olímpicos de Barcelona hace ahora 25 años.

De esta manera, la final que se celebrará el próximo mes de Septiembre pasará a denominarse Longines FEI Copa de Naciones de Salto. A partir del 2018, La Serie de Copa de Naciones de Salto de la FEI se denominará Longines FEI Copa de Naciones de Salto.

Este nuevo acuerdo de asociación extiende por 5 años más el estatus de Longines como Patrocinador Global de la FEI y como patrocinador principal de la Longines FEI Copa del Mundo de Salto de Europa Occidental. Además, Longines seguirá siendo el cronometrador oficial y reloj oficial de la FEI y cronometrador oficial de los Juego Ecuestres Mundiales FEI.

Igualmente, Longines junto con la FEI seguirán invirtiendo en el desarrollo e investigación de tecnología relacionada con el cronometraje y gestión de datos específica para el deporte ecuestre.

"Este nuevo acuerdo con Longines es el más importante de la historia de la FEI y posiblemente también de la historia del deporte ecuestre", afirmó el Presidente de la FEI, Ingmar De Vos. "No solo se asegura el futuro a largo plazo de nuestra competición de países más importante, la Copa de Naciones, sino que también proporciona a toda la industria

Although in the English version you say industry, in the Spanish version it would sound better "equestrian world" (a todo el mundo ecuestre) TBC by Sabrina

un respaldo jamás visto anteriormente".

"Estamos muy agradecidos por la labor que realiza Longines en el mundo ecuestre y por la confianza que otorga a la FEI como socio. Se trata esta de una ampliación lógica de la exitosa asociación ya existente y sé que hablo por toda la comunidad ecuestre cuando expreso mi agradecimiento a Longines, y en concreto a Nayla Hayek, Walter von Känel y Juan-Carlos Capelli, por su apoyo incondicional a nuestro deporte".

Juan-Carlos Capelli, vicepresidente y responsable de marketing internacional de Longines, destacó: "Estamos muy orgullosos de la sólida asociación que hemos creado con la FEI desde el año 2013, lo que ha convertido a Longines en un destacado actor en el deporte ecuestre. Desde entonces, la marca ha reforzado más su asociación con esta prestigiosa institución a través de eventos deportivos en todo el mundo, y hoy se convierte en patrocinador principal de la Longines FEI Copa de Naciones de Salto".

"Queremos agradecer al Presidente de la FEI, Ingmar de Vos, y a su equipo por haber hecho posible este nuevo acuerdo, y estamos impacientes por que llegue la gran final en Barcelona, que marcará nuestra primera presencia destacada en la rebautizada competición que pasa ahora a llamarse Longines FEI Copa de Naciones de Salto".

Notas para los redactores:

Información del contenido de video: http://inside.fei.org/news

Imágenes: https://goo.gl/wZ6Vye (password: FEI20199)

Acerca de FEI: http://www.fei.org

Acerca de Longines:

Longines tiene su sede en Saint-Imier, Suiza, desde 1832. Su experiencia en relojería refleja una devoción por la tradición, la elegancia y el rendimiento técnico. Longines cuenta con una larga y remarcable experiencia como cronometrador oficial de campeonatos mundiales y como socio de federaciones internacionales deportivas. La pasión de Longines por los deportes ecuestres comenzó en el año 1878, cuando se creó un reloj con un caballo y un jockey grabados en la parte frontal del reloj. Con los años, la marca ha creado enlaces importantes y duraderos con los deportes ecuestres. Por primera vez, en el año 1912, la marca estuvo implicada como cronometrador oficial en un evento de salto celebrado en Portugal.

En la actualidad, la participación de Longines en los deportes ecuestres incluye el salto, el enduro y las carreras de caballos. Longines es un miembro de Swatch Group Ltd, fabricante líder mundial de productos de relojería. Con una reputación excelente por la creación de relojes refinados, la marca, cuyo emblema es un reloj de arena alado, cuenta con tiendas en más de 150 países.

Contacto de FEI: Grania Willis grania.willis@fei.org +41787506142

Photo: http://mma.prnewswire.com/media/548274/FEI_Nations_Cup.jpg http://mma.prnewswire.com/media/548273/Federation_Equestre_Internationale_Logo.jpg

PUBLICIDAD