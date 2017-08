330 43

COMUNICADO: Comienza el evento "Descubra las raíces de la cultura china: visite el río Madre" en Dongying

DONGYING, China, 26 de agosto de 2017 /PRNewswire/ -- El evento "Descubra las raíces de la cultura china: visite el río Madre" (Find The Roots Of Chinese Culture - Visit The Mother River) comenzó de manera oficial recientemente en Dongying (China). Con vehículos recreativos, fotografía, música y cultura étnica, el evento, que forma parte de los eventos turísticos integrales organizados por el gobierno municipal de Dongying para 2017, ofrecerá a todos los amantes de la fotografía la singular oportunidad de descubrir las raíces de la civilización del río Amarillo y adentrarse en una exploración exhaustiva de la cultura del mismo.

Imagen - https://mma.prnewswire.com/media/548877/Yellow_With_Blue_Overlay_Yellow_River_estuary.jpg [https://mma.prnewswire.com/media/548877/Yellow_With_Blue_Overlay_Yellow_River_estuary.jpg]Imagen - https://mma.prnewswire.com/media/548878/A_View_In_The_Morning.jpg [https://mma.prnewswire.com/media/548878/A_View_In_The_Morning.jpg]Imagen - https://mma.prnewswire.com/media/548879/Central_City_Yellow_River_Delta_Dongying.jpg [https://mma.prnewswire.com/media/548879/Central_City_Yellow_River_Delta_Dongying.jpg]Imagen - https://mma.prnewswire.com/media/548880/Scenery_Yellow_River_Delta_Wetlands.jpg [https://mma.prnewswire.com/media/548880/Scenery_Yellow_River_Delta_Wetlands.jpg]Imagen - https://mma.prnewswire.com/media/548881/A_LYU_Opera_Performance.jpg [https://mma.prnewswire.com/media/548881/A_LYU_Opera_Performance.jpg]Imagen - https://mma.prnewswire.com/media/548882/Hometown_SunWu_legendary_military_strategist.jpg [https://mma.prnewswire.com/media/548882/Hometown_SunWu_legendary_military_strategist.jpg]

Dongying, situada en el norte de la provincia de Shandong y el estuario del río Amarillo, es la ciudad central del delta del río Amarillo. Se trata de un importante nodo de la zona que rodea el mar de Bohai, y cuenta con una ubicación ideal para el desarrollo coordinado de Pekín, Tianjin y la provincia de Hebei. Con gran cantidad de recursos naturales, Dongying goza del ecosistema de humedales más completo, amplio y joven de las zonas templadas cálidas de China. Esta zona, con una superficie de 1530 kilómetros cuadrados, es conocida como "los humedales más bellos de China" y es, además, el lugar de origen y principal área de producción del yacimiento petrolífero de Shengli, el segundo más grande de China. Aún falta por extraer el 80% del petróleo del yacimiento de Shengli, y el 85% de su producción se concentra en Dongying. Con una historia cultural rica y grandiosa, Dongying es la ciudad natal de Sun Wu, el famoso estratega militar chino de la antigüedad. Su obra titulada El arte de la guerra es ampliamente considerada una biblia dentro del ámbito militar. Dongying es asimismo el lugar que vio nacer la ópera LYU, una de las principales óperas locales de la provincia de Shandong.

Enlaces de las imágenes adjuntas:http://asianetnews.net/view-attachment?attach-id=295110 [http://asianetnews.net/view-attachment?attach-id=295110]http://asianetnews.net/view-attachment?attach-id=295111 [http://asianetnews.net/view-attachment?attach-id=295111]http://asianetnews.net/view-attachment?attach-id=295113 [http://asianetnews.net/view-attachment?attach-id=295113]http://asianetnews.net/view-attachment?attach-id=295114 [http://asianetnews.net/view-attachment?attach-id=295114]http://asianetnews.net/view-attachment?attach-id=295115 [http://asianetnews.net/view-attachment?attach-id=295115]http://asianetnews.net/view-attachment?attach-id=295116 [http://asianetnews.net/view-attachment?attach-id=295116]

CONTACTO: CONTACTO: Sr. Cao, tel.: 86-10-63074558

PUBLICIDAD