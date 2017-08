330 43

COMUNICADO: Arabia Saudí dice que 1.497 millones de peregrinos llegan para Hajj

El Reino está esperando recibir a unos 2 millones de peregrinos internacionales en

total

Arabia Saudí ha dado la bienvenida hasta la fecha a 1.497 millones des peregrinos que han acudido al país en preparación para la peregrinación anual Islamic Hajj, que debe comenzar el 30 de agosto de 2017.

En total, unos 2 millones de personas de todo el mundo se espera que visiten la Santa Ciudad de la Meca, Arabia Saudí, lo que es la mayor reunión internacional anual, y que, para muchos musulmanes, es el punto culminante de su vida espiritual.

Como uno de los cinco pilares del Islam, el peregrinaje anual a la Meca, es obligatorio para los musulmanes física y financieramente capaces para llevarlo a cabo al menos una vez en su vida. Los rituales involucrados sirven para limpiar el alma y demostrar la igualdad y la solidaridad de todos los musulmanes, en su sumisión a Dios.

La responsabilidad de organizar la peregrinación recae en el gobierno de Arabia Saudí, bajo la supervisión directa del Custodio de las Dos Mezquitas Sagradas, Rey Salman bin Abdulaziz y el Príncipe Heredero Mohammad bin Salman; una gran empresa logística que funcionará hasta que Hajj termine el 4 de septiembre de 2017.

Peregrinos internacionales continúan su viaje a Hajj 2017

El número de peregrinos extranjeros se ha multiplicado exponencialmente a lo largo de los años, desde tan sólo 24.000 en 1941 a 1.325 millones en 2016. Incluyendo peregrinos locales que residen en Arabia Saudí, un total de 1,86 millones de musulmanes realizó la Peregrinación el año pasado.

Más de 80 países

Funcionarios saudíes se han preparado para recibir la masiva afluencia de peregrinos, muchos de los cuales también visitan la segunda Ciudad Santa de Medina. El equipo de Hajj desplegado sobre el terreno habla más de una docena de idiomas para asegurar que se satisfagan las necesidades de los peregrinos.

Ciudad de la gran carpa en Mina

Mina también es conocida como la Ciudad de las Carpas pues alberga decenas de miles de tiendas con aire acondicionado como alojamiento temporal para una parte importante de los peregrinos que participan en Hajj este año. Mina se encuentra entre el Monte Arafat y la Gran Mezquita de la Meca. Las carpas son cuidadosamente dispuestas en filas y agrupadas en áreas con números y colores según la nacionalidad. Cada peregrino recibe una tarjeta con un número asignado y color para ayudarles a encontrar el camino de vuelta a su tienda si se pierden. Para prevenir incendios, las carpas están construidas de fibra de vidrio recubierta de teflón y están equipadas con rociadores y extintores.

Más de 17.000 personas de defensa civil para servir a los peregrinos de Hajj

Más de 17.000 personas altamente cualificadas, apoyadas por 3.000 vehículos avanzados, están en condiciones de garantizar a los peregrinos el más alto nivel de seguridad.

300 ambulancias de tierra, 30 motos, 113 centros de ambulancia y 8 ambulancias de aire

Más de 2.000 personas de Saudi Red Crescent Authority desplegadas en la Meca, Medina y otros lugares sagrados para proporcionar servicios de ambulancia a los peregrinos durante Hajj.

