COMUNICADO: El complejo turístico costero Sanya promociona sus encantos durante su gira a Frankfurt (2)

Christin, un asistente de Fráncfort, comentó, "El evento promocional fue todo un éxito. Sí me enteré de un par de cosas sobre Sanya, aunque la cuidad nos queda muy lejos. Mi participación en el evento me enseñó que Sanya es un destino turístico con mucho encanto que además cuenta con muchos recursos turísticos, y que los turistas alemanes no necesitan un visado para disfrutar de este centro turístico. Todo esto confirma mi intención de visitar Sanya."

La gira de la Celebración ya había visitado Bangkok, Tailandia; Kuala Lumpur, Malasia; Yakarta, Indonesia; Almaty, Kazakstán, Moscú, Rusia; Londres, Reino Unido; y ahora aterriza en Fráncfort. El gobierno municipal de Sanya tiene la intención de celebrar otros eventos promocionales en todo el mundo con el fin de dar a conocer la ciudad y fortalecer su reputación en el mercado internacional del turismo.

Acerca de Sanya

Situada en el extremo meridional de la isla china de Hainan, Sanya es un destino costero internacional. La ciudad ha sido elogiada por turistas del todo el mundo como el mejor lugar costero chino para vacacionar por su impresionante litoral y su profunda herencia cultural.

