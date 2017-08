330 43

COMUNICADO: Kaitlyn Stewart nombrado mejor camarero del mundo en la WORLD CLASS Bartender of the Year Competition

CIUDAD DE MEXICO, August 25, 2017 /PRNewswire/ --

Kaitlyn Stewart ha sido coronado como el mejor camarero del mundo en el clímax de la competición mundial de cócteles WORLD CLASS Bartender of the Year 2017 en Ciudad de México.

Durante la semana pasada, Kaitlyn se ha enfrentado a desafíos que comprobaron cada habilidad que hace a un camarero realmente grande. Ella luchó en el ring de Lucha Libre, mano a mano con sus oponentes para crear su mejor cóctel clásico. Ella sobrevivió al fuego en el desafío Heat of the Moment y enseñó a romper fronteras a la hora de hacer cócteles incorporando lo mejor de las técnicas culinarias. Y a medida que aumenta la conciencia ambiental global, pasó el reto Mex ECO para mostrar cómo pueden los camareros buscar nuevas formas de crear lo último en cóctel verde.

Los invitados a la competición WORLD CLASS fueron testigos de la cima de creaciones de coctelería, la creación de nuevas tendencias y los parámetros de cóctel se promocionaron más que nunca. Mientras que todos los finalistas de WORLD CLASS estaban pendientes, Kaitlyn realmente destacó como la mejor, siendo capaz de dominar la cartera de lujo Diageo Reserve para crear grandes resultados.

La WORLD CLASS Bartender of the Year competition es la más grande del mundo con más de 10.000 camareros de 57 países registrados. Después de ganar sus competiciones regionales, 55 se reunieron en Ciudad de México el domingo 20 de agosto para competir. El miércoles por la noche, después del mano a mano con sus competidores en el ring de Lucha Libre, una élite de cuatro llegó a la ronda final, diseñada para poner a prueba sus conocimientos, creatividad y maestría de los clásicos y de autor.

Kaitlyn empieza un año de aventura - tendrá la oportunidad de viajar por el mundo como una embajadora de la marca Diageo Reserve, siendo portavoz de bebidas en lugares lejanos y jurado de concursos. Ella también se unirá a una llamada de la industria, convirtiéndose en el noveno miembro de WORLD CLASS Hall of Fame.

Kaitlyn Stewart, la 2017 WORLD CLASS Bartender of the Year, dijo: "Estoy tan increíblemente asombrada y sorprendida de haber sido nombrada mejor camarero del mundo. Ha sido una semana agotadora, asumiendo los retos más duros contra algunos de los camareros más hábiles que he conocido. Participar en la final fue bastante increíble pero terminar la semana como ganadora... !Estoy tan encantada! Los cócteles están en alza ahora más que nunca y estar a la vanguardia, fomentando la idea de usar mejores recetas y los mejores ingredientes para crear los mejores cócteles es algo que realmente me apasiona y he amado cada momento de esta experiencia."

Johanna Dalley, Directora Global WORLD CLASS, dijo: "Esta es una semana especial en el calendario del camarero y no decepcionó - hemos vuelto a quedar impresionados. La cultura del cóctel está en auge y los finalistas de WORLD CLASS son las personas que están a la vanguardia, ayudando a la industria a crecer con fuerza. En WORLD CLASS estamos en una misión para inspirar a la gente a beber mejor y dar forma al futuro de beber, ya sea en casa o en el bar. Las finales de WORLD CLASS son una increíble manera de situarnos un paso más cerca a eso y nosotros no podíamos hacerlo sin el talento de los increíbles camareros que hemos visto en acción esta semana que continuamente inspiran y entretienen."

El juez de Global Cocktalian y WORLD CLASS de Diageo Reserve, Lauren Mote, dijo: "Wow. Wow. Wow. !Qué semana más increíble! Los jueces hemos visto todo, desde llamas de seis pies de alto a ingredientes reunidos de maneras que nunca había visto antes."

Hablando sobre el ganador de la competición, Lauren dijo: "Cada finalista era increíble pero para mi Kaitlyn fue realmente superior. Su interpretación de la Lucha Libre fue excepcional, la manera en que manejó la ronda de Heat of the Moment me fascinó. Y cuando llegó el reto final, queríamos encontrar alguien con habilidad, conocimiento y carisma, rebosante de creatividad y un dominio increíble de los cócteles clásicos y de autor. Kaitlyn lo proporcionó. Fue algo fenomenal de presenciar y ser parte de ello."

Al principio de la competición, WORLD CLASS reveló cuatro tendencias esperadas para cambiar la cultura del cóctel en el año próximo. Hablando sobre las tendencias, Lauren dijo: "El objetivo de WORLD CLASS no es sólo encontrar al mejor camarero del mundo. También queremos inspirar a los seguidores de cócteles de todo el mundo para beber mejor - queremos más 'mixólogos de salón' para tener el coraje de explorar lo que es posible y crear su propia firma en la cocina. El año que viene esperamos más gente experimentando con un cóctel en su casa. También esperamos sostenibilidad para convertirse en una fuerza impulsora detrás de la creación del cóctel, en los ingredientes utilizados o los métodos aplicados. El cóctel de autor será más y más mientras se esfuerzan por crear experiencias de bebidas únicas para el cóctel turístico. Y por último, creemos que los mixólogos adoptarán ingredientes y técnicas de vanguardia de una cultura de gastronomía transformada, impulsando los parámetros de fabricación del cóctel tal y como los conocemos. Va a ser un año emocionante."

World Class celebrará su décimo aniversario en Berlín, uno de los puntos culturales más dinámicos del mundo. "Berlín es famoso por su vida cultural de bar nocturna, variada y vibrante - un lugar perfecto para albergar nuestras finales de 2018 World Class. Las calles están llenas de bares de vanguardia, todos impulsando los límites de la cultura del cóctel y ayudando a las personas a obtener más de sus bebidas. No sólo eso, el estilo de la ciudad y su composición cultural diversa y creativa, significa que será una experiencia espectacular para todos," comentó Johanna Dalley, Directora World Class.

WORLD CLASS está en una misión para inspirar a la gente a beber mejor y dar forma al futuro del consumo, ya sea en casa o en el bar. Si se ha inspirado a beber mejor, visite http://www.theworldclassclub.com o la comunidad WORLD CLASS Facebook [https://www.facebook.com/WorldClass ], donde encontrará nuevas recetas deliciosas de nuestros finalistas, videos explicativos y toda la verdad sobre las últimas tendencias.

Biografía del ganador: Kaitlyn Stewart (Lugar de trabajo: Royal Dinette)

Kaitlyn ha crecido en la industria de la hospitalidad, con sus padres con carreras que le dieron exposición y encendieron una pasión por ella desde una temprana edad. Ella sabe que dedicación y trabajo duro pueden conducir a grandes resultados. Kaitlyn se inspira en la música que escucha, la comida que le gusta y también los clientes con los que interacciona en su bar. Su sueño es seguir aprendiendo su oficio, explorar más del mundo y eventualmente abrir su propio local.

