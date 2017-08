330 43

COMUNICADO: Supermicro ofrece un revolucionario rendimiento de almacenamiento de 18 IOPS a través del nuevo servidor Ultra en 2U

Los nuevos SuperServers Ultra all-flash en 1U y 2U admiten hasta 20 unidades de estado sólido NVMe de intercambio en caliente con conexiones directas para PCI Express x4 de 3ª generación con las que conseguir el máximo rendimiento y el JBOF en 1U de densidad optimizada de Supermicro compatible con hasta 32 unidades de estado sólido NVMe

SAN JOSE, California, 24 de agosto de 2017 /PRNewswire/ -- Super Micro Computer, Inc., un líder mundial en las tecnologías de computación, almacenamiento y redes, que también incluyen la computación verde, ha anunciado hoy la disponibilidad de los nuevos SuperServers Ultra all-flash NVMe(TM) (Non-Volatile Memory Express) en 1U y 2U. Compatible con hasta 20 unidades de estado sólido NVMe de intercambio en caliente, los nuevos servidores Ultra all-flash en 2U de Supermicro ofrecen un revolucionario rendimiento de almacenamiento de 18 millones de entradas y salidas por segundo (IOPS).

"Para conseguir la latencia más baja posible, los nuevos servidores Ultra all-flash en 1U y 2U de Supermicro han sido concebidos para admitir 20 unidades de estado sólido NVMe de intercambio en caliente directamente acopladas", dijo Charles Liang, presidente y consejero delegado de Supermicro. "Estos nuevos servidores X11 presentan un diseño sin restricciones con asignación de 80 canales PCI-E a las 20 unidades SSD NVMe para conexiones directas de PCI Express x4 de 3ª generación con las que conseguir el máximo rendimiento de almacenamiento".

Ofreciendo el doble de unidades de estado sólido NVMe de intercambio en caliente directamente acopladas en comparación con la generación anterior de servidores, el nuevo servidor Ultra all-flash en 1U de Supermicro es compatible con hasta 20 unidades de estado sólido NVMe de intercambio en caliente. Asimismo, los nuevos servidores Ultra all-flash en 2U con rendimiento optimizado posibilitan 18 millones de entradas y salidas por segundo (IOPS) de rendimiento de almacenamiento.

Los servidores Ultra X11 son totalmente compatibles con los últimos procesadores escalables Intel® Xeon® de hasta 205 vatios y 24 DIMMS, lo que los hace la opción ideal para procesos analíticos de alto rendimiento y aceleración de aplicaciones en memoria. La arquitectura del sistema está equilibrada para hacer un uso óptimo de los recursos del sistema con cada procesador, compatibles con hasta 10 unidades NVMe y puertos duales de 25G o con un puerto de 100G.

Para aquellos clientes que buscan una mejora incluso mayor en la capacidad de almacenamiento NVMe por unidad de rack, las nuevas 32 unidades SSD NVMe de intercambio en caliente en 1U JBOF (just a bunch of flash) proporcionan el máximo rendimiento de densidad de almacenamiento.

Con más de 100 plataformas basadas en NVMe en su cartera de servidores y soluciones de almacenamiento X11, Supermicro lleva más lejos su posición de líder en innovación tecnológica para servidores y soluciones almacenamiento NVMe.

Acerca de Super Micro Computer, Inc. Supermicro® , la empresa de innovación líder en tecnologías de servidor de alto rendimiento y elevada eficiencia es un proveedor de primer orden de servidores avanzados Server Building Block Solutions® para centros de datos, computación en la nube, TI empresarial, Hadoop/datos masivos, HPC y sistemas integrados en todo el mundo. Supermicro está comprometida con la protección del medio a través de su iniciativa "We Keep IT Green®" y provee a sus clientes las soluciones más eficientes en términos energéticos y respetuosas con el medio disponibles en el mercado.

Supermicro, SuperServer, Server Building Block Solutions y We Keep IT Green son marcas comerciales y/o marcas comerciales registradas de Super Micro Computer, Inc.

Intel, Xeon y Optane son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de Intel Corporation en los Estados Unidos y otros países.

Todas las demás marcas, nombres y marcas comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios.

