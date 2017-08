330 43

COMUNICADO: El King of Brunch vuelve: Bloody Mary de Ketel One Vodka se hace global

CIUDAD DE MEXICO, August 24, 2017 /PRNewswire/ --

Ketel One Vodka da a conocer el Bloody Marys disfrutado en todo el mundo

El desayuno-almuerzo está en auge: los británicos gastan 76 millones de libras todos los días en ello, el número de canadienses buscándolo online ha aumentado en un impresionante 234% desde el año pasado, y sigue creciendo. Ya no es sólo un fenómeno británico o canadiense. Aumentos en el tráfico de búsqueda de lugares, tales como Malasia, Tailandia, Nueva Zelanda, Australia, Emiratos Arabes Unidos, Estados Unidos y en muchos países en toda Europa, sugieren que todos nos estamos aficionando al desayuno-almuerzo. ¿ Qué tienen todos estos países en común? La bebida de elección en cualquier buen desayuno-almuerzo, el clásico Bloody Mary. El King of Brunch es uno de los cócteles más vendidos en el mundo y el acompañamiento perfecto para Ketel One Vodka.

Esta semana, en la final del World Class Bartender of the Year, 55 camareros de élite de las cuatro esquinas del globo cada uno crearon su propia variación del clásico Bloody Mary. Con miles de diferentes ingredientes y guarniciones los resultados fueron espectaculares, pero a pesar de sus diferencias cada uno compartió un importante factor unificador, el vodka favorito del camarero: Ketel One[1] .

Algunos de los servicios globales más inusuales incluyeron el Brazilian Mary, un toque delicioso a este querido clásico con pimienta rosa picante, semillas de hinojo y rábano junto con jugo de zanahoria, creando un cóctel naranja vibrante.

El Australian Mary fue una inusual mezcla de Ketel One Vodka, jugo de tomate, salsa picante, vinagre balsámico y pale ale. El resultado: una emocionante variación del clásico.

En un guiño a la herencia holandesa de la marca de vodka, el naranja brillante Carrot Mary fue servido con zanahoria, jugo de manzana y pera y naranja recién exprimida, tamarindo y pasta de jengibre.

Los invitados a la final incluso degustaron un Mexican Mary en celebración del país anfitrión de la competición. Creado por el camarero mexicano líder, Ricardo Sandoval, el Mexican Mary estaba compuesto por pimiento rojo fresco, Chile chipotle y un jalapeño para decorar junto a Ketel One Vodka.

Bob Nolet, la generación 11 de la destilería familiar Nolet, cuyo padre Carolus Nolet Sr., creó Ketel One Vodka en su destilería de la familia, dijo: "Nos encanta World Class porque nunca falla para inspirarnos cuando vemos a camareros de todo el mundo empleando Ketel One como el ingrediente principal en sus cócteles. Cada año contamos con cientos de camareros de todo el mundo para ayudarles a descubrir la herencia y dedicación que va en la creación de Ketel One.

"Creemos que un cóctel es tan bueno como su ingrediente más débil y la base perfecta para un clásico Bloody Mary, ha sido un placer ver a camareros de élite aquí en México mostrando algunas entregas únicas usando todas el mejor vodka, Ketel One.

"El desayuno-almuerzo disfrutado con un Bloody Mary clásico siempre ha sido nuestra familia favorita. El hecho de que su popularidad está creciendo en todo el mundo no es ninguna sorpresa para mí. Esta semana ha demostrado que con los ingredientes adecuados, es fácil para la gente poner su propio toque en un clásico y estamos encantados de que nuestra familia que hace vodka esté en el corazón de esta ocasión."

Ketel One Vodka se inspira en más de 325 años de experiencia en destilación tradicional, que ha pasado de padre a hijo durante más de 11 generaciones de la familia Nolet - todo conducido por una incesante búsqueda de excelencia y de perfección.

ACERCA DE KETEL ONE VODKA

Ketel One Vodka es un vodka súper premium realmente excepcional y es hecho por la familia Nolet. Los Nolets han estado en el negocio de elaboración de licores en Holanda durante más de 325 años y se remonta a 11 generaciones. Sus capacidades y conocimientos se han transmitido a través de su familia desde 1691 y es esta herencia la que ha influido en cómo Ketel One Vodka es destilado. La marca Ketel One se basa en conversaciones individuales con la comunidad de camareros.

Ketel One Vodka fue lanzado por primera vez en la década de los 80 por Carolus Nolet Sr que ha utilizado la experiencia de la familia en licores para crear un vodka suave y crujiente con un largo final que era perfecto para los mejores cócteles. Ya está disponible en más de 80 países del mundo y ha sido reconocido por el Drinks International Bar Report como el vodka más vendido y el más popular durante cinco años consecutivos.

Ketel One Vodka es una mezcla de viejo y nuevo: combina el alambique del viejo mundo usado por los antepasados de Nolet, con técnicas de alambique columna moderno. El alambique de carbón del siglo XIX, Pot Still Number 1, conocido en Holanda como Distilleerketel No.1, inspiró el nombre de Ketel One y participa en la elaboración de cada lote de Vodka.

Ketel One Vodka es producido exclusivamente en la Nolet Distillery en Schiedam, Holanda y cada lote es probado y aprobado personalmente por un miembro de la familia Nolet para asegurar que cumple con sus estándares de calidad - esto es Ketel One Way.

ACERCA DE DIAGEO

Diageo es la principal empresa de bebidas de alcohol del mundo con una sobresaliente colección de marcas incluyendo Johnnie Walker, Crown Royal, JepsilonB, Buchanan's y Windsor whiskies, Smirnoff y Cîroc vodkas, Captain Morgan, Baileys, Don Julio, Tanqueray y Guinness.

Diageo cotiza en la bolsa de valores de Nueva York (DEO) y en la bolsa de valores de Londres (DGE) y nuestros productos se venden en más de 180 países de todo el mundo. Para más información sobre Diageo, su personal, marcas y rendimiento, visite http://www.diageo.com. Visite el recurso global de Diageo que promueve la bebida responsable, http://www.DRINKiQ.com, para prácticas recomendadas, información e iniciativas.

