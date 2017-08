330 43

COMUNICADO: Celularity, Inc., imprime mayor velocidad a su innovadora plataforma de descubrimientos y tratamientos placentarios (1)

---Una nueva empresa de biotecnología acelera la provisión de innovaciones revolucionarias en lo referente a tratamientos contra el cáncer y las enfermedades inflamatorias y degenerativas y para la regeneración funcional

---Se han obtenido aportaciones de capital, más de 200 patentes concedidas y pendientes de concesión, activos preclínicos y clínicos y productos comerciales de empresas que comprenden a Celgene Corporation, Sorrento Therapeutics , United Therapeutics y Human Longevity, Inc.

WARREN, Nueva Jersey, 22 de agosto de 2017 /PRNewswire/ -- Celularity, Inc., empresa de biotecnología de reciente creación, ha anunciado hoy la aceleración de su producción de tratamientos regenerativos de células y tejidos para dar respuesta a las necesidades médicas no satisfechas hasta ahora de pacientes que sufren enfermedades oncológicas, crónicas y degenerativas. Celularity ha finalizado la ronda de financiación inicial con contribuciones procedentes de varias empresas biofarmacéuticas, que comprenden a Sorrento Therapeutics, United Therapeutics Corporation y Human Longevity, Inc., así como de inversores empresariales.

Celularity ha sido creada gracias a las aportaciones de numerosos recursos de propiedad intelectual, activos en fase clínica, investigación básica y clínica y conocimientos en el área de desarrollo, que abarcan los siguientes aspectos:

-- Varios activos de medicina regenerativa e inmunooncológica en fase clínica, así como activos preclínicos en fase de desarrollo -- Plataforma de inmunoterapia alogénica (llamada "de fácil acceso") patentada -- Más de 200 patentes concedidas o pendientes de concesión en terapia celular; propiedad intelectual sólida en el campo de los citoblastos placentarios -- Constructos de receptores de antígenos quiméricos con anticuerpos totalmente humanos para uso terapéutico amplio -- Programas conjuntos de inmunooncología del CD38 listos para que se proceda a solicitar el permiso de fármacos nuevos en fase de investigación -- Productos de regeneración funcional Biovance(®) e Interfyl(®*)en fase de comercialización y activos en fase de desarrollo -- Biodepósito de citoblastos LifeBankUSA, con dos décadas de experiencia operativa

Fundada a partir del trabajo pionero del Dr. Robert Hariri en el ámbito de los tratamientos y biomateriales celulares extraídos de la placenta, la capacidad de Celularity para obtener citoblastos placentarios y fabricar posibles tratamientos y llevarlos a la práctica le permite aprovechar las posibilidades que presenta la placenta humana y actuar a lo largo de toda la cadena de valor.

"Celularity se creó según un nuevo modelo biotecnológico pensado para aplicar los conocimientos expertos necesarios con el fin de sacar partido a nuestra plataforma de descubrimiento sobre la placenta y actuar sobre una serie de necesidades médicas no satisfechas", afirmó el Dr. Robert J. Hariri, fundador y consejero delegado de Celularity. "Con el apoyo de nuestros inversores, somos capaces de aunar tecnologías y conocimientos especializados de eficacia demostrada en medicina regenerativa con el objetivo de desarrollar tratamientos revolucionarios para una serie de enfermedades mortales e incurables". Anteriormente, el Dr. Hariri fue presidente, director científico y consejero delegado de Celgene Cellular Therapeutics, y fundador de Anthrogenesis Corporation, que Celgene adquirió en el año 2002. El Dr. Hariri también es cofundador de Human Longevity, Inc.

La creación de Celularity aprovecha al máximo la importante labor de descubrimiento de novedosas poblaciones de células biológicamente activas de la placenta humana que poseen un amplio potencial terapéutico. Celularity hará uso de dichos descubrimientos patentados y adaptables que provienen de la placenta humana puerperal, una fuente ética y renovable de biomateriales utilizables. El programa de desarrollo de Celularity se centra en la elaboración de una plataforma alogénica para la que se aprovechan células y biomateriales inmunotolerantes y clínicamente accesibles procedentes de un grupo demográfico diverso de donantes que han dado su consentimiento informado.

El Dr. Andrew von Eschenbach, uno de los miembros fundadores del consejo de administración de Celularity, exmiembro de la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos (FDA) y antiguo director del Instituto Nacional del Cáncer, afirmó: "El trabajo pionero del fundador de Celularity, Bob Hariri, ha permitido el despliegue de las singulares propiedades de los citoblastos placentarios, que aportan una nueva esperanza a la hora de crear tratamientos inocuos y efectivos para tratar las enfermedades degenerativas más problemáticas". El Dr. von Eschenbach añadió: "Celularity, que se centra en acelerar la innovación en materia de medicina regenerativa, puede convertirse en el principal catalizador de tratamientos celulares destinados a dar respuesta a muchas de las necesidades médicas no satisfechas que existen en el mundo".

El Dr. Henry Ji, presidente y consejero delegado de Sorrento Therapeutics, afirmó: "Nos entusiasma participar en la creación de Celularity junto con el Dr. Hariri y su equipo científico, así como otras empresas biofarmacéuticas que son líderes mundiales, tales como Celgene, Human Longevity, Inc., y United Therapeutics. El potencial de los tratamientos regenerativos destinados a una gran variedad de enfermedades crónicas degenerativas es ampliamente conocido y, en este sentido, observamos importantes sinergias en el ámbito oncológico y la posibilidad de potenciar nuestra lucha contra los diversos tipos de cáncer. Las tecnologías, activos y recursos de que dispone Celularity ayudarán a seguir desarrollando una lista escogida de programas de terapia celular de Sorrento y podrían transformar las terapias celulares autólogas en otras alogénicas de carácter asequible y accesible".

* Interfyl es una marca registrada de Alliqua BioMedical, Inc.

Acerca de Celularity, Inc.Celularity, con sede central en Warren (Nueva Jersey), es una empresa biotecnológica que cuenta con tecnología puntera patentada y recursos de propiedad intelectual con los que es capaz de aprovechar las cualidades de la placenta. Su cartera de activos médicos se compone de más de 200 patentes concedidas o pendientes de concesión, así como activos preclínicos o clínicos que comprenden constructos de receptores de antígenos quiméricos (CAR, por sus siglas en inglés) para productos alogénicos de linfocitos T y linfocitos citolíticos naturales con receptores de antígenos quiméricos (CAR-T/NK), licencias para más de 100 activos de inmunoterapia y áreas de negocio de obtención de fuentes biológicas y regeneración funcional en fase de comercialización. Para obtener más información, visite www.celularity.com [http://www.celularity.com/]. Siga a Celularity en las redes sociales: @Celularity.

Acerca de United TherapeuticsUnited Therapeutics Corporation [http://www.unither.com/] es una empresa biotecnológica centrada en la elaboración y comercialización de productos innovadores para tratar las necesidades médicas no satisfechas de pacientes afectados de enfermedades crónicas y potencialmente mortales.

