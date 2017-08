330 43

COMUNICADO: TM4 recibe un pedido de seguimiento de Workhorse para más de 500 sistemas de transmisión SUMO

BOUCHERVILLE, Québec, August 22, 2017 /PRNewswire/ --

TM4 Inc. anunció hoy la recepción de un nuevo pedido de compra de Workhorse Group Inc. que cubre el suministro de los sistemas de transmisión SUMO[TM] MD para la gama ampliada de baterías eléctricas E-GEN y las plataformas de camiones de reparto totalmente eléctricos E-100. Tras el suministro el año pasado de 150 sistemas, este pedido cumplimentará los requisitos de transmisión de plazo cercano de Workhorse para el suministro de más de 500 camiones de reparto E-GEN y E-100 para sus clientes, que incluyen UPS, FedEx Express y a través del socio de canal de Workhorse, Ryder Inc.

"Los vehículos de reparto final son candidatos perfectos para la electrificación. Los vehículos únicos E-GEN y E-100 desarrollados por medio de Workhorse ahorran a los operadores de flotas una coste total de propiedad estimado de 150.000 dólares por vehículo durante su vida útil, además de reducir las emisiones de forma considerable", afirmó Robert Baril, director administrativo de TM4.

"Los sistemas de transmisión SUMO de TM4 han demostrado unas prestaciones excelentes, eficacia y fiabilidad en nuestros vehículos en carretera", declaró Steve Burns, consejero delegado de Workhorse Group. "Nuestra asociación con TM4, un líder mundial de tipo Tier 1, junto a Panasonic y BMW, nos permiten producir una solución fiable y de coste contenido para las flotas a escala".

El camión todo eléctrico y con cero emisiones Workhorse E-100 consigue una eficacia de combustible de 37,5 MPGe, con una autonomía media de 100 millas con una sola carga, dependiendo del ciclo de uso. La furgoneta de autonomía ampliada con batería eléctrica Workhorse E-GEN consigue una eficacia de combustible de 30 MPGe, con una autonomía media de 60 millas en todo eléctrico además de 60 millas adicionales utilizando la ampliación de autonomía integrada BMW, además de reducir las emisiones en un 75%. Ambos vehículos utilizan los paquetes de batería Panasonic Li-Ion e incorporan el diseño de chasis propio, transmisión, sistema de gestión de batería y sistema telemático Metron en tiempo real de Workhorse.

Desarrollado pensando en las prestaciones y duración, los sistemas TM4 SUMO[TM] se han optimizado para vehículos eléctricos e híbridos entre medianos y pesados, como autobuses, camiones de reparto, lanzaderas, tractores de remolque y mucho más de entre 6 a 18 metros. Al permitir el funcionamiento de conducción directa, los sistemas TM4 SUMO[TM] reducen la complejidad y coste de la transmisión, permitiendo una solución de mantenimiento bajo, eficaz y sencillo. Un sistema de conducción directa permite un rendimiento de un 10% en la ganancia de eficacia durante el ciclo de conducción, lo que representa una ganancia equivalente en el uso de la batería. Algunos de los sistemas TM4 SUMO[TM] se ofrecen con una opción de doble engranaje, lo que permite una integración más sencilla en muchas de las arquitecturas de transmisión híbridas-eléctricas.

Acerca de TM4 Inc.

Una filial de propiedad total de Hydro-Québec, TM4 diseña y comercializa sistemas de transmisión híbridos y eléctricos listos para producción en los mercados comercial, de automoción y recreacional, además de marítimo, minero, ferroviario y deportes de motor y vehículos recreativos. Los motores eléctricos avanzados de imán permanente de la compañía son limpios, tienen un coste contenido y son altamente eficaces, y junto a los inversores electrónicos de potencia densa y software de control se pueden adaptar a las necesidades de todos los clientes. TM4 se localiza en Boucherville, Québec.

Si desea más información visite la página web tm4.com [http://www.tm4.com ].

Acerca de Workhorse Group Inc.

Workhorse es una compañía de tecnología centrada en el suministro de soluciones de movilidad eléctricas para el sector del transporte. Como fabricante de equipamiento original de América, diseñamos y construimos vehículos de batería eléctrica de altas prestaciones, incluyendo camiones y aviones. Hemos desarrollado también sistemas de control de prestaciones telemáticas en tiempo real y basados en nube que se integran por completo con nuestros vehículos y que permiten a los operadores de flotas optimizar la energía y eficacia de ruta. Todos los vehículos de Workhorse se diseñan para hacer que el movimiento de las personas y de las cosas sea más eficaz y menos nocivo para el medioambiente.

Si desea más información visite la página web http://www.workhorse.com.

Contacto: Geneviève Chouinard Responsable de prensa +1-514-289-6052 chouinard.genevieve@hydro.qc.ca Maggie Parisé Responsable de marketing +1-450-645-1444 x378 maggie.parise@tm4.com

