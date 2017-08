330 43

COMUNICADO: La estrella de tenis Daria Kasatkina se convierte en la nueva embajadora de marca de InstaForex

MOSCU, August 22, 2017 /PRNewswire/ --

La empresa de corretaje de Forex internacional InstaForex anunció a una de las tenistas más talentosas del mundo, Daria Kasatkina, como nueva embajadora de la marca. Daria sólo tiene 20 años pero ella ya es un titular de la "Copa del Kremlin" en dobles y junior, el "Roland Garros". Ella también tiene 7 títulos ITF y 2 WTA. Sports Illustrated escribió en el año 2015, "Daria es la mejor jugadora de aquellos de quien no has oído hablar aún, sin embargo, pronto Kasatkina será mucho más popular" y eso era cierto, ahora Daria es famosa en todo el mundo.

"Tenemos experiencia de cooperación con los principales atletas del mundo, incluyendo tenistas famosos. Sin embargo, Daria es la combinación perfecta con nuestros ideales y aspiraciones. Juventud, persistencia y superación constante son cualidades de Daria que nos gustan. Y estas son las cualidades que tiene nuestra empresa. Así que esperamos una perfecta sinergia y cooperación con Daria", dijo Pavel Shkapenko.

Daria Kasatkina disfruta de la nueva posición, y ella está segura que la nueva misión no será imposible para ella. "No tengo mucha experiencia aún como una embajadora de la marca, pero estoy segura que ser fiel a sí mismo es la clave del éxito aquí. Las personas están interesadas en los atletas, no sólo por sus logros, sino también por sus personalidades. Así que seguiré haciendo lo que más me gusta, jugar al tenis. Y espero que al ser una embajadora de la marca InstaForex mis seguidores estarán contentos con nuevos logros de tenis", dijo Daria.

En el punto de partida de la cooperación con InstaForex, Daria Kasatkina es el número 30 del mundo en la WTA. Ambas partes del contrato ven esto como un lado positivo: "Hemos logrado mucho pero hay mucho más por llegar."

