COMUNICADO: El Instituto de Investigación y Planificación Comercial de Wanda se une a la Sociedad de Arquitectura y Cultura de China

- Ambas instituciones colaboran para liderar el futuro del diseño de centros comerciales con un concurso

PEKIN, 18 de agosto de 2017 /PRNewswire/ -- La segunda edición del «International Shopping Plaza Concept Competition» (Concurso Internacional de Concepto de Centro Comercial) organizado por la Sociedad de Arquitectura y Cultura de China y el Instituto de Investigación y Planificación Comercial de Wanda, se ha abierto oficialmente y se cerrará el 9 de octubre de 2017.

Con el tema de «El comercio cambia la vida», el concurso, el primero organizado por una empresa de promoción inmobiliaria y una asociación de arquitectura, pretende explorar cómo los centros comerciales pueden convertirse en un espacio que aporte más experiencias, incorporando innovadoras teorías de diseño al mundo real. Con un concepto del diseño físico que hace hincapié en la innovación, el cuidado humanístico y el ecosistema, el concurso busca nuevas ideas para el futuro de los centros comerciales dentro del contexto en continua evolución del desarrollo urbanístico de China.

La integración del consumo con la tecnología, la cultura y el arte es fundamental para dar respuesta a elementos fundamentales del estilo de vida y de los patrones de comportamiento cambiantes del consumidor actual. Mientras que las compras son una parte importante de la visita a un centro comercial, la experiencia debería aportar algo más que la adquisición de bienes y servicios. La experiencia debería incluir la atmósfera, el entretenimiento, la cultura y muchas otras cosas.

El diseño inmobiliario es un aspecto clave de la nueva estrategia simplificada de Dalian Wanda, que evita acumular activos en propiedad para desarrollar una presentación de su marca, una gestión y un diseño basados más bien en el conocimiento. Esto permitirá a la compañía aprovechar su considerable nivel de competencia en construcción y gestión inmobiliaria, así como marcar el camino a seguir para el desarrollo sostenible de las ciudades chinas.

Abierto a participantes de todo el mundo, los proyectos del concurso deben seguir una serie de normas, aunque se deja suficiente libertad para la inspiración. Uno de los elementos principales es que el proyecto se integre con armonía en la cultura y el medioambiente del entorno local, y que ocupe una superficie de terreno de 60.000 metros cuadrados. El proyecto también debe tener un área comercial construida sobre rasante de 100.000 metros cuadrados, un área comercial construida subterránea de 10.000 metros cuadrados y capacidad para contar con un cine y un supermercado.

El concurso será evaluado por un tribunal formado por conocidos arquitectos, especialistas en planificación y expertos en construcción de China y de todo el mundo. El tribunal estará presidido por Daniel Libeskind, fundador y arquitecto jefe principal de Daniel Libeskind. Su estudio ganó el concurso para diseñar y supervisar la reconstrucción del World Trade Center, tras el ataque terrorista del 11 de septiembre. También es conocido a nivel internacional por proyectos aclamados por la crítica como Westside Shopping and Leisure Centre (Suiza), Bundeswehr Military History Museum (Alemnaia) etc.

Otros miembros del jurado son: Astrid Piber, socia y arquitecta senior de UNStudio; Norm Garden, director ejecutivo de CallisonRTKL; Simon Bee, director ejecutivo de Benoy; Wang Jiangguo, miembro de la Academia China de Ingeniería; Lai Jianyan, vicepresidente de Dalian Wanda Commercial Properties Co. Ltd., decano del Instituto de Investigación y Planificación Comercial de Wanda y arquitecto jefe de Dalian Wanda Commercial Properties y Wang Zhibin, vicepresidente de Dalian Wanda Commercial Properties Co. Ltd.

Los ganadores del concurso tendrán la oportunidad de trabajar en proyectos reales de Wanda y de colaborar estrechamente con Dalian Wanda en el futuro. En total hay diez premios, repartidos en dos categorías: cinco ganadores recibirán un premio a la Excelencia de 100.000 yuanes cada uno y otros cinco obtendrán un premio a la Innovación de 50.000 yuanes cada uno.

Las normas del concurso se pueden consultar en Commerce Changes Life -- International Shopping Plaza Concept Competition [https://mp.weixin.qq.com/s/fxD7pfQbW2AAIlrDCIErCQ]

