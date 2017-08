330 43

COMUNICADO: Tres de los cómics de Wonder Woman más raros de todos los tiempos estarán a la venta en eBay

Saldrán a la venta el n.º 1 de Wonder Woman, el n.º 1 de Sensational Comics y el n.º 8 de All-Star Comics y parte de los beneficios irán a parar a Trafficking Hope

SAN JOSE, California, 18 de agosto de 2017 /PRNewswire/ -- Hoy, tres de los cómics de Wonder Woman más raros de todos los tiempos estarán a la venta en eBay [https://www.ebay.com/] desde las 5 de la tarde del 17 de agosto (horario de verano del Pacífico de los EE. UU.) -- El n.º 1 de Wonder Woman CGC 9,0, el n.º 1 de Sensational Comics CGC 9,6 y el n.º 8 de All-Star Comics CGC 9,4. Las copias del n.º 1 de Sensational Comics y el n.º 8 de All-Star Comics de esta colección exclusiva han alcanzado la mejor nota de estos ejemplares. Hasta ahora solo existían rumores de que dos de estos cómics existían en estas condiciones sin precedentes, por lo que este es un momento emocionante para la historia de los cómics y para los fanes de Wonder Woman de todo el mundo. Visite: www.eBay.com/WonderWoman [http://www.ebay.com/WonderWoman]

Wonder Woman hizo su debut en cómics en el n.º 8 de All Star Comics, en diciembre de 1941. Su debut en portada fue en el n.º 1 de Sensational Comics, en enero de 1942, y el primer cómic dedicado exclusivamente a ella fue el n.º 1 de Wonder Woman, en julio de ese mismo año. En total, estos tres cómics constituyen la portada, el origen y el debut definitivo de Wonder Woman como un personaje de cómic inspirador y querido.

Darren Adams, dueño de Pristine Comics [http://stores.ebay.com/HighGradeMagic-PristineComics], vende estos cómics en eBay. Darren ya vendió el n.º 1 de Action Comics en eBay en 2014, por un precio récord de 3,2 millones de dólares. "Como coleccionista de cómics, estos tres ejemplares de Wonder Woman son únicos en su especie. Los tres están prácticamente en perfectas condiciones y eso me emociona como coleccionista... pensar que hay cómics en estas condiciones, con más de 75 años, que siguen por ahí," declaró el Sr. Adams. "eBay realizó un trabajo magnífico al ayudarme a vender el n.º 1 de Action Comics hace unos años y estoy convencido de que su mercado internacional me ayudará a llegar y a conectar con otros entusiastas de los cómics como yo mismo gracias a estas ventas".

También se espera que la próxima venta de Wonder Woman rompa récords. Una parte de los beneficios se donarán a Trafficking Hope [http://www.traffickinghope.com/], una organización sin ánimo de lucro dedicada a la prevención de la trata de personas, a través de eBay for Charity.

"Con el aumento de la popularidad de la franquicia de Wonder Woman este año, nos emociona poder ofrecer los tres cómics más importantes de la edad de oro de su historia a nuestros 171 millones de usuarios de eBay. eBay ofrece acceso a cosas que no se pueden encontrar en ningún otro lugar y estamos encantados de poder dar la oportunidad a los compradores de hacerse con los cómics más importantes y con mejor nota de la historia de Wonder Woman", declaró Sam Bright, director principal de Arte y Coleccionables de eBay.

Los números de eBay y Wonder Woman a nivel mundial

-- El valor bruto total de la mercancía de las ventas de Wonder Woman en eBay desde el comienzo del año aumenta en un 52% interanual.* -- Entre los artículos más populares de Wonder Woman que se vendieron en eBay desde 2015 se incluyen sellos, cómics, Funko-Pops, disfraces y tatuajes temporales.* -- De media hay más de 200.000 listas en directo al día con productos de Wonder Woman en eBay.* -- El artículo de mayor valor relacionado con Wonder Woman que se vendió por eBay es el n.º 8 de All Star Comics, un cómic CGC, vendido por 81.000 dólares.*

Los números de eBay y Wonder Woman en Estados Unidos

-- El valor bruto total de la mercancía de las ventas de Wonder Woman en eBay desde el comienzo del año aumenta en un 59% interanual.* -- Solo durante este año, en eBay se ha buscado más de 460.000 veces Wonder Woman.* -- Actualmente hay más de 150.000 listas en directo de los productos Wonder Woman en eBay.* -- Con más de mil millones de listas y una audiencia de 171 millones de usuarios en todo el mundo, eBay ofrece las mejores opciones (entre ellas coleccionables raros y valiosos que no se pueden encontrar en ninguna otra parte) con las que llegar a los artículos que le interesan.

*Datos recogidos de las ventas de mercancías de Wonder Woman en eBay entre el 1 de enero de 2004 y el 10 de julio de 2017.

