330 43

COMUNICADO: THE HUS.institute allana el camino hacia la era digital moderna

VADUZ, Liechtenstein, August 18, 2017 /PRNewswire/ --

- THE HUS.institute allana el camino hacia la era digital moderna: El comité de expertos de transformación de Liechtenstein atrae el equilibrio tras el primer año

Alteración, modo de pánico, Nuevo orden mundial - los años anteriores han sido muy complicados para los negocios en todo el mundo. Muchos futuristas predicen que ya es demasiado tarde si uno no se ha ajustado a las tendencias digitales. Un comité de expertos con sede en Liechtenstein dedicado a sí mismo a los potenciales de la era digital moderna no está muy de acuerdo con el discurso catastrofista. THE HUS.institute puede atraer un balance positivo después de su primer año de negocios y de hospedar un panel con representantes del United Nations Technology Innovation Lab, iniciativas del Massachusetts Institute for Technology (MIT) y del Liechtenstein Institute for Strategic Development de la University of Liechtenstein el viernes 18 de agosto de 2017. El tema del panel de debate, "A sustainable ecosystem", indica la visión general del comité de expertos: Allanar el camino hacia un presente integralmente sostenible y su futuro con la ayuda del micro-estado de Liechtenstein como laboratorio de vida cerrado para las importantes soluciones que cambian el juego y sus proyectos en la era digital moderna.

THE HUS.institute, fundado por el futurista Christopher P. Peterka y el visionario de Liechtenstein Rudolf D. Hilti, se centra en la transformación de la era de Gutenberg en la era digital moderna. Ha surgido una innovadora red en el curso del primer año de negocios: Seres humanos de varios países se han mostrado entusiasmados por la visión del comité de expertos. Argentina, Italia, Irán, Gran Bretaña, Estados Unidos y La India son solo algunos de los orígenes de estos. Los miembros denominados "Transformers" son igual de diversos en lo que respecta a su profesión. Desde poetas a brokers de inversión, desde estudiantes hasta consejeros delegados - la transformación insta a que los grupos de múltiples facetas impacten de forma eficaz en los sistemas gastados y supongan un afecto en las nuevas tendencias en este momento lleno de interrupciones. Si desea conocer más información visite nuestro centro de medios.

THE HUS.institute Landstrasse 121 LI-9490 Vaduz Principado de Liechtenstein +41(0)79-544-52-74 regina@thehus.institute http://www.thehus.institute

PUBLICIDAD