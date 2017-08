330 43

COMUNICADO: BESTEVIA(TM) Reb M de SweeGen obtiene la certificación Non-GMO Project Verified

RANCHO SANTA MARGARITA, California, 17 de agosto de 2017 /PRNewswire/ -- SweeGen, Inc. anunció hoy que su edulcorante a base de hoja de stevia BESTEVIA(TM) Reb-M ha obtenido la denominación Non-GMO Project Verified. El proceso de producción único de SweeGen comienza con la hoja de stevia y utiliza un proceso de conversión enzimática patentado para conseguir grandes cantidades de Reb M. Tras realizar análisis exhaustivos del proceso de producción, la mundialmente reconocida certificación Non-GMO Project Verified confirmó en agosto de 2017 que BESTEVIA(TM) Reb M no contiene organismos modificados genéticamente (OMG).

http://mma.prnewswire.com/media/469549/Sweegen_Final_OT_Logo.pdf [http://mma.prnewswire.com/media/469549/Sweegen_Final_OT_Logo.pdf]

Según su sitio web, Non-GMO Project Verified es "líder del mercado para evitar la presencia de OMG y una de las denominaciones de más rápido crecimiento del sector minorista" en América del Norte. Esta organización cuenta con "más de 3000 marcas verificadas, que representan más de 43.000 productos [...] y, hoy en día, la etiqueta de la mariposa es la que más confianza ofrece a los compradores que desean evitar los OMG".

SweeGen se especializa en edulcorantes de hoja de stevia de origen natural y está cumpliendo con sus contratos de producción a una escala cada vez mayor. Basándose en las ampliaciones en términos de capacidad de producción y la rompedora tecnología patentada de la empresa, BESTEVIA(TM) Reb-M, su edulcorante a base de hoja de stevia aprobado por la Administración Estadounidense de Alimentos y Medicamentos (FDA), presentará un precio cada vez más competitivo.

"La certificación Non-GMO Verified aporta a nuestro producto una distinción notable dentro del mercado. Nuestros socios de sector, así como los consumidores finales, conocen los beneficios para la salud y el bienestar que ofrecen nuestros edulcorantes. Se trata de un hito importante en nuestro camino hacia el éxito", dijo Steven Chen, consejero delegado de SweeGen.

Ingredion es el socio de distribución exclusivo de SweeGen, con la exclusión de la República Popular China y las cuentas particulares de SweeGen. Esta colaboración permite que ambas empresas se beneficien mutuamente de sus fortalezas y atraigan a un diverso número de clientes de los sectores de los alimentos y las bebidas a escala mundial.

Acerca de SweeGenSweeGen se dedica al desarrollo, producción y distribución de edulcorantes sin calorías para los sectores de los alimentos, los condimentos y las bebidas. La nutrida línea de productos de SweeGen, junto con su cartera de propiedad intelectual y su capacidad de producción e I+D, son los cimientos sobre los que la empresa se apoya para impulsar la innovación y el suministro de productos edulcorantes de alta calidad. Para obtener más información, póngase en contacto a través de info@sweegen.com y visite el sitio web de SweeGen, www.sweegen.com.

Declaraciones prospectivasEste comunicado de prensa contiene declaraciones prospectivas que incluyen declaraciones sobre el panorama y rendimiento futuros de SweeGen, Inc., así como otras declaraciones basadas en las expectativas, estimaciones y proyecciones de la dirección actual. Estas declaraciones están sujetas a una variedad de riesgos e incertidumbres, por lo que no pueden considerarse garantías y están inherentemente sujetas a diferentes riesgos e incertidumbres que podrían dar lugar a que los resultados reales difieran significativamente de las declaraciones prospectivas. Estos riesgos e incertidumbres incluyen, sin limitarse a ellos, aquellos que podrían tratarse periódicamente en los documentos presentados por la empresa ante la Comisión de Valores y Bolsa. Las declaraciones prospectivas incluidas en este comunicado de prensa se realizan únicamente a fecha de este comunicado, y SweeGen, Inc. rechaza toda obligación de actualizar públicamente ninguna declaración prospectiva a fin de recoger eventos o circunstancias ocurridos con posterioridad a esta fecha o para recoger el suceso de eventos imprevistos.

Sitio Web: http://www.sweegen.com/

