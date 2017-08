330 43

COMUNICADO: Eisai pide autorización a EMA para Lenvatinib como tratamiento de 1ª línea de hepatocarcinoma irresecable(2)

br /> Sobre el carcinoma hepatocelular (CHC)

El carcinoma hepatocelular (CHC) es una enfermedad compleja de mal pronóstico y responsable de aproximadamente el 90% de los casos de cáncer hepático de todo el mundo. La incidencia del cáncer hepático en Europa ha aumentado de modo constante en la última década. El CHCi es un cáncer hepático en estadio avanzado y difícil de tratar que afecta a más del 70% de los pacientes. El CHC es la segunda causa más frecuente de muerte por cáncer en el mundo, estimándose que fue la causa de cerca de 746 000 muertes en el mundo en 2012. En Europa, se estima que en 2012 se diagnosticó cáncer hepático a 71 000 personas y 69 000 murieron por esta enfermedad.

Acerca de lenvatinib

Lenvatinib, descubierto y desarrollado por Eisai, es un inhibidor multicinasa del receptor 1-3 del factor de crecimiento endotelial vascular, del receptor 1-4 del factor de crecimiento de los fibroblastos, del receptor alfa del factor de crecimiento derivado de plaquetas y de los protooncogenes RET y KIT. Lenvima (lenvatinib) está aprobada en la UE y en EE. UU. para poblaciones de pacientes específicas:

En la Unión Europea, lenvatinib está indicado:

Acerca de Eisai Co., Ltd.

Eisai Co., Ltd. es una compañía farmacéutica líder mundial basada en la investigación y el desarrollo que tiene su sede en Japón. Definimos nuestra misión corporativa como *pensar ante todo en los pacientes y en sus familias y mejorar los beneficios que proporciona la asistencia sanitaria*, a lo que llamamos filosofía human health care (hhc). Los más de 10 000 empleados que integran nuestra red global de instalaciones de I+D, centros de fabricación y filiales de comercialización trabajan por materializar nuestra filosofía hhc a través de productos innovadores en diferentes áreas terapéuticas que presentan grandes necesidades médicas no cubiertas, incluidas la oncología y la neurología. Como compañía farmacéutica global, nuestra misión se dirige a pacientes de todo el mundo, mediante nuestra inversión y participación en iniciativas basadas en la colaboración que buscan mejorar el acceso a los medicamentos en los países en desarrollo y emergentes. Si desea más información sobre Eisai Co., Ltd., visite nuestro sitio web www.eisai.com.

