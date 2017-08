330 43

COMUNICADO: /C O R R E C C I O N -- América TeVé/

En el comunicado, América Tevé sigue respondiendo a los intereses de su comunidad con otra de su tradicional entrega de mochilas y materiales escolares para el curso 2017-2018, emitido 16-Aug-2017 por América TeVé a través de PR Newswire, la compañía nos ha avisado que el titular debe leer "América Tevé responde de nuevo a la comunidad con otra de su tradicional entrega de mochilas y materiales escolares para el curso 2017-2018" en lugar de "América Tevé sigue respondiendo a los intereses de su comunidad con otra de su tradicional entrega de mochilas y materiales escolares para el curso 2017-2018", como fue transmitido inadvertidamente. Una versión completa y corregida sigue:

América Tevé responde de nuevo a la comunidad con otra de su tradicional entrega de mochilas y materiales escolares para el curso 2017- 2018

MIAMI, 16 de agosto de 2017 /PRNewswire/ -- América TeVé volvió a reafirmar su compromiso con la comunidad este miércoles 15 de agosto al realizar su esperada entrega anual de 1,200 mochilas con sus respectivos paquetes de materiales escolares.

Desde las 3 p.m. a las 11 p.m., talentos, ejecutivos y patrocinadores de la única cadena hispana independiente de Estados Unidos se volcaron a recibir a miles de personas en las instalaciones de Hialeah Gardens.

A pesar del calor abrumador, nada frenó los esfuerzos de América TeVé, que se vieron recompensados con la masiva llegada de familias desde tempranas horas de la mañana. Además de las mochilas y los materiales escolares, grandes y chicos recibieron innumerables obsequios de manos de artistas, periodistas, patrocinadores y otras personalidades locales.

El evento comenzó con las palabras de Emilio Braun Burillo, representante de América CV Network, LLC., quien estuvo acompañado por Carlucho, presentador del espacio El Happy Hour. Entre las conocidas figuras de nuestra cadena que salieron a recibir a miles de visitantes estuvieron Mónica Pascualotto, María Laria, Yossie Galindo, Juan Manuel Cao, Yelenis Reyna, Félix Guillermo, Pedro Sevcec y Carlos Otero. Igualmente, hubo una fuerte presencia de nuestros patrocinadores: Chen Medical Center, Five Star Jewelers, Paraiso Tropical, Presidente Supermarkets, Mirtha de Perales, Kendall Toyota, Ambar Motors, Patrick Cordero y otros.

"Presenciar la expectativa y el éxito de este evento año tras año, nos impulsa a seguir sirviendo a nuestra comunidad del Sur de la Florida", expresó Carlos Vasallo, Presidente y CEO de América CV Network. Por su parte,Braun Burillo, señaló: "Nuestro propósito es propiciarles a los niños y a sus padres algunos recursos que ayuden a aliviar gastos en el regreso al colegio".

La entrega de mochilas al igual que la entrega de pavos por el Día de Acción de Gracias en noviembre constituyen dos apreciadas tradiciones de América TeVé que han calado profundamente en la comunidad del sur de la Florida.

