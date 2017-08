330 43

COMUNICADO: TTI publica resultados récord en el primer semestre de 2017

Crecimiento global impulsado por innovaciones en productos inalámbricos y rendimiento sólido continuado de nuestra unidad de equipos eléctricos

Aumento de ingresos de un 7,3% y aumento de beneficios de un 15,5%

HONG KONG, 16 de agosto de 2017 /PRNewswire/ --

Datos destacados 2017 2016 millones millones USD USD Cambios Ingresos 2.882 2.686 +7,3 % Margen de beneficios bruto 36,6% 36,1% +50 bps EBIT 233 201 +15,4 % Beneficio atribuible a propietarios de la empresa 204 177 +15,5% EPS (céntimos de USD) 11,17 9,69 +15,3% Dividendo provisional por acción (céntimos de USD aprox.) 3,57 2,57 +38,8% --------------------- ---- ---- -----

-- Aumento de ingresos en un 7,3% que alcanza un récord de 2.900 millones de USD -- Los ingresos ajustados para divisa extranjera crecieron un 8,1% -- MILWAUKEE sigue con un fuerte impulso, creciendo un 20,1% tras el ajuste de divisas -- La actividad empresarial de la marca RYOBI ha logrado un crecimiento en sus ingresos de dos dígitos -- El margen bruto ha mejorado 50 puntos básicos hasta alcanzar un 36,6% -- 15,5% de aumento de beneficios netos, con crecimiento de dos dígitos durante los ocho primeros semestres consecutivos

La empresa mundial de cuidado del suelo y equipos eléctricos con sede en Hong Kong Techtronic Industries Co. Ltd. ("TTI"/ The TTI Group) (código: 669, símbolo de ADR: TTNDY) ha hecho pública otra serie de récords en la primera mitad de 2017 con un fuerte crecimiento de ingresos y una productividad operativa excelente. Los ingresos, los beneficios brutos y la facturación neta han alcanzado niveles récord durante el periodo. Los ingresos crecieron un 7,3 % hasta alcanzar la cifra de 2.900 millones de USD y un 8,1% antes del ajuste de divisas. Los márgenes de beneficios netos mejoraron en 50 puntos básicos hasta alcanzar un 7,1% de las ventas, en comparación con el 6,6% de la primera mitad de 2016. Antes del ajuste de divisas, todas las regiones geográficas notificaron un crecimiento en los ingresos.

Los márgenes brutos aumentaron 50 puntos básicos hasta alcanzar un 36,6% de las ventas, lo que representa el noveno periodo consecutivo de mejora en los márgenes brutos. Las ganancias se están generando gracias a contribuciones de margen positivo del nuevo flujo de productos así como a la automatización y fabricación optimizadas, los programas de compra globales y las iniciativas de eficiencia en la cadena de suministro. Las ganancias básicas por acción aumentaron un 15,3% hasta alcanzar 11,17 céntimos de USD.

El segmento empresarial de TTI, la actividad empresarial de equipamiento eléctrico, presentó un primer semestre muy sólido con un aumento del 11,9% en comparación con el mismo periodo de 2016. La actividad industrial de MILWAUKEE generó una vez más un impresionante crecimiento en ventas del 20,1% antes del ajuste de divisas, mientras que las unidades de negocio de herramientas eléctricas de consumo y productos para exteriores también generaron un crecimiento consolidado gracias al sistema inalámbrico RYOBI ONE+ líder del sector. El crecimiento se vio reforzado por la aparición de nuevos productos, asociaciones con cuentas sólidas, expansión geográfica y marketing centrado en el usuario final.

Mr. Joseph Galli, Director General de TTI, comentó, "Nuestra estrategia de liderazgo inalámbrico y expansión geográfica constante está produciendo resultados muy interesantes. Estamos ampliando la demanda del usuario y nuestro mercado atendido mediante tecnología inalámbrica e innovación con los sistemas inalámbricos líderes MILWAUKEE y RYOBI ONE+. Aplicar esta estrategia es liberar el enorme potencial de TTI y generar un crecimiento que sobrepasa el mercado".

Mr. Horst Pudwill, Presidente de TTI, afirmó, "Después de lograr otro récord de rendimiento en el primer semestre, TTI entra en el segundo semestre con un sólido impulso de continuidad. Nuestro constante enfoque en la base estratégica de potentes marcas, productos innovadores, excelencia operativa y gente excepcional continuaremos creciendo e impulsando la rentabilidad en el segundo semestre y en los años venideros".

Acerca de TTI

Fundada en 1985 y cotizando en la Bolsa de Hong Kong Limited desde 1990, TTI es líder mundial de herramientas eléctricas, equipos eléctricos para exteriores, aparatos y accesorios para el cuidado del suelo, para usuarios domésticos, profesionales e industriales en el hogar, la construcción, el mantenimiento, en la industria y en infraestructuras industriales. TTI mantiene el compromiso de acelerar la transición mundial a productos con baterías inalámbricas que ahorren trabajo.

Un enfoque estratégico continuo en marcas potentes, productos innovadores, personas excepcionales y excelencia operativa es el motor de nuestro éxito. La cartera de marcas potentes de TTI incluye las herramientas eléctricas, accesorios y herramientas de mano MILWAUKEE, AEG y RYOBI y los productos para exteriores HOMELITE, los productos de diseño y medición EMPIRE y los aparatos para cuidado del suelo HOOVER, ORECK, VAX y DIRT DEVIL.

TTI es uno de los valores constitutivos del índice MSCI All Country World (ACWI), el índice FTSE Developed y el índice Hang Seng Composite LargeCap bajo el índice Hang Seng Composite Size. Para más información, visite www.ttigroup.com [http://www.ttigroup.com/].

Todas las marcas comerciales mencionadas que no sean AEG y RYOBI son propiedad de The TTI Group. AEG es una marca comercial registrada de AB Electrolux (publ.) y se utiliza con licencia. RYOBI es una marca comercial registrada de Ryobi Limited y se utiliza con licencia.

Para consultas:

Techtronic Industries Co. Ltd. Strategic Financial Relations Limited Isabella Chan Veron Ng +(852) 2864 4831 veron.ng@sprg.com.hk Tel: +(852) 2402 6495 Isabel Kwok +(852) 2864 4824 isabel.kwok@sprg.com.hk Correo electrónico: isabella.chan@tti.com.hk Davis Li +(852) 2864 4892 davis.li@sprg.com.hk Sitio web: www.ttigroup.com Sitio web: www.sprg.com.hk

