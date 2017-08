330 43

COMUNICADO: La nueva cartera de sistemas Atom C3000 de Supermicro ofrece un rendimiento 2,5 veces superior al de la tecnología EDGE

- Supermicro ofrece un rendimiento 2,5 veces superior al de la tecnología EDGE a través de su nueva cartera Atom C3000 de sistemas integrados e IoT

Los nuevos sistemas y placas base de Supermicro con el nuevo sistema en chip Atom C3000 integrado y de bajo consumo da respuesta a los mercados de dispositivos inteligentes EDGE e integrados

SAN JOSE, California, 16 de agosto de 2017 /PRNewswire/ -- Super Micro Computer, Inc. , un líder mundial en las tecnologías de computación, almacenamiento y redes, que también incluyen la computación verde, ha anunciado hoy su nueva suite de soluciones todo en uno para los mercados de dispositivos integrados, centros de datos inteligentes y redes EDGE (Enhanced Data Rates for GSM Evolution). Los sistemas compactos y placas base de Supermicro optimizados con el nuevo sistema en chip Intel® Atom(TM) C3000 (Denverton) con menores requisitos térmicos y energéticos son capaces ofrecer un mejor rendimiento 2,5 veces superior en comparación con la generación anterior.

La nueva serie de placas base A2 de Supermicro incluyen de 2 a 16 núcleos Atom, hasta 128GB de memoria ECC, puertos quad de 10G SFP+ o RJ45 y una vida que puede alcanzar los 7 años. La serie de placas base A2SDi de Supermicro está optimizada para servidores de bajo consumo, dispositivos de almacenamiento o aplicaciones de alojamiento web, además de estar integrada con la tecnología Intel® QuickAssist (QAT, por sus siglas en inglés) para dispositivos de seguridad de redes. Estas placas base de bajo consumo y con todas las funcionalidades amplían la base de los sistemas integrados Server Building Block Solutions® de Supermicro, además de amplificar su línea de productos dirigidos al sector del transporte y las comunicaciones, las aplicaciones minoristas, la señalización digital, la automatización industrial, la seguridad y supervisión digitales, el almacenamiento en la nube y en frío, la generación de imágenes en medicina y los dispositivos de seguridad y redes.

"Nuestras nuevas soluciones Atom C3000 pueden proporcionar un rendimiento 2,5 veces superior comparadas con la tecnología EDGE, lo que redunda en un aumento general de la eficiencia empresarial y genera una mayor competitividad y productividad", afirmó Charles Liang, presidente y consejero delegado de Supermicro. "A medida que ha evolucionado el mercado de los servidores integrados, Supermicro se ha convertido en el proveedor de soluciones preferido gracias a sus servicios de ingeniería, fabricación y asistencia técnica de talla empresarial en este campo".

Supermicro ofrece un modelo de productos de base comercial (COTS, por sus siglas en inglés) con formatos estándar, concretamente de placas base Flex y mini-ITX, con los que ofrecer a los clientes un acceso flexible a la selección más amplia de bloques de construcción del sector optimizados para una amplia gama de aplicaciones entre las que se cuentan: vCPE, NFV, SDN y SD-WAN. Para los formatos de sistema, las soluciones van desde una configuración en 1U box y racks compactos en 1U, a minitorres e incluso a un sistema en 3U MicroCloud diseñado para aplicaciones básicas de alojamiento dedicado y de memoria de almacenamiento en caché.

Además de la suite completa de sistemas compactos con menores requisitos térmicos y energéticos, los clientes de Supermicro pueden elegir entre alimentadores eléctricos de CA/CC y opciones sin ventilador. Las capacidades ampliación de red y almacenamiento con conectores mini-PCIE y M.2 hacen que resulte muy fácil ampliar las opciones de alojamiento y de almacenamiento de aplicaciones.

Supermicro va a sacar hoy al mercado los siguientes servidores y placas base Atom C3000:

SuperServers5029A-2TN4: servidor en minitorre de 9 vatios Atom C3338E200-9A: servidor de virtualización en 1U de 16 vatios Atom C35585019A-FTN4: dispositivo compacto de seguridad de red en 1U con Atom C3758E300-9A: dispositivo de seguridad de red en 1U Box de 25 vatios Atom C38585019A-12TN4: dispositivo compacto de seguridad de red/servidor en 1U con Atom C3850

Placas baseA2SDi-2C-HLN4F: Atom C3338 de dos núcleos con hasta 64GB de memoriaA2SDi-4C-HLN4F: Atom C3558 de cuatro núcleos con hasta 128GB de memoria, M.2A2SDi-8C/8C+-HLN4F: Atom C3758 de ocho núcleos con hasta 128GB de memoria, M.2A2SDi-12C-HLN4F: Atom C3858 de doce núcleos con hasta 128GB de memoria, M.2A2SDi-H-TP4F: Atom C3958 de dieciséis núcleos con tarjeta quad de 10GbE y hasta 128GB de memoria, M.2A2SDi-H-TF: Atom C3758 de ocho núcleos con tarjeta dual de 10GbE y hasta 128GB de memoria, M.2A2SDi-TP8F: Atom C3858 de doce núcleos con tarjeta quad de 10G, tarjeta quad de 1G y hasta 64GB de memoria SODIMM, M.2A2SDi-LN4F: Atom C3850 de doce núcleos con tarjeta quad de 1G y hasta 64GB de memoria SODIMM, M.2A2SDV-8C-TLN5F: Atom C3708 de ocho núcleos con tarjeta quad de 10G y hasta 128GB de memoria, M.2A2SDV-12C+-TLN5F - Atom C3858 de doce núcleos con tarjeta quad de 10G y hasta 128GB de memoria, M.2A2SDV-16C-TLN5F: Atom C3958 de dieciséis núcleos con tarjeta quad 10G y hasta 128GB de memoria, M.2

Sistemas MicroCloud5039MA8-H12RFT: sistema en 3U con 12 nodos y Atom C3750 de ocho núcleos5039MA16-H12RFT: sistema en 3U con 12 nodos y Atom C3955 de dieciséis núcleos

Para obtener más información sobre la gama completa de soluciones integradas de Supermicro, visite https://www.supermicro.com/Atom/ [https://www.supermicro.com/Atom/].

Acerca de Super Micro Computer, Inc.

Supermicro® , la empresa de innovación líder en tecnologías de servidores de alto rendimiento y elevada eficiencia es un proveedor de primer orden de servidores avanzados Building Block Solutions® para centros de datos, computación en la nube, TI empresarial, Hadoop/datos masivos, HPC y sistemas integrados en todo el mundo. Supermicro está comprometida con la protección del medio a través de su iniciativa "We Keep IT Green®" y provee a sus clientes las soluciones más eficientes en términos energéticos y respetuosas con el medio disponibles en el mercado.

Supermicro, Server Building Block Solutions y We Keep IT Green son marcas comerciales y/o marcas comerciales registradas de Super Micro Computer, Inc.

Intel es una marca registrada de Intel Corporation en los Estados Unidos u otros países.

Todas las demás marcas, nombres y marcas comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios.

