COMUNICADO: SATO y LRS desarrollan una aplicación nueva para mejorar la eficacia y la precisión del etiquetado

CHELTENHAM, Inglaterra, 15 de agosto de 2017 /PRNewswire/ -- SATO, un proveedor líder de soluciones de identificación automática que dan capacitación al personal y agilizan operaciones, ha colaborado con el proveedor de software de gestión de producción empresarial y gestión de impresión, Levi, Ray & Shoup, Inc. (LPS) para desarrollar una aplicación nueva que elimina la probabilidad de duplicar o no imprimir etiquetas si se interrumpe el proceso de impresión.

La nueva aplicación mejora la eficacia y reduce los errores de etiquetado al activar la entrega controlada de datos PJL bidireccionales VPSX(®) de las impresoras de etiquetas CLNX de SATO(®). Esta funcionalidad le permite a la impresora continuar donde se quedó si el proceso se interrumpe de manera inesperada, sin necesidad de intervención humana.

Las etiquetas son una parte crucial de los procesos empresariales, desde hospitales a logística. Permiten que se transfiera información vital a través de la cadena de suministro, capacitan el seguimiento y la localización de todo tipo de cosas, desde medicamentos esenciales a piezas de automoción. Por lo tanto, las etiquetas duplicadas o sin imprimir representan un gran motivo de ineficacia que puede tener consecueancias graves y caras.

Con el uso de la nueva aplicación de SATO y la entrega de PJL bidireccional VPSX de LRS(®), los clientes obtendrán un control y una seguridad sin igual en su impresión de etiquetas; tanto para evitar problemas como para obtener una recuperación automática después de una interrupción. El PJL bidireccional VPSX facilita la entrega garantizada de datos de impresión a dispositivos y monitores en función de la página, lo que permite al dispositivo notificar a VPSX cuando se ha impreso físicamente una tarea de impresión. En caso de fallo del dispositivo, la tarea de impresión puede reiniciarse automáticamente desde la página donde se dio el fallo, lo que elimina las etiquetas duplicadas.

La aplicación es totalmente compatible con la tecnología única de SATO EAP (Aplicación activada de impresión). Se puede instalar fácilmente directamente en la impresora a través de USB o una red interna, y controla todas las comunicaciones en PJL utilizando la solución de LRS. Esta aplicación no interfiere con el resto de funciones de la impresora, de modo que la impresora se puede utilizar en el entorno del cliente con confianza. También se pueden incorporar actualizaciones y añadidos a la aplicación, y se pueden desplegar desde un entorno de control central, lo que hace que la función de impresión sea flexible y receptiva a los requisitos cambiantes del cliente.

Además, se pueden generar aplicaciones adicionales utilizando la tecnología AEP para mejorar las tareas que puede realizar la impresora. Dichas tareas pueden incluir sondear datos adicionales con otros propósitos o utilizar el monitor de la impresora para transmitir comandos adicionales al operador.

Acerca de LRS

Levi, Ray & Shoup, Inc. (LRS) es una compañía estadounidense privada con sede corporativa en Springfield, Illinois, EE.UU. Tiene oficinas remotas en todo Estados Unidos y regiones geográficas clave de todo el mundo incluyendo Cheltenham, Reino Unido. Más de la mitad de las compañías Fortune 500 y Fortune 500 Service confían en las soluciones líderes de la industria de LRS, con productos en uso en más de 30 países. LRS mantiene su negocio con software robusto, muy escalable que captura, almacena y controla los inmensos volúmenes de salida de documentos que genera y los entrega de forma fiable a miles de ubicaciones distribuidas sin importar el formato. Con una rentabilidad de la inversión de menos de 12 meses, un historial de 30 años de éxitos, ventas globales y una organización de asistencia, LRS es el líder del mercado. Grupos de analistas industriales reconocen a LRS como un líder global de TI y Software Magazine clasifica de manera consistente a LRS como una de las mejores compañías de software del mundo.

Acerca de SATO

SATO une el último centímetro del último kilómetro a sus clientes al integrar soluciones de identificación automática y material revolucionario para etiquetar y rastrear artículos, lo que asegura la visibilidad del inventario para una experiencia del usuario y unos resultados empresariales mejorados. Las soluciones de ingeniería que potencian el poder de IoT, proporcionan valor a los clientes en términos de precisión, sostenibilidad, ahorros en personal y recursos, seguridad y conexiones emocionales. Durante el año fiscal que terminó el 31 de marzo de 2017, presentó unos ingresos de 106.302 millones de JPY (900 millones de Euros*). Puede encontrar más información acerca de SATO en www.satoworldwide.com o en linkedin [https://www.linkedin.com/company-beta/9328423] y twitter [https://twitter.com/SATO_HDGS].

*La conversión se basa en un tipo de cambio de 1 euro = 118,74 yen japonés

© 2017 Levi, Ray & Shoup, Inc. Todos los derechos reservados. LRS es una marca comercial registrada de Levi, Ray & Shoup, Inc. y el galón LRS es una marca de Levi, Ray & Shoup, Inc. SATO es una marca comercial registrada de SATO Holdings Kabushiki Kaisha Corporation.

