COMUNICADO: Meliá Hotels International colabora con Duetto para transformar su revenue strategy

Meliá profundiza aún más en su continuada transformación digital para optimizar la experiencia personalizada para huéspedes

PALMA DE MALLORCA, España, 15 de agosto de 2017 /PRNewswire/ -- Duetto, el líder del sector hotelero en tecnología de revenue strategy, y Meliá Hotels International se han asociado para implementar las soluciones cloud de Duetto como parte de la continuada transformación digital de la empresa. Meliá, una de las mayores empresas hoteleras del mundo, con siete marcas y más de 370 hoteles repartidos por 43 países, ha puesto en marcha varias iniciativas con el propósito de realzar sus capacidades de distribución y marketing digital, así como su revenue strategy. Su adopción de las soluciones de Duetto GameChanger, la aplicación de optimización de precios, y ScoreBoard, herramienta de Business Inteligence, confirma que ambas empresas coinciden en su visión de la innovación a largo plazo.

"Nos entusiasma poder colaborar con Meliá, una de las empresas líderes del sector, y resulta gratificante que considerasen a nuestra empresa como el agente promotor del cambio capaz de ayudarles con su transformación", dijo Patrick Bosworth, cofundador y consejero delegado de Duetto, con sede en San Francisco. "Estamos deseando ayudar a Meliá a fortalecer su estructura de Revenue Management para que se convierta en una que demuestre el poder del open pricing, la estrategia que impulsa a GameChanger, y que también permitirá a Meliá utilizar las nuevas tácticas y fuentes de datos que alteran constantemente el sector".

"Revenue strategy en Meliá incluye tácticas de distribución y precios de próxima generación, la digitalización de su programa de fidelización y un avance hacia la personalización de la experiencia de los huéspedes desde la reserva hasta pasada la estancia, lo que resultará en una experiencia de huésped optimizada y en la oferta de las mejores propuestas de valor personalizadas para audiencias específicas", dijo Thomas Adler, vicepresidente de Revenue Strategy Global para Meliá Hotels International.

"Una estrategia de Revenue renovada constituye una pieza importante de nuestras iniciativas de cambio generales, y llegamos a la conclusión de que el open pricing no solo nos ayudaría a conseguir ese objetivo, sino que además posicionaría a Meliá para liderar el sector hotelero de cara al futuro a medida que nos fijamos metas como la personalización y fomentar la adopción de 'Estrategia de datos' en todo lo que hacemos", añadió el Sr. Adler. "Estamos ansiosos de continuar innovando con nuestras estrategias y soluciones en el futuro".

ACERCA DE DUETTO

Duetto [http://www.duettoresearch.com/] ofrece las soluciones de revenue strategy más potentes para los principales hoteles y casinos del mundo, lo que les permiten gestionar mejor sus decisiones en lo relativo a precios, ingresos y segmentos de negocio con una información superior y práctica.

La combinación única de experiencia hotelera y liderazgo tecnológico capacita a Duetto para ofrecer nuevas perspectivas sobre precios y demanda como un auténtico software como servicio basado en la nube. Con unas aplicaciones de revenue strategy que dan respuesta a los retos a los que se enfrenta el sector hotelero actual, Duetto ayuda a los hoteles y casinos a optimizar sus ingresos, así como la fidelización de sus huéspedes.

Gracias a la veloz adopción por parte del mercado, Duetto está ampliando su presencia en los principales mercados del continente americano, Europa y Asia. Casi más de 2000 hoteles y casinos en más de 60 países se han asociado para utilizar las soluciones de Duetto.

Para obtener más información, póngase en contacto a través de la dirección de correo electrónico info@duettoresearch.com[mailto:info@duettoresearch.com]o llame al número de teléfono 1-415-968-9389

ACERCA DE MELIA HOTELS INTERNATIONAL

Meliá Hotels International, fundada en 1956 en Palma de Mallorca (España), es una de las mayores empresas hoteleras y líder absoluto del mercado español, con más de 370 hoteles (abiertos o en proceso de apertura) en más de 40 países y 4 continentes pertenecientes a las marcas Gran Meliá Hotels & Resorts, Paradisus by Meliá, ME by Meliá, Meliá Hotels & Resorts, Innside by Meliá, Sol by Meliá y TRYP by Wyndham. Su enfoque estratégico en la expansión internacional ha permitido a Meliá Hotels International convertirse en la primera empresa hotelera española con presencia en mercados destacados como China, el Golfo Pérsico o Estados Unidos, además de mantener su liderazgo en mercados tradicionales como Europa, Latinoamérica y el Caribe. Su elevado nivel de globalización, modelo de negocio diversificado, sólido plan de crecimiento apoyado en grandes alianzas estratégicas con inversores principales y su compromiso para con el turismo responsable son los principales puntos fuertes de Meliá Hotels International, la empresa hotelera española líder en Reputación Corporativa (según la clasificación Merco) y una de las más atractivas para los trabajadores a nivel internacional. Meliá Hotels International forma parte del índice IBEX 35 de la bolsa española.

Siga a Meliá Hotels International en Twitter @MeliaHotelsInt [https://twitter.com/meliahotelsint] y Facebook meliahotelsinternational [https://es-es.facebook.com/MeliaHotelsInternational]. www.melia.com [http://www.melia.com/]. comunicacion@melia.com

CONTACTO: CONTACTO: Eric Stoessel, vicepresidente de Marketing,eric@duettoresearch.com, 330.554.7751

Sitio Web: http://duettoresearch.com/

