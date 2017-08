330 43

COMUNICADO: Calypso adquiere una participación en Sernova Financial

Se fusiona la actividad para impulsar la participación de los inversores en la compensación centralizada

SAN FRANCISCO, 14 de agosto de 2017 /PRNewswire/ -- Calypso Technology, Inc., una importante empresa de software de gestión de inversiones y mercados de capitales, ha anunciado hoy la adquisición de una participación minoritaria en el capital de Sernova Financial, un proveedor de servicios de compensación centralizada y de negociación post trade basados en la nube.

Gracias a la plataforma Calypso Cloud, Sernova Financial recrea la infraestructura compartida y los elementos de servicio de los agentes de compensación. Al reducir el coste de las transacciones y aportar flujos de trabajo óptimos, Sernova facilita el acceso a la compensación centralizada de los bancos regionales y los gestores de inversiones.

«Calypso pretende conseguir que los mercados financieros realmente funcionen en la nube» dice el director general de Calypso, Pascal Xatart. «Nuestra participación y asociación con Sernova Financial ampliará los mercados a los que damos servicio con nuestra solución para que el sector pueda acceder a la red de cámaras de compensación centralizada (o CCP, por sus siglas en inglés)

Venkatesh Ramasamy, presidente ejecutivo y fundador de Sernova Financial, añade: «la entrada de Calypso en nuestro capital fortalece nuestra asociación técnica y comercial con un reconocido líder del sector. Los obstáculos reglamentarios han reducido el número de agentes de compensación e incrementado el coste de sus servicios. Sernova ofrece unos costes y una eficacia operativa incomparables, y necesitaba expandir la cobertura de su producto para dar respuesta a la creciente demanda.

Calypso fue reconocida recientemente como proveedor tecnológico del año 2016 por Asia Risk Magazine, como mejor implementación de un sistema de gestión de riesgo y compensación extrabursátil (u OTC, por sus siglas en inglés), en colaboración con Hong Kong Exchange, de Asian Banker 2017, y como plataforma de distribuidor de software del año por QA-Financial, 2017.

Acerca de Calypso Technology, Inc.

Calypso Technology, Inc. es un proveedor de soluciones tecnológicas basadas en la nube para mercados financieros que abarcan desde la atención al público hasta la parte administrativa de activos cruzados. Sus sistemas, que han recibido varios premios, mejoran la fiabilidad, la adaptabilidad y la escalabilidad en distintas verticales, incluidos los mercados de capitales, la gestión de inversiones, la banca central, la compensación, la tesorería y liquidez y la garantía. En los últimos 20 años, Calypso ha generado software innovador para transacciones, gestión del riesgo, procesamiento y contabilidad, y ha conseguido simplificar problemas muy complejos. Los clientes se benefician de una mayor eficacia, una mejor distribución del capital, un cumplimiento reglamentario más ágil, una salida al mercado más rápida y un menor coste total de la propiedad (o TCO, por sus siglas en inglés).

Con más de 35.000 usuarios en más de 60 países, Calypso está en la vanguardia de tecnologías emergentes como el big data, la cadena de bloques y la inteligencia artificial. «Calypso» es una marca registrada de Calypso Technology, Inc. en Estados Unidos y la Unión Europea, además de otras jurisdicciones. Otras marcas comerciales o marcas de servicios son propiedad de sus correspondientes dueños y deben tratarse como tal.

www.calypso.com [http://www.calypso.com/]

Acerca de Sernova Financial Sernova Financial es un innovador proveedor de servicios post negociación, especialmente en el ámbito de la compensación y extensiones en servicios administrativos, como la garantía y gestión integrada del riesgo. Los sistemas de Sernova Financial están diseñados y construidos por antiguos profesionales de un banco internacional de primer nivel especializado en intermediación, compensación, garantía y gestión del riesgo. Su sistema se suministra en asociación con Calypso Technology y TCS.

www.sernovafinancial.com [http://www.sernovafinancial.com/]

Contacto con la prensa:

Calypso TechnologyPhilippe Carrelphilippe_carrel@calypso.com[mailto:philippe_carrel@calypso.com]+44 7584 283778

Sernova FinancialUlf Bacherulf.bacher@sernovafinancial.com[mailto:ulf.bacher@sernovafinancial.com]+44 2038133101

