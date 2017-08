330 43

COMUNICADO: Plug and Play anuncia su selección de startups para el otoño de 2017

101 startups han sido aceptados a su programa de aceleración

SUNNYVALE, California, 10 de agosto de 2017 /PRNewswire/ -- Plug and Play [http://plugandplaytechcenter.com/] ha presentado el grupo de élite de startups que han sido aceptados en sus lotes (batches) del Otoño 2017. Estos startups se unirán a uno de los seis programas que estarán funcionando simultáneamente en los próximos tres meses: Marcas & Minoristas, Energía & Sostenibilidad, Tecnología Financiera, Industria Alimentaria, Nuevos Materiales & Embalaje, y Cadena de Suministro & Logística (Brand & Retail, Energy & Sustainability, Fintech, Food & Beverage, New Materials & Packaging, and Supply Chain & Logistics). La participación de los startups no ha precisado ni capital ni coste alguno. De todos los candidatos cualificados que solicitaron participar, Plug and Play solo ha admitido al 3% a esta última ronda de cohortes. La lista de empresas admitidas se publicará en la web: http://bit.ly/pnpfall2017 [http://bit.ly/pnpfall2017]

Foto -- https://mma.prnewswire.com/media/543877/Plug_and_Play_biggest_startup_ecosystem_in_the_world.jpg [https://mma.prnewswire.com/media/543877/Plug_and_Play_biggest_startup_ecosystem_in_the_world.jpg]

"Después de evaluar a 2.800 startups, nos complace dar la bienvenida a 101 de ellos a nuestra plataforma de innovación. Juntos, con nuestro equipo y comunidad, Plug and Play presentará estos startups a un mínimo de 30 socios corporativos y 30 inversores por vertical en los próximos 100 días," ha comentado Saeed Amidi, Fundador y CEO de Plug and Play. "Para nosotros, el éxito de nuestros programas se mide por la cantidad de proyectos pilotos los startups tienen conjuntamente con nuestros socios y la cantidad de financiación adicional que puedan recaudar de nuestros coinversores VC y Angeles, lo cual les da la mejor oportunidad de crecimiento."

Plug and Play gestiona cada uno de sus programas específicos a cada industria dos veces por año y duran 12 semanas. Solo aceptan entre 10 y 20 startups por lote y los conectan a su ecosistema de 180 socios corporativos y 200 capitalistas de riesgo. Aquellos startups admitidos al programa representan un grupo internacional con más del 25% de las empresas de países como Canadá, Ghana, Hong Kong, Israel, Sudáfrica, España, Suiza y el Reino Unido. Plug and Play trabaja con los startups en las diferentes etapas de su crecimiento. Los lotes del Otoño 2017 se componen de startups en un 57% en etapa semilla, 25% en etapa temprana y el 18% en etapa de crecimiento.

"Estamos encantados con la calidad de los startups que hemos aceptado en estos próximos lotes. En los próximos 3 meses, estos startups tendrán acceso a mentores de primera categoría, VCs de capital básico y ejecutivos del más alto nivel para así impulsar sus negocios hacia al éxito," ha dicho George Damouny, Director de Plug and Play Ventures. "Como grupo de inversión, tendremos un montón de oportunidades para invertir fantásticas y estoy súper emocionado de poder trabajar de cerca con estos startups."

Los startups se graduarán entre los días 24 y 26 de octubre en la Cumbre de Otoño de Plug and Play.

Contacto para los medios: Allison Romero (408)524-1457 allison@pnptc.com[mailto:allison@pnptc.com]

Sitio Web: http://plugandplaytechcenter.com/

PUBLICIDAD