COMUNICADO: Carnaval de compras para celebrar el undécimo aniversario de Banggood

GUANGZHOU, China, 10 de agosto de 2017 /PRNewswire/ -- En la sociedad moderna de hoy en día, Internet permite a los consumidores encargar cualquier cosa desde la comodidad de sus hogares, y la localización geográfica ya no limita a las empresas o a los consumidores. Los artículos se pueden adquirir y enviar internacionalmente a través de una red global de pagos y servicios logísticos. Uno de los mayores minoristas del comercio internacional chino es Banggood.

https://mma.prnewswire.com/media/542280/The_11th_Anniversary_Event.jpg [https://mma.prnewswire.com/media/542280/The_11th_Anniversary_Event.jpg]

Durante los últimos 11 años, Banggood ha ofrecido productos de alta calidad y servicios de atención al cliente profesionales. En este tiempo, ha logrado consolidar una base de clientes de varios millones de personas de todo el mundo. Con más de 2000 empleados a tiempo completo y con almacenes en China, Europa y Estados Unidos, la marca ha evolucionado hasta convertirse en un imperio internacional que ofrece más de 100.000 artículos diferentes. Banggood lanza nuevos productos a diario y se mantiene al día al ofrecer lo último en tendencias tecnológicas y precios económicos.

Cada año, Banggood organiza una gran celebración para conmemorar su aniversario. En 2017, se cumple el undécimo aniversario de Banggood y la compañía va a lanzar un evento con el eslogan "The Biggest Bang Since the Big Bang" (La mayor explosión desde el Big Bang). El evento comenzará el 7 de septiembre y durará hasta el 9 de septiembre.

Uno de los principales eventos es la "Stellar Sale" (Venta estelar), en la que estarán disponibles una serie de ofertas relámpago, ventas rápidas y numerosos descuentos más en muchas categorías de productos. Esta celebración anual crece cada año y está decidida a ser uno de los mejores eventos para los compradores en línea de este verano.

El futuro del comercio en línea es brillante, y Banggood se encuentra en el buen camino para convertirse en uno los principales actores del sector. "The Biggest Bang Since the Big Bang" será un gran evento, una muestra del éxito de la compañía y se espera que despierte gran interés.

El programa completo del undécimo aniversario de Banggood se encuentra disponible en el sitio web www.banggood.com [http://www.banggood.com/].

CONTACTO: CONTACTO: Liu Chaoyi, +86 13697484184, liuchaoyi@banggood.com

Sitio Web: http://www.banggood.com/

