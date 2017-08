330 43

COMUNICADO: Supermicro prevé un sistema NVMe en 1U con capacidad de petabytes compatible con las unidades SSD de "regla" de Intel®

- Supermicro prevé un sistema de almacenamiento NVMe en 1U con capacidad de petabytes compatible con el nuevo formato de "regla" de las unidades SSD de Intel® en la Cumbre de Memorias Flash

El nuevo sistema All-Flash NVMe en 1U desarrollado en colaboración con Intel proporcionará una capacidad de almacenamiento de petabytes y una eficiencia térmica 40% superior

SAN JOSE, California, 9 de agosto de 2017 /PRNewswire/ -- Super Micro Computer, Inc., un líder mundial en las tecnologías de computación, almacenamiento y redes, y que también incluyen la computación verde, presentará su sistema all-flash NVMe (Non-Volatile Memory Express) con capacidad de petabytes en la Cumbre de Memorias Flash (FMS 2017) que se celebrará en el Centro de Convenciones de Santa Clara (California) del 8 al 10 de agosto de 2017.

Con un total de 32 unidades SSD de formato de "regla" en un sistema en 1U, la nueva solución NVMe de Supermicro proporcionará todas las funcionalidades NVMe con capacidades de petabytes en una configuración 1U de rack dado que la empresa apuesta por hacerlo compatible con unidades de regla de 32 TB en un futuro cercano. En comparación con los sistemas de almacenamiento actuales U.2 SSD en 2U, el nuevo formato de "regla" para unidades SSD de Intel® es capaz de proporcionar el doble de capacidad por unidad de rack, además de presentar una eficiencia térmica 40% superior.

Hoy, en la FMS 2017, Supermicro anunció su función como principal socio tecnológico de Intel a medida que la empresa saque al mercado su tecnología en formato de "regla". El desarrollo de la tecnología NVMe se explica por el intento de conseguir la mejor latencia posible y proporcionar una mayor velocidad de CPU para el rendimiento del almacenamiento de datos en computación avanzada. El nuevo formato de "regla" optimiza la eficiencia de la configuración de rack, ofrece una capacidad espacial con una eficacia inigualable y simplifica las operaciones de mantenimiento.

"Nuestro nuevo sistema de 'regla' con 32 unidades SSD de formato de 'regla' en 1U es el último ejemplo de la forma en que Supermicro continúa trabajando en pro de la innovación para la tecnología NVMe", dijo Charles Liang, presidente y consejero delegado de Supermicro. "Con más del doble de capacidad y una eficiencia térmica 40% superior, este sistema de 'regla' de Supermicro nos ofrecerá una capacidad de petabytes dentro de un sistema en 1U en un futuro cercano... algo que era una quimera no hace tanto tiempo".

"El formato de 'regla' para las unidades SSD de Intel ha sido diseñado desde cero teniendo en cuenta las necesidades de los centros de datos de hoy en día y además ofrece una densa capacidad de almacenamiento y una gestión eficaz en una escala masiva para los centros de datos, liberándose así de las ataduras de los discos duros existentes y tarjetas complementarias", dijo Bill Leszinske, vicepresidente de Planificación Estratégica y Desarrollo Empresarial de NVM Solutions Group de Intel. "Nos entusiasma, nuevamente, colaborar en la transformación de la forma en que se almacenan los datos, apoyados en nuestra dilatada historia de innovaciones en almacenamiento y ver las revolucionarias soluciones del mañana hoy en día mediante el uso de esta tecnología".

Con más de 100 plataformas basadas en NVMe en su cartera de servidores y almacenamiento X11, Supermicro lleva más lejos y de manera continuada su posición de líder en innovación en servidores y almacenamiento NVMe. Por ejemplo, el sistema BigTwin(TM) de Supermicro admite hasta 24 unidades NVMe en 2U así como 24 módulos de memoria por nodo.

"Supermicro ofrece una compatibilidad líder del sector para memoria RAM y densidad para NVMe en el modelo BigTwin(TM) que estamos implementando para los nuevos procesadores escalables Intel® Xeon®. Estos sistemas admiten hasta 6 unidades NVMe por nodo para un total de 24 unidades NVMe en 2U. Esta solución da respuesta a la rápida demanda creciente que generan nuestros clientes en las plataformas", dijo William Bell, vicepresidente de Productos de PhoenixNAP, una empresa internacional que ofrece una nutrida cartera de servidores en la nube y físicos dedicados, soluciones de colocación y de infraestructura como servicio (IaaS).

El nuevo sistema all-flash de 32 unidades NVMe en 1U de Supermicro es compatible tanto con el formato de "regla" como con U.2 para ofrecer una mayor flexibilidad de almacenamiento a los clientes. Este sistema en 1U será compatible con una capacidad de almacenamiento NVMe de medio petabyte en este año y con todo un petabyte a comienzos del próximo año.

Asimismo, Supermicro ha desarrollado servidores Ultra en 1U y 2U con 20 unidades SSD NVMe anexas directamente. Estos nuevos servidores X11 presentan un diseño sin restricciones con asignación de 80 canales PCI-E a las 20 unidades SSD NVMe. Este enfoque ofrece la menor tasa de latencia y da rienda suelta a 18 millones de entradas y salidas por segundo en rendimiento de procesamiento.

Para obtener más información sobre las soluciones de servidores all-flash NVMe de Supermicro, visite https://www.supermicro.com/products/nfo/NVMe.cfm [https://www.supermicro.com/products/nfo/NVMe.cfm].

Para obtener toda la información sobre las soluciones Supermicro® SuperServer®, visite www.supermicro.com [http://www.supermicro.com/].

Siga a Supermicro en Facebook [https://www.facebook.com/Supermicro] y Twitter [http://twitter.com/Supermicro_SMCI] para recibir las últimas noticias y anuncios.

Acerca de Super Micro Computer, Inc. Supermicro® , la empresa de innovación líder en tecnologías de servidor de alto rendimiento y elevada eficiencia es un proveedor de primer orden de servidores avanzados Server Building Block Solutions® para centros de datos, computación en la nube, TI empresarial, Hadoop/datos masivos, HPC y sistemas integrados en todo el mundo. Supermicro está comprometida con la protección del medio a través de su iniciativa "We Keep IT Green®" y provee a sus clientes las soluciones más eficientes en términos energéticos y respetuosas con el medio disponibles en el mercado.

Supermicro, SuperServer, Server Building Block Solutions, BigTwin y We Keep IT Green son marcas comerciales y/o marcas comerciales registradas de Super Micro Computer, Inc.

Intel y Xeon son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de Intel Corporation en los Estados Unidos y otros países.

Todas las demás marcas, nombres y marcas comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios.

