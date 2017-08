330 43

COMUNICADO: Cifras de tráfico de Fraport para julio de 2017 (2)

Aeropuertos del grupo Fraport(1) Julio de 2017 Año hasta la fecha (YTD) 2017 ------------------------------- ------------- ----------------------------- Cuota de Fraport Pasajeros Carga* Movimientos Pasajeros Carga Movimientos --------- ----- ----------- --------- ----- ----------- Aeropuertos totalmente consolidados (%) Mes % Mes % Mes % YTD % YTD % YTD % --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- FRA Frankfurt Alemania 100,00 6.390.321 4,4 185.194 4,5 43.482 2,3 36.344.990 4,5 1,264,910 5,2 271.040 0,5 --- --------- -------- ------ --------- --- ------- --- ------ --- ---------- --- --------- --- ------- --- LJU Liubliana Eslovenia 100,00 198.138 21,4 947 13,0 3.273 1,8 921.081 21,0 6,602 13,0 19.588 6,9 --- --------- --------- ------ ------- ---- --- ---- ----- --- ------- ---- ----- ---- ------ --- LIM Lima Perú(2) 70,01 1.889.341 10,2 23.648 -3,0 16.425 5,5 11.573.982 8,6 146,329 -0,4 105.674 4,3 --- ---- ------ ----- --------- ---- ------ ---- ------ --- ---------- --- ------- ---- ------- --- Fraport Twin Star 60,00 1,338,352 5,4 2.257 > 100,0 8.886 3,9 2.63

Definiciones: 1 Según la definición ACI: Pasajeros: solo tráfico comercial (llegadas+salidas+tránsito contado una vez), Carga: tráfico comercial y no comercial (llegadas+salidas excluyendo tránsito, en toneladas métricas), Movimientos: tráfico comercial y no comercial (llegadas+salidas) (2)Cifras preliminares (3)Según la definición de Fraport: Pasajeros: tráfico comercial y no comercial (llegadas+salidas+tránsito contado una vez, incluyendo aviación general), Carga: tráfico comercial y no comercial (llegadas+salidas+tránsito contado una vez, en toneladas métricas), Movimientos: tráfico comercial y no comercial (llegadas+salidas) 4Solo tráfico entrante 5 Tráfico previsto y chárter 6cambio absoluto frente a año anterior en % 7 HCAA Hellenic Civil Aviation Authority (1. -10.4.) y Aeropuertos Regionales de Grecia de Fraport (11. -30.04.) ; *Mercancía y correo

