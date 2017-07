330 43

COMUNICADO: Cision lanza exclusivas funciones de identificación de influencers, medición y supervisión para profesionales de RR. PP.

Entre las principales mejoras de Cision Communications Cloud(TM) se incluye la integración de una función de análisis basada en la Web con Google Analytics y Adobe Omniture y recomendaciones generadas a partir de datos de Cision Influencer Graph

CHICAGO, 20 de julio de 2017 /PRNewswire/ -- Cision [http://www.cision.com/us/?utm_medium=pr&utm_source=pressrelease&utm_content=product&utm_campaign=ccc2016&LS=Newswire-Content-Distribution&LSP=PreExisting-NoProgram&LSC=CIS-Comm-Cloud] ha anunciado hoy la introducción de nuevas funciones y mejoras en su producto Cision Communications Cloud(TM) [http://www.cision.com/us/lp/whats-new-ccc/?utm_medium=pr&utm_source=pressrelease&utm_content=product&utm_campaign=cccupdates-q1], diseñadas para dotar a los comunicadores de mejores herramientas para identificar influencers, confeccionar y gestionar campañas, y atribuir valor a través de los canales de comunicaciones pertinentes.

La versión más reciente de Cision Comms Cloud introduce una serie de capacidades exclusivas en el sector que permiten gestionar y medir campañas y resultados de RR. PP. como un todo a través de diversos canales. Algunas de las mejoras incluyen la integración de Google Analytics y Adobe Omniture para medir el impacto que tienen programas influyentes en los objetivos empresariales. Otras funciones novedosas son «You Might Also Like» y «Trending Influencers» en Cision Influencer Graph, además de otras funciones ampliadas de supervisión de las redes sociales.

-- Funciones de gestión de campañas de RR. PP. en diversos canales que permiten a los usuarios dirigir campañas de RR. PP. a través de diversos canales, influencers, notas de prensa, actividades promocionales por correo electrónico y redes sociales, todo desde una misma consola interactiva. -- Integración con Google Analytics y Adobe Omniture gracias a la cual los comunicadores pueden conectar la proyección de determinados influencers y la cobertura mediática resultante con la actividad en la página Web de su empresa y las experiencias de comercio electrónico. Al examinar el éxito de las campañas de RR. PP. a través del filtro de las herramientas de análisis basado en la Web, los comunicadores pueden demostrar cómo las campañas de «promoción gratuita» en los medios de comunicación aumentan la facturación del comercio electrónico o las oportunidades de ventas de sus propios productos. -- La función "You Might Also Like" de Cision Influencer Graph ofrece recomendaciones generadas a partir de los datos geográficos, demográficos y de intereses de la audiencia con el fin de ayudar a identificar personalidades influyentes en Twitter capaces de llegar al consumidor objetivo de una campaña. "Trending Influencers" permite a los usuarios buscar influencers que están adquiriendo relevancia en un área en particular, con el objetivo de llegar a ellos antes de que alcancen su cota máxima de popularidad. -- Cision Comms Cloud incluye ahora contenido de Facebook, Instagram y YouTube en la misma plataforma en formato impreso, online y de transmisión, además del contenido de Twitter que ya incluía, y permite a los usuarios hacer un seguimiento completo de una historia a través de todos los canales importantes. Ahora es posible segmentar fácilmente los comentarios, menciones y tendencias por empresa, mensaje, ejecutivos o productos.

«Esta última versión de Cision Comms Cloud resuelve dos de los más importantes retos del sector: navegar entre todas las comunicaciones de miles de personajes influyentes y decenas de canales; y atribuir el verdadero impacto de estas iniciativas en el balance final de las empresas», afirma Kevin Akeroyd, consejero delegado de Cision. «Las mejoras conseguidas hoy en el producto dotan a los profesionales de comunicaciones de marketing de la capacidad de acometer directamente estos desafíos, equipados con una plataforma completa y una elocuente función de datos y análisis».

Esta actualización es la segunda más importante que se ha realizado en Cision Comms Cloud desde el lanzamiento de la plataforma en octubre de 2016. La actualización anunciada hoy llega poco después de la reciente incorporación de la empresa a la Bolsa de Nueva York [http://www.cision.com/us/2017/06/cision-goes-public/] (CISN) y demuestra una vez más el compromiso de Cision de innovar y liderar la transformación tecnológica de la «promoción gratuita» en los medios de comunicación .

Los clientes actuales de Cision Comms Cloud recibirán automáticamente las nuevas funciones y, si desean más información, pueden contactar con los representantes de su cuenta. Para obtener más información sobre Cision Communications Cloud(TM), haga clic aquí [http://www.cision.com/us/lp/whats-new-ccc/?utm_medium=pr&utm_source=pressrelease&utm_content=product&utm_campaign=cccupdates-q1].

Acerca de Cision Cision Ltd. es un importante proveedor mundial de software y servicios para profesionales de comunicaciones de marketing y relaciones públicas. El software de Cision permite a los usuarios identificar influencers, elaborar y distribuir contenido estratégico y medir su impacto efectivo. Cision cuenta con más de 3000 empleados distribuidos en 15 países en las regiones de América, EMEA y Asia-Pacífico. Si desea más información sobre sus prestigiosos productos y servicios, entre ellos, Cision Communications Cloud(TM), visite www.cision.com [http://www.cision.com/] y siga a Cision en Twitter @Cision.

Contacto:Nick Bell

VP, Comunicaciones de Marketingcisionpr@cision.com[mailto:cisionpr@cision.com]

