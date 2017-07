330 43

COMUNICADO: La primera parte de Vasari Corridor ofrece un paseo por la historia de Florencia

FLORENCIA, Italia, July 20, 2017 /PRNewswire/ --

-- La primera parte de Vasari Corridor ofrece un paseo por la historia de Florencia con Weekend in Italy

Las entradas para acceder a Uffizi Gallery desde el Palazzo Vecchio a través del exclusivo Vasari Corridor de Medici disponibles en Weekendinitaly.com

Gracias a los esfuerzos diligentes del ministro italiano de cultura Dario Franceschini, el alcalde de Florencia Dario Nardella, junto con Eike Schmidt, director de la Uffizi Gallery, el famoso "Path of the Princes," el pasaje más exclusivo de Florencia, el Vasari Corridor, es finalmente reabierto al público. Weekend in Italy (WeekendinItaly.com), la principal fuente de servicios de viajes online centrados exclusivamente en Italia, proporciona acceso a esta oportunidad única en la forma de una entrada combinada (Combo Ticket) "desde Palazzo Vecchio a Uffizi" (https://www.weekendinitaly.com/en/firenze/museo_dett/235-combo-packages/9591-combo-from-palazzo-vecchio-to-the-uffizi.html ). La entrada sencilla da acceso al Palazzo Vecchio y la Uffizi Gallery, pasando por la primera parte del Vasari Corridor en Via della Ninna.

Comisionado por Cosimo de' Medici para proporcionar una ruta segura desde la residencia en el Palazzo Pitti a la sede del gobierno en Palazzo Vecchio, el pasadizo secreto que cruza el río Arno en el Ponte Vecchio fue realizado por el arquitecto Giorgio Vasari de Cosimo en 1565. Brillantemente, en lugar de un túnel húmedo, secreto, los Medici eligieron un elegante pasaje aéreo que literalmente elevó su estatus.

"La oportunidad de llegar a la Uffizi Gallery directamente desde el Palazzo Vecchio a la Uffizi Gallery es una gran noticia," dijo el fundador y consejero delegado de Weekend in Italy, Alessandro Naldi. "No es sólo un recorrido histórico y artístico único, sino un monumento que encarna la visión política de Maquiavelo, quien sugirió eal Príncipe Medici que debería 'ver sin ser visto.' Hasta ahora, el Vasari Corridor - una maravilla arquitectónica con algunas de las mejores obras de arte de las colecciones Medici - ha sido abierto al público sólo excepcionalmente y para visitas guiadas. Ahora y gracias al Combo Ticket disponible en WeekendinItaly.com, los visitantes pueden literalmente dar un paseo a través del tiempo, a través de la historia, a través de uno de los símbolos de Florencia."

Por razones de seguridad, la ruta está hasta ahora abierta desde Palazzo Vecchio a Uffizi Gallery, accesible exclusivamente con reserva previa y sólo para pequeños grupos de hasta 25 visitantes a la vez. Esperamos la reapertura del Vasari Corridor a principios de 2018.

Información: Weekend in Italy ha servido a los viajeros desde 1995 y ofrece más de 600 servicios turísticos para tipos aventureros, incluyendo rutas, excursiones y reservas de billetes online para los principales museos italianos. Weekend in Italy fue la primera empresa italiana en ofrecer estos servicios online, con servicios nuevos constantemente añadidos. La empresa colabora con Expedia, Viator, GTA, Veltra y muchos otros y sirve a cientos de miles de clientes cada año.

