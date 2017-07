330 43

COMUNICADO: 10 años de Rebel at heart: THOMAS SABO presenta las novedades otoño/invierno 2017

LAUF A. D. PEGNITZ, Alemania, July 20, 2017 /PRNewswire/ --

En ocasión del décimo aniversario de Rebel at heart, THOMAS SABO rinde homenaje al estilo inconfundible de su colección para hombre. Las piezas estrella de esta colección de joyas y relojes trabajados a mano, que ya ha salido a la venta, destacan por los contrastes de la plata de ley 925 ennegrecida con las piedras escogidas manualmente, así como por sus detalles icónicos y una estética de lo más viril.

(Photo: http://mma.prnewswire.com/media/536852/THOMAS_SABO_Rebel_at_heart.jpg )

(Photo: http://mma.prnewswire.com/media/536853/THOMAS_SABO_Rebel_at_heart_2.jpg )

En palabras del fundador de la empresa, Thomas Sabo: "Durante estos 10 años Rebel at heart ha marcado el segmento de joyería masculina. Con el lenguaje estético de Rebel at heart hemos acertado de pleno el gusto contemporáneo, fusionando progreso con el simbolismo de culturas centenarias y creando una colección de joyas selectas de profundo significado. La creciente demanda por parte de nuestros clientes refleja el anhelo de muchas personas por una mayor individualidad".

Novedades como los Power Necklaces y Bracelets, inspirados en los malas budistas, la serie Rebel Skull con sus ornamentos de flor de lis, así como icónicos colgantes, anillos de sello y pendientes con tachuelas y gemas centrales en talla piramidal ya están disponibles en todas las tiendas y espacios shop-in-shop de THOMAS SABO, en http://www.thomassabo.com y en partners seleccionados.

Aquí [http://images.thomassabo.com/www/2/2017/07/THOMAS-SABO_10-years-Rebel-at-heart-AW17_images.zip ] puede descargarse material gráfico para su uso editorial.

Sobre THOMAS SABO

THOMAS SABO es una empresa de presencia internacional, situada a la cabeza del segmento de joyería, relojes y accesorios, que diseña y comercializa productos de estilo de vida para hombres y mujeres. La empresa, fundada en 1984 por Thomas Sabo en el sur de Alemania en Lauf an der Pegnitz, cuenta con 300 tiendas propias repartidas por los cinco continentes y cerca de 1.860 empleados. En el emplazamiento original THOMAS SABO da trabajo a unas 490 personas. THOMAS SABO coopera adems en todo el mundo con cerca de 2.800 socios comerciales, así como con las principales líneas aéreas y de cruceros.

Video is available via AP and at: http://www.presseportal.de/nr/78321/video

Press contact THOMAS SABO GmbH & Co. KG Felizia Kindermann Head of International & Corporate PR +49912397150 press@thomassabo.com

Photo: http://mma.prnewswire.com/media/536852/THOMAS_SABO_Rebel_at_heart.jpg http://mma.prnewswire.com/media/536853/THOMAS_SABO_Rebel_at_heart_2.jpg

PUBLICIDAD