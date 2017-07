330 43

COMUNICADO: Congreso® internacional 2017 se centrará en estilos de vida, reducir el riesgo, mejorar los diagnósticos y la detección

Los trastornos comunes del sueño se asocian con un incremento en los marcadores para el riesgo de Alzheimer Varios análisis de investigaciones nuevas hechas en el AAIC 2017 encontraron importantes asociaciones entre la respiración alterada durante el sueño (SDB) y los característicos cambios cerebrales del Alzheimer. Los investigadores encontraron que, en sus poblaciones de estudio, la apnea obstructiva del sueño (OSA) se asoció con un mayor depósito de amiloides en el cerebro, una disminución de los niveles amiloideos en el líquido cefalorraquídeo (lo cual se piensa que indica una acumulación acelerada en el cerebro) y mayores niveles de proteína tau. El SDB se asoció a una acelerada acumulación de amiloides cerebrales tanto en personas cognitivamente normales como en personas con una deficiencia cognitiva leve (datos del "Alzheimer's Disease Neuroimaging Initiative"). El SDB/OSA es un factor modificable que, con un tratamiento eficaz, podría reducir el riesgo de declive cognitivo y, posiblemente, el Alzheimer. Hace falta más investigación para poner esta idea a prueba.

Una alimentación sana podría conservar las funciones cognitivas y reducir el riesgo de padecer demenciaLos resultados de cuatro grandes estudios basados en poblaciones respaldan la conexión entre unas buenas prácticas alimentarias y mejor cognición en la vejez. En un estudio con casi 6.000 participantes de avanzada edad, un grupo de científicos estadounidenses encontró que aquellos que consistentemente siguieron una dieta conocida por sus beneficios cardiosaludables tenían más probabilidades de preservar fuertes funciones cognitivas en la vejez. Un estricto seguimiento de la dieta MIND (Intervención Mediterránea-DASH para el Retraso Neurodegenerativo) y la dieta Mediterránea se asoció a un 30 a 35% menos riesgo de padecer una deficiencia cognitiva en adultos saludables de avanzada edad. Investigadores del Instituto Karolinska de Suecia encontró que personas que siguen un Patrón Alimenticio Nórdico Prudente (Nordic Prudent Dietary Pattern que incluye verduras que no sean tubérculos, fruta, pescado, pollo y té) tenían mejor estado cognitivo. Otro estudio asoció una dieta malsana a marcadores de inflamación, menor volumen cerebral y peor rendimiento cognitivo.

Impacto del PET de Amiloides sobre la atención a pacientes: primeros resultados del estudio IDEAS Los resultados provisionales del estudio, aún en curso, Imágenes de la Demencia-Evidencia por Escaneo de Amiloides (Imaging Dementia-Evidence for Amyloid Scanning, o IDEAS, por sus siglas en inglés) se presentaron en el AAIC 2017, que se propone analizar la utilidad de las exploraciones de amiloides cerebrales con PET en un ámbito clínico. Actualmente, las exploraciones PET no están cubiertas por Medicare o seguros privados, ya que ambos ponen en duda su utilidad clínica. Los investigadores destacaron los resultados en la valoración de cambios en la atención a pacientes (Alzheimer y otros fármacos, y asesoramiento por parte de un facultativo) en aproximadamente 4.000 participantes en el Estudio IDEAS, todos beneficiarios de Medicare con 65 años de edad o más y sufriendo de deficiencia cognitiva leve (DCL) o una demencia atípica que se resiste a un diagnóstico clínico exacto. Tras los resultados de la exploración con PET, se observaron cambios en el control médico de 67,8% de los pacientes con DCL, y de 65,9% de los casos de demencia. Los resultados sugieren que la exploración con PET puede tener un impacto significativo en la atención al paciente. El Estudio IDEAS está dirigido por la Asociación de Alzheimer y gestionado por el Colegio American de Radiología (American College of Radiology).

La desigualdad racial y socioeconómica en la incidencia y riesgo de padecer demencia Varios estudios presentados en el AAIC 2017 confirman que la discriminación racial sufrida por personas con Alzheimer y otras demencias en Estados Unidos, incluso después de los 90 años, apunta a la creciente evidencia que experiencias estresantes de vida y las condiciones de vida en los barrios contribuyen al riesgo de padecer demencia y afecta a los Afroamericanos desproporcionadamente.

-- Investigadores de Wisconsin encontraron que un único evento estresante sufrido de joven puede equivaler a cuatro años de envejecimiento cognitivo. Los Afroamericanos son el grupo con mayor riesgo ya que sufren, de media, más de 60% más de estos eventos a lo largo de sus vidas que los blancos. -- Científicos de California del Norte encontraron que los Afroamericanos nacidos en los años 20 del siglo pasado, en estados con una tasa alta de mortalidad infantil tenían 40% más riesgo de padecer demencia comparado con los Afroamericanos nacidos en otros estados, y 80% más riesgo que los blancos de otros estados. -- La desigualdad racial como factor de riesgo en nuevos casos de demencia, antes observado en sexagenarios, sigue afectando a los más ancianos, hasta la edad de 90 y más, quienes son el segmento de población con más crecimiento, según un estudio presentado en el AAIC 2017. Los Afroamericanos e Hispanos ancianos tenían la tasa de incidencia más alta comparados con los asiáticos-americanos y los blancos.

Escasez de neurólogos a nivel regional - Se descubren "desiertos" neurologicos a lo largo de los Estados Unidos Veinte estados americanos son considerados "desiertos" neurológicos debido a la escasez crónica de neurólogos y un incremento marcado en los casos de Alzheimer y otras demencias. Investigadores de una start-up de salud digital crearon un Indice de Desiertos Neurológicos para Alzheimer y Trastornos Relacionados (Alzheimer's Disease and Related Disorders Neurology Desert Index o ANDI), que han definido como la cantidad de neurólogos para la población con Alzheimer/demencia. Wyoming, Dakota del Norte, Carolina del Sur, Dakota del Sur y Oklahoma son los cinco estados con las mayores brechas proyectadas entre los neurólogos existentes y las necesidades de la población afectada con demencia. Con una población cada vez más vieja, se van a necesitar más recursos y formación para los médicos de atención primaria y otros profesionales sanitarios, especialmente en los estados señalados.

El Instituto Nacional sobre el Envejecimiento (U.S. National Institute on Aging) comparte su beca inaugural para las desigualdades sanitarias en AlzheimerEl Instituto Nacional sobre el Envejecimiento estadounidense (NIA) destacó sus nuevas becas de investigación en el AAIC 2017, dedicadas a investigar las desigualdades sanitarias en el tratamiento del Alzheimer. Según la publicación de la Asociación para el Alzheimer titulada Datos y Cifras de Alzheimer 2017 (Alzheimer's Disease Facts and Figures), los Afroamericanos son dos veces más propensos a padecer Alzheimer que los blancos, y los Hispanos son 1,5 veces más propensos. Sin embargo, estos grupos están infrarrepresentados en las investigaciones sobre el Alzheimer y demencia. Según el NIA, "Cuando las cohortes [de estudios] son variados, se puede identificar nuevos caminos que conectan factores medioambientales, socioculturales, conductuales y biológicos."

Un nuevo y prometedor análisis de sangre para detector amiloides Las investigaciones han concluido que hay una conexión entre Alzheimer y la acumulación de la proteína amiloide en placas en el cerebro. Para que los síntomas de demencia sean causados por Alzheimer, debe haber placas amiloides presentes. Actualmente, basta con una exploración PET o un análisis del líquido cefalorraquídeo para detectas los depósitos de amiloides en el cerebro. Sin embargo, urge implementar una prueba menos cara e invasiva y más sencilla para detectar el amiloide, algo como un análisis de sangre. Investigadores de la Washington University School of Medicine presentaron en el AAIC 2017 los resultados alentadores de su creación de un biomarcador sanguíneo para detectar amiloides en un pequeño grupo de estudio más una muestra de validación.

Sobre El Congreso Internacional de la Asociación para el Alzheimer El Congreso Internacional de la Asociación para el Alzheimer (AAIC) es la reunión de investigadores más grande e importante del mundo enfocada en el Alzheimer y otras demencias. Como parte del programa de investigación de las Asociación para el Alzheimer, la AAIC funciona como un catalizador que genera nuevos conocimientos sobre la demencia y fomenta una comunidad de investigación profesional y vital.

