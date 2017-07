330 43

COMUNICADO: Congreso® internacional 2017 se centrará en estilos de vida, reducir el riesgo, mejorar los diagnósticos y la detección

LONDRES, 20 de julio de 2017 /PRNewswire/ -- Los resultados de un nuevo estudio sobre el Alzheimer fueron presentados en el Congreso Internacional de la Asociación para el Alzheimer 2017 (AAIC 2017). Los resultados amplían nuestro conocimiento de los factores de riesgo asociados al Alzheimer y otros tipos de demencia, y subrayan la posibilidad de prevenir el declive cognitivo mediante la intervención sobre los estilos de vida. Otros datos importantes presentados en el AAIC 2017son los nuevos estudios que destacan el papel que juegan la raza y la condición socioeconómica en el riesgo de padecer una demencia, y los avances en herramientas de diagnóstico y la detección precoz.

La Asociación del Alzheimer también aprovechó el AAIC 2017 para anunciar el lanzamiento de un estudio estadounidense llamado US POINTER (PrOtect through a lifestyle INTErvention to Reduce risk) - un ensayo clínico de 2 años de duración, con un presupuesto de US$ 20 millones que analizará el potencial que tendría una intervención multidimensional sobre el estilo de vida de cara a prevenir el declive cognitivo y la demencia en 2.500 adultos de mediana edad con grave riesgo de sufrir declive cognitivo.

La Comisión Lancet sobre la Prevención de la Demencia, Intervencíones y Cuidados (The Lancet Commission on Dementia Prevention, Intervention and Care) también estuvo presente en el Congreso, e informó a los asistentes que más de un tercio de los casos mundiales de demencia podrían prevenirse mediante cambios en los estilos de vida asociados al nivel de riesgo del individuo. La Comisión señaló nueve factores de riesgo modificables presentes en varias fases a lo largo de la vida y no solo en la vejez.

"Estamos decididos a desarrollar y proporcionar una receta más concreta para reducir el riesgo de padecer Alzheimer," comentó Maria Carrillo, doctorada y directora científica de la Asociación para el Alzheimer. "Actualmente podemos prevenir o tratar las enfermedades cardiovasculares, el cáncer y el VIH/SIDA eficazmente con una combinación de fármacos y cambios de hábitos. Es posible que se pueda aplicar las mismas técnicas al Alzheimer y otros tipos de demencia en el futuro próximo."

"Esto solo sería posible con más investigación y ensayos clínicos a gran escala en poblaciones diversas. La Asociación para el Alzheimer hace un llamamiento al Congreso de Estados Unidos para que siga con su compromiso con el Alzheimer y otras demencias, aumentando la financiación para la investigación sobre el Alzheimer en un mínimo de US$ 414 millones para el ejercicio fiscal de 2018," ha dicho Carrillo.

La AAIC es el mayor foro mundial para la presentación y discusión de las últimas investigaciones sobre el Alzheimer y la demencia. Para poner los avances en la demencia al alcance del mundo, la AAIC 2017 reunió a más de 5.000 expertos e investigadores destacados de 64 países que hicieron más de 2.200 presentaciones científicas.

Anuncian un ensayo clínico amplio en EE UU para explorar los beneficios que pueda brindar las intervenciones en el estilo de vida sobre el declive cognitivo El estudio estadounidense US POINTER (PrOtect through a lifestyle INTErvention to Reduce risk) incluirá ejercicio físico, asesoramiento y cambios nutricionales, estimulación cognitiva y social, y una mejor auto-gestión de los trastornos médicas. El reclutamiento de sujetos para el estudio comenzará en 2018.

"Hoy en día podemos prevenir y tratar las enfermedades cardiovasculares eficazmente con una combinación de fármacos y cambios de hábitos. Lo mismo es cierto con ciertos canceres y con el VIH/SIDA. Lo mismo podría ser cierto con el Alzheimer en un futuro próximo," ha dicho Carrillo. "Debemos probar todas las opciones de tratamiento y así prevenir esta horrible enfermedad. La Asociación para el Alzheimer está muy orgullosa de lanzar este ensayo clínico junto con nuestros socios científicos."

Más de un tercio de los casos mundiales de demencia se podrían prevenir mediante cambios en el estilo de vida

The Lancet publicó un informe de su Comisión sobre la Prevención de la Demencia, Intervenciones y Cuidados en el AAIC 2017, el cual reveló que más de un tercio de los casos mundiales de demencia se podrían prevenir mediante la modificación de ciertos factores de estilo de vida que tienen un impacto sobre el riesgo. La Comisión Lancet reunió a 24 expertos internacionales para consolidar los avances logrados en el conocimiento de los factores de riesgo, el tratamiento y los cuidados de la demencia.

Los autores llevaron a cabo una nueva revisión y metaanálisis y ampliaron los modelos actuales de riesgo de padecer demencia al incluir sordera y el aislamiento social. Propusieron un novedoso modelo biográfico del riesgo de padecer demencia que muestra los factores de riesgo susceptibles de modificación en fases múltiples de la vida. Estimaron el impacto potencial de la eliminación de los factores de riesgo más potentes y encontraron que aproximadamente el 35% de los casos de demencia se pueden atribuir a nueve factores de riesgo modificables:

-- Edad temprana - La formación hasta la edad de 15 años. -- Mediana edad - Hipertensión; Obesidad; Sordera. -- Tercera edad - Depresión; Diabetes; Sedentarismo; Fumar; poca vida social.

Las habilidades verbales y sensoriales, y las hospitalizaciones de urgencia pueden ser un factor para predecir las funciones cognitivas futuras Algunas investigaciones desveladas en el AAIC 2017 arrojan luz sobre factores de riesgo antes desconocidos y extendidos que influyen en el declive cognitivo y el Alzheimer. Los nuevos datos apuntan a asociaciones entre el estado cognitivo de la gente mayor y las habilidades verbales, sordera y ciertos tipos de hospitalizaciones.

-- Los investigadores encontraron que las personas con sordera son aproximadamente tres veces más propensas a sufrir una discapacidad cognitiva leve comparado con gente con audición normal. En otro estudio que analizó el contenido y fluidez oral de los participantes con deficiencia cognitiva leve empeoraron más de prisa que aquellos con un nivel de cognición normal. Si se confirman estos hallazgos, la sordera y cambios en el patrón del habla podrían ser valiosos para evaluar el riesgo, o comienzo, del declive cognitivo a la medida que envejecemos. -- Un tercer estudio encontró que personas en la tercera edad podrían tener más riesgo de padecer trastornos cognitivos o de memoria después de algún ingreso hospitalario de urgencia. Estos se asociaron a una tasa de declive cognitivo acelerado en aproximadamente un 60% comparado con las tasas antes de la hospitalización. En este grupo de estudio, las intervenciones programadas no se asociaron al declive cognitivo. Estos hallazgos podrían tener implicaciones importantes a la hora de tomar decisiones médicas y en el cuidado de personas en la tercera edad.

