COMUNICADO: Comisión The Lancet: un tercio de los casos de demencia podrían ser evitables (2)

"Aunque las intervenciones de salud pública no van a prevenir o curar todas las demencias potencialmente modificables, la intervención en factores de riesgo cardiovasculares, salud mental y audición podrían retrasar la aparición de la enfermedad en muchas personas durante años," dijo el Profesor Gill Livingston, MD, del University College London y autor principal de la Comisión The Lancet. "Incluso si parte de esta promesa se hace realidad, podría causar un gran impacto y ya hemos visto en algunas poblaciones que la demencia se está retrasando años. La prevalencia de la demencia podría reducirse a la mitad si su aparición se retrasa cinco años."

De acuerdo con el informe de la Comisión, la prevalencia de demencia a nivel mundial podría reducirse en más de 1 millón de casos con una reducción del 10 por ciento en la prevalencia de siete factores principales de salud y estilo de vida. Una intervención que retrasara la demencia en un año podría disminuir el número de personas con demencia a nivel mundial en 9 millones en 2050.

"En conjunto, hay un potencial importante para la prevención y, una vez que alguien desarrolla demencia, para que los cuidados sean de alta calidad, accesibles y que ofrezcan valor a una población creciente que no está siendo bien atendida. La prevención y los cuidados eficaces de la demencia podrían transformar el futuro de la sociedad y mejorar mucho la vida y la muerte de las personas con demencia y sus familias. Actuar ahora sobre lo que ya sabemos puede hacer que este impacto se produzca," dijo Lon Schneider, MD, de la University of Southern California y coautor de la Comisión.

Hacer avanzar las investigaciones sobre disparidades de salud en la enfermedad de Alzheimer - becas inaugurales del Instituto Nacional sobre Envejecimiento (National Institute on Aging)De acuerdo con los Datos y cifras de la enfermedad de Alzheimer [http://www.alz.org/facts/overview.asp] de 2017 de la Asociación de Alzheimer, los afroamericanos tiene un riesgo alrededor del doble de tener enfermedad de Alzheimer u otras demencias que los blancos ancianos y los hispanos tienen una probabilidad 1,5 veces mayor de tener enfermedad de Alzheimer u otras demencias que los blancos ancianos. Sin embargo, estas poblaciones están infrarrepresentadas en la investigación sobre el Alzheimer y la demencia.

El NIA ha identificado una necesidad clara de diversificar las cohortes de investigación y mejorar los métodos y las herramientas para realizar investigaciones sobre disparidades de salud relacionadas con la enfermedad de Alzheimer y otras demencias. Se han creado dos oportunidades de financiación para alentar una investigación que examinen las disparidades en la enfermedad de Alzheimer usando cohortes diversas de sujetos. En la AAIC 2017, el NIA anunciará los receptores de la beca inaugural y sus proyectos y destacará la nueva información que se espera que se genere debido a estos premios.

"Tienen que realizarse investigaciones sobre el envejecimiento usando un marco que incorpore factores a múltiples niveles con poblaciones de estudio que tengan una diversidad demográfica robusta," dijo Carl V. Hill, PhD, MPH, director de la Poblaciones Especiales del NIA. "Cuando las cohortes son diversas, pueden identificarse nuevas vías que vinculen los factores ambientales, socioculturales, conductuales y biológicos. Esta es nuestra esperanza para estos premios de investigación."

Según los anuncios de las oportunidades de financiación, las poblaciones con disparidades de salud incluyen: negros/afroamericanos, hispanos/latinos, indios americanos/nativos de Alaska, Asiáticos Americanos, nativos de Hawái y otras islas del Pacífico, poblaciones desfavorecidas socioeconómicamente y poblaciones rurales. Otras poblaciones pueden incluir: poblaciones con discapacidad y minorías sexuales y de género.

