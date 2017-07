330 43

COMUNICADO: Lanzamiento de iniciativa para optimizar la gestión de riesgos de ciberseguridad

- CGE y CREATe.org lanzan el "Cyber Readiness Institute" con líderes del sector para mejorar la gestión de riesgos cibernéticos y ayudar a asegurar las cadenas de valor

WASHINGTON, 19 de julio de 2017 /PRNewswire/ -- Hoy ha tenido lugar el lanzamiento del Cyber Readiness Institute (CRI), cuyo propósito es capacitar al sector privado para que pueda abordar mejor la gestión de riesgos de ciberseguridad en las cadenas de valor, poniendo un especial énfasis en el apoyo a las pymes. El instituto es una iniciativa conjunta de dos organizaciones sin ánimo de lucro e imparciales: The Center for Global Enterprise (CGE) y el Centro de Empresa y Comercio Responsable (CREATe.org). Los presidentes conjuntos son: Samuel J. Palmisano, presidente y consejero delegado jubilado de IBM Corporation, y actual presidente de The Center for Global Enterprise (CGE); Ajay Banga, presidente y consejero delegado de Mastercard; Satya Nadella, consejero delegado de Microsoft; y Penny Pritzker, exsecretaria de Comercio de los Estados Unidos y presidenta de PSP Capital Partners.

El Cyber Readiness Institute reunirá a líderes sénior de empresas globales procedentes de diversos sectores para captar las mejores prácticas en lo referente a gestión de personal, procesos y tecnología necesarios para una ciberseguridad eficaz. Estos conocimientos colectivos servirán como base para el desarrollo de herramientas y contenidos de gestión de riesgos cibernéticos por parte del Cyber Readiness Institute, diseñados para ayudar a proteger las cadenas de valor internacionales. La labor del instituto se centrará en la aplicación práctica de estas herramientas para pymes, así como en los requisitos de plantilla necesarios para una implementación eficaz.

En los próximos meses, el Cyber Readiness Institute contratará a otros consejeros delegados adicionales, expertos en el campo de sus propias empresas y representantes de sus cadenas de valor para que participen en sesiones que servirán para identificar y seleccionar las prioridades en gestión de riesgos de ciberseguridad más apremiantes. Este proceso comenzará con la evaluación de las recomendaciones para el sector privado que recoge el informe emitido en diciembre de 2016 por la Comisión del Presidente para la Mejora de la Ciberseguridad Nacional ("Informe de la Comisión").

"Los riesgos de ciberseguridad están creciendo rápidamente con motivo de la proliferación de las interdependencias en nuestra economía digital global", afirmó Kiersten Todt, directora general del Cyber Readiness Institute y exconsejera delegada de la Comisión para la Mejora de la Ciberseguridad Nacional. "El Cyber Readiness Institute compartirá las mejores prácticas de todos los sectores para desarrollar unos contenidos y herramientas que optimicen la gestión de riesgos de ciberseguridad en las empresas y con sus socios de cadena de valor".

Citas de los copresidentes del Cyber Readiness Institute:

Samuel J. Palmisano, presidente y consejero delegado jubilado de IBM Corporation, y actual presidente de The Center for Global Enterprise (CGE): "Nuestro objetivo con el Cyber Readiness Institute es fomentar una involucración más proactiva por parte del sector privado en el desarrollo y promoción de mejores prácticas de gestión global en lo relativo a ciberseguridad".

Ajay Banga, presidente y consejero delegado de Mastercard: "Las amenazas cibernéticas son cada vez más oportunistas y cada vez están más dirigidas a una amplia gama de empresas con unas capacidades variables para gestionar estos riesgos. Ayudar a todas las empresas a adoptar unas mejores prácticas en lo referente a ciberseguridad, especialmente en el caso de las pymes, contribuirá considerablemente a la hora de desarrollar la resistencia en toda la cadena de valor".

Brad Smith, presidente de Microsoft: "Ninguna empresa es una isla. Es evidente que una ciberseguridad eficaz requiere que vayamos más allá de nuestras propias empresas y colaboraremos estrechamente con nuestra red de socios, clientes y proveedores. El Cyber Readiness Institute contribuirá a acelerar el aprendizaje e intercambio de las mejores prácticas entre todas las empresas, grandes y pequeñas".

Penny Pritzker, exsecretaria de Comercio de los Estados Unidos y actual presidenta de PSP Capital Partners: "En el dinámico entorno de amenazas cibernéticas de hoy en día, es esencial garantizar que todas las organizaciones posean la habilidad de gestionar riesgos cibernéticos. La labor del Cyber Readiness Institute contribuirá a informar y educar mejor a nuestros empleados sobre las formas existentes de mitigar los riesgos cibernéticos para ayudar a proteger las empresas y la economía digital en un contexto más amplio".

El Cyber Readiness Institute es una iniciativa conjunta de The Center for Global Enterprise (www.thecge.net [http://www.thecge.net/]) y el Centro de Empresa y Comercio Responsable (www.CREATe.org [http://www.create.org/]).

Para obtener más información, visite: www.CyberReadinessInstitute.org [http://www.cyberreadinessinstitute.org/] o póngase en contacto a través de la dirección de correo electrónico info@cyberreadinessinstitute.org[mailto:info@cyberreadinessinstitute.org]

Sitio Web: https://www.cyberreadinessinstitute.org/

