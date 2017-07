330 43

COMUNICADO: Huawei posicionado como retador en el informe Gartner Magic Quadrant for Enterprise Firewalls

SHENZHEN, China, 18 de julio de 2017 /PRNewswire/ -- Huawei, un proveedor de soluciones de tecnología de información y comunicaciones (TIC) líder en el mundo, ha anunciado hoy su posicionamiento en el cuadrante de Retadores en el informe 2017 Gartner Magic Quadrant for Enterprise Firewalls. El informe Magic Quadrant de Gartner evalúa a los proveedores sobre la base de dos criterios: la integridad de su visión y su capacidad de ejecución. Huawei fue posicionado en el cuadrante de Retadores debido a su posición como actor principal en el mercado mundial de cortafuegos, así como su sistema de defensa dimensional innovador compuesto de NGFW (cortafuegos de próxima generación) de hardware de alto rendimiento, cortafuegos virtuales y sandboxes basados en la nube. Los NGFW de Huawei se encuentran entre los productos preferidos para soluciones de seguridad de redes implementados por empresas alrededor del mundo.

Kevin Hu, presidente de la linea de productos Huawei Switch & Enterprise Gateway, declaró: "Vemos el ascenso de Huawei a la posición de Retador como un reconocimiento a nuestra persistencia en proveer NGFW de tipo ACTUAL (aplicación, contenido, tiempo, usuario, ataque y localización) a nuestros clientes. Es también un reconocimiento de los esfuerzos invertidos por Huawei en la innovación conjunta al lado de consumidores de la industria, el manejo de nuevos retos de seguridad, y continua dedicación a la inversión en I+D de productos. Debido al desarrollo de la computación en nube, la variedad de ataques dirigidos hacia la infraestructura empresarial ha experimentado una expansión continua, y por lo tanto las empresas se ven frente a un número creciente de amenazas desconocidas. La capacidad de protección de seguridad bajo demanda es ahora una necesidad para las empresas, así como lo son la orquestación y planificación, los sistemas de seguridad de redes basados en IA y el aprendizaje automático para defender de manera proactiva frente a amenazas desconocidas. Huawei está en proceso de construir sistemas de seguridad de redes de nueva generación inteligentes, automatizados y basados en servicios, y de desarrollar sistemas inteligentes de detección en toda la red y de defensa proactiva para empresas."

Los riesgos de seguridad de la nube son la preocupación principal para una empresa en proceso de migrar su negocio a la nube. Según el informe Gartner[1]: "Numerosas empresas ahora recurren a proveedores de cortafuegos en busca de instancias de detección de malware basadas en la nube para ayudarles en sus esfuerzos de detección avanzada de amenazas, como alternativa económica a soluciones de sandboxing independientes." Al integrar servicios de inspección en sandboxing basados en la nube, los NGFW de Huawei son capaces de inspeccionar millones de archivos cada día, y de identificar ataques de día cero aproximadamente 30 horas más temprano que los NGFW promedio de la industria. Los clientes empresariales podrán obtener la información mundial sobre amenazas, así como el apoyo de servicios de seguridad en línea para la inspección profunda de tráfico sospechoso, y así ejercer una defensa proactiva en contra de las amenazas desconocidas-conocidas y desconocidas.

Huawei se dedica a la innovación en tecnología y a la prestación de soluciones diferenciadas para sus clientes. En las áreas de cortafuegos empresariales y de ciberseguridad, la cuota de mercado de Huawei ha mantenido un crecimiento rápido. Según un informe Gartner de 2016[2] sobre los ingresos de proveedores de equipo de cortafuegos, los ingresos de 2015 a 2016 de los cortafuegos Huawei obtuvieron una tasa de crecimiento mayor a cualquier otro proveedor en la industria. Actualmente, los NGFW de Huawei prestan servicio a más de 100 000 empresas y en más de 70 países, ayudando a sus clientes a construir un sistema inteligente y proactivo de defensa y detección de amenazas para la transformación digital.

Para más información acerca de los productos de seguridad Huawei, visite: http://e.huawei.com/en/products/enterprise-networking/security [http://e.huawei.com/en/products/enterprise-networking/security]

Para leer el informe completo Magic Quadrant for Enterprise Network Firewalls de Gartner, visite: http://www.gartner.com/reprints/huawei-technologies-co-ltd---china-csp?id=1-46LPSQY&ct=170718&st=sb [http://www.gartner.com/reprints/huawei-technologies-co-ltd---china-csp?id=1-46LPSQY&ct=170718&st=sb]

[1] Magic Quadrant for Enterprise Network Firewalls por Adam Hils, Jeremy D'Hoinne y Rajpreet Kaur [10 de julio de 2017] [2] Market Share: Enterprise Network Equipment by Market Segment, Worldwide, 4Q16 and 2016 por Christian Canales, Petr Gorodetskiy, Naresh Singh y Joe Skorupa [15 de marzo de 2017]

Acerca de Gartner Magic Quadrant

Gartner no apoya a ningún proveedor, producto o servicio descrito en sus publicaciones de investigación, y no aconseja a los usuarios de tecnología elegir solo a aquellos proveedores que presentan la clasificación más alta u otra designación. Las publicaciones de investigación Gartner expresan las opiniones de la organización de investigación Gartner y no deben interpretarse como declaraciones de hecho. Gartner renuncia a toda garantía, explícita o implícita, con respecto a esta investigación, incluyendo todas las garantías de comerciabilidad o de adecuación para un fin determinado.

Acerca de Huawei

Huawei es un proveedor de tecnología de información y comunicaciones (TIC) líder en todo el mundo. Nuestras soluciones, productos y servicios de TIC innovadores están disponibles en más de 170 países y regiones, y son utilizados por más de un tercio de la población mundial. Fundada en 1987, Huawei es una empresa privada perteneciente en su totalidad a sus empleados.

Para obtener más información, visite el sitio de Huawei en www.huawei.com [http://www.huawei.com/] o síganos en:

http://www.linkedin.com/company/Huawei [http://www.linkedin.com/company/Huawei] http://www.twitter.com/Huawei [http://www.twitter.com/Huawei] http://www.facebook.com/Huawei [http://www.facebook.com/Huawei] http://www.google.com/+Huawei [http://www.google.com/+Huawei] http://www.youtube.com/Huawei [http://www.youtube.com/Huawei]

CONTACTO: CONTACTO: Maggie Zhang, +86-135-1043-2741, zhangxin83@huawei.com

Sitio Web: http://www.huawei.com/

PUBLICIDAD