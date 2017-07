330 43

COMUNICADO: Oracle contratará a 1000 nuevos agentes de ventas en la región EMEA en 2017

'"Change Happens Here" es la mayor iniciativa de contratación de la empresa este año

GINEBRA, 18 de julio de 2017 /PRNewswire/ -- Oracle ha anunciado hoy la creación de 1000 nuevos puestos de trabajo en Europa, Oriente Medio y Africa. Bajo la consigna "Change Happens Here" (El cambio ocurre aquí), la empresa se ha lanzado a la búsqueda de la próxima generación de agentes de ventas con ambición, motivados y expertos en tecnología digital con el objetivo de respaldar el crecimiento del negocio de computación en la nube de Oracle.

Esta iniciativa llega justo después de la reciente publicación [http://investor.oracle.com/financial-news/financial-news-details/2017/Q4-FY17-GAAP-EPS-UP-15-TO-076-and-NON-GAAP-EPS-UP-10-TO-089/default.aspx] de los resultados financieros récord de la empresa, con un aumento del 58% de los ingresos totales vinculados a la nube. Oracle es actualmente la empresa en la nube a escala de mayor crecimiento, y está previsto que su negocio en la nube experimente un hipercrecimiento durante este año.

La iniciativa está dirigida a personas con una formación y perfil diversos que tengan entre dos y seis años de experiencia profesional y que actualmente desempeñen cargos en los ámbitos de los recursos humanos, marketing, contratación, finanzas, cadena de suministro o ventas. Oracle contratará a aquellos candidatos que posean un marcado sentido de la motivación personal y la capacidad para vender con éxito algunas de las tecnologías en la nube más emocionantes del mundo.

Los candidatos pueden presentarse inmediatamente a una variedad de puestos disponibles en toda la región EMEA a través de la página "Change Happens Here", oracle.com/experience [http://www.oracle.com/webfolder/experience-oracle/index.html]. Oracle busca candidatos de nivel universitario con un interés genuino en la tecnología y pasión por la transformación que la informática en la nube puede ofrecer a las empresas.

Tino Scholman, vicepresidente de Oracle Cloud en la región EMEA, comentó: "Nuestro negocio en la nube está creciendo a un ritmo increíble, por lo que ahora es el momento perfecto para incorporar una nueva generación de talentos a nuestra empresa. Deseamos contratar a individuos orientados a las relaciones que cuenten con iniciativa propia y sean inteligentes, que impulsen la transformación empresarial de nuestros clientes y a los que les apasione ofrecer resultados excelentes. La diversidad es uno de los pilares de la cultura única de Oracle. Queremos ofrecer a 1000 individuos con talento la oportunidad de cambiar su carrera para mejor y acceder a una formación y desarrollo incomparables, así como la posibilidad de acelerar su trayectoria profesional al formar parte de la empresa en la nube de más rápido crecimiento, estando en pleno centro de un cambio generacional hacia la capacitación digital".

Para obtener más información sobre los puestos de ventas de los servicios de aplicación Oracle Cloud, visite: oracle.com/experience [http://www.oracle.com/webfolder/experience-oracle/index.html]

Acerca de Oracle Oracle Cloud ofrece paquetes completos de aplicaciones SaaS para ERP (sistema de planificación de recursos empresariales), HCM (gestión de capital humano) y CX (experiencia de consumidor), así como la mejor plataforma como servicio (PaaS) e infraestructura como servicio (IaaS) de su clase desde centros de datos en todo el continente americano, Europa y Asia. Para obtener más información sobre Oracle , visítenos en oracle.com [https://www.oracle.com/index.html].

Marcas registradasOracle y Java son marcas comerciales registradas de Oracle y/o de sus filiales. Otros nombres pueden ser marcas comerciales registradas de sus respectivos propietarios.

Disposiciones de salvaguarda Las anteriores declaraciones tienen como objetivo perfilar la dirección general en lo relativo a nuestros productos, y se ofrecen con fines puramente informativos y no deben pasar a formar parte de ningún tipo de contrato. No constituyen un compromiso para proporcionar ningún tipo de material, código o funcionalidad y no se deberán tomar decisiones de compra basándose en ellas. El desarrollo, lanzamiento y calendario de cualquier característica o funcionalidad descrita para los productos Oracle permanece a discreción única de Oracle Corporation.

