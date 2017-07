330 43

COMUNICADO: TrialScope expande su compromiso con pacientes y soporta siete idiomas en el portal de resúmenes de resultados de ensayo

Este líder en soluciones transparentes centradas en el paciente expande el acceso a la información de resultados de los ensayos clínicos para los participantes, los pacientes y el público

JERSEY CITY, Nueva Jersey, 18 de julio de 2017 /PRNewswire/ -- TrialScope [http://www.trialscopeinc.com/], el líder global en soluciones de transparencia en los ensayos clínicos [http://www.trialscope.com/about-us/making-the-complex-simple/] para los pacientes y soluciones cumplimiento, ha anunciado hoy que el portal de resúmenes de resultados de ensayos soporta resúmenes de ensayos en inglés y siete idiomas adicionales: chino, francés, alemán, japonés, polaco, ruso y español.

El portal de resúmenes de resultados de ensayos, puesto en marcha en febrero de 2017, se ha diseñado para mejorar el acceso a los pacientes y a los participantes en ensayos a los resúmenes de los resultados (también conocidos como resúmenes de dictámenes científicos en lenguaje no especializado) al habilitar un acceso inmediato, global, por web a los resúmenes de los resultados de los ensayos.

"Los participantes de ensayos clínicos y los pacientes quieren tener acceso a resultados de investigación y nos comprometemos a soportar y expandir los esfuerzos de transparencia de los patrocinadores de ensayos," dijo Mark Heinold, director general de TrialScope. "Entendemos la importancia de poner esta información a disposición de los participantes de ensayos clínicos de todo el mundo de manera precisa y oportuna, y el soporte en idiomas adicionales es una evolución natural de dichas iniciativas."

El Center for Information and Study on Clinical Research Participation (CISCRP [https://www.ciscrp.org/]) es una organización independiente, sin ánimo de lucro que se especializa en entregar resultados de ensayos clínicos a los pacientes en varios formatos. Jill McNair, director sénior de participación de los pacientes de CISCRP, comentó, "Comunicar los resúmenes de los resultados de los ensayos clínicos en el idioma nativo de los pacientes es un paso importante para comprometer a los participantes de ensayos clínicos, a pacientes y al público mientras se dota a una mayor audiencia con información importante sobre salud."

El portal de resúmenes de resultados de ensayos clínicos está disponible en www.trialsummaries.com [http://www.trialsummaries.com/]. Los patrocinadores de ensayos clínicos pueden ponerse en contacto con TrialScope sobre los beneficios, las funciones y el precio de la solución.

Acerca TrialScopeTrialScope [http://www.trialscope.com/] simplifica la complejidad de la transparencia en los estudios clínicos. Las soluciones probadas, ganadoras de premios de TrialScope se han implementado con éxito y se han comprobado con rigor en los entornos más complejos y gestionan divulgaciones de patrocinadores responsables de más del 35 % de los estudios clínicos patrocinados de la industria publicados en clinicaltrials.gov. Las soluciones impulsadas por el mercado de la compañía y su conocimiento permiten a los patrocinadores mejorar su rendimiento, mitigar los riesgos de cumplimiento y, a la larga, optimizar la eficiencia con herramientas de gestión para el ciclo de vida del contenido clínico, experiencia y procesos. Las tecnologías de TrialScope se ofrecen a través de una plataforma SaaS con validación, albergada en una nube privada.

