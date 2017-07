330 43

COMUNICADO: Audentes Therapeutics anuncia el nombramiento de Fulvio Mavilio, Ph.D. como Vicepresidente Científico para Europa

SAN FRANCISCO, 18 de julio, 2017 /PRNewswire/ -- Audentes Therapeutics, Inc. , una compañía de biotecnología centrada en el desarrollo y la comercialización de productos de terapia génica para pacientes con enfermedades raras graves, potencialmente mortales, anunció hoy el nombramiento de Fulvio Mavilio, Ph.D. como Vicepresidente Científico para Europa. El Dr. Mavilio trabajará en París.

"Estamos encantados de añadir a Fulvio al equipo de Audentes", dijo Matthew R. Patterson, presidente y consejero delegado. "Es un líder científico reconocido internacionalmente que ha hecho importantes contribuciones a los campos de la genética molecular y la terapia génica para enfermedades raras. Será un recurso importante, al tiempo que seguimos haciendo avanzar nuestros programas en fases iniciales de desarrollo, que se destacan a corto plazo por el inicio previsto de los ensayos clínicos internacionales de fase 1/2 de AT132 para tratar la miopatía miotubular ligada al cromosoma X y AT342 para tratar el síndrome de Crigler-Najjar."

Antes de incorporarse a Audentes, el Dr. Mavilio trabajó como director científico de Genethon, Evry, Francia (2012-2017). Antes de ello, fue codirector del Centro de Medicina Regenerativa de la Universidad de Módena, Italia (2006-2011), director de descubrimientos de Molmed SpA (2002-2005), fundador y director científico de Genera SpA (1999-2002) y codirector del Instituto de Terapia Génica San Raffaele-Telethon en Milán, Italia (1995-2002). El Dr. Mavilio es miembro de la Asociación Europea de Biología Molecular (EMBO), miembro del comité de la American Society of Gene and Cell Therapy (ASGCT) y miembro del consejo editorial de muchas revistas internacionales en los campos de la genética, la biología molecular y la terapia génica. Se graduó en Biología en la Universidad de Roma en 1976, obtuvo un doctorado en Genética Médica en la Facultad de Medicina de la misma Universidad en 1979 y se formó como investigador visitante en el Wistar Institute de Filadelfia, PA de 1985 a 1989. Experto y pionero en los campos de la terapia génica y la investigación en células madre, el Dr. Mavilio ha publicado más de 170 artículos en revistas internacionales importantes. También trabaja como catedrático de biología molecular en la Universidad de Módena y Reggio Emilia (Módena, Italia).

"Estoy muy ilusionado por incorporarme a Audentes en un momento tan interesante y espero seguir desarrollando especialmente los esfuerzos europeos de la compañía," dijo el Dr. Mavilio, Ph.D. "Con sus múltiples productos en fase precoz de desarrollo, su capacidad de fabricación establecida y a gran escala según las normas de BPFc y su equipo de calidad internacional, Audentes se ha establecido como compañía líder en terapia génica y está bien posicionada para un éxito futuro".

Acerca de Audentes Therapeutics, Inc.Audentes Therapeutics es una compañía de biotecnología centrada en el desarrollo y la comercialización de productos de terapia génica para pacientes que viven con enfermedades raras graves, potencialmente mortales. Tenemos cuatro candidatos a productos en desarrollo, AT132 para el tratamiento de la miopatía miotubular ligada a X (MMTLX), AT342 para el tratamiento del síndrome de Crigler-Najjar, AT982 para el tratamiento de la enfermedad de Pompe y AT307 para el tratamiento del subtipo CASQ2 de la taquicardia ventricular polimórfica catecolaminérgica (TVPC-CASQ2). Somos un equipo centrado, experimentado y apasionado, comprometido a forjar relaciones globales fuertes con las comunidades de pacientes, investigadoras y médicas.

Para más información sobre Audentes, visite www.audentestx.com [http://www.audentestx.com/].

Declaraciones a futuroEsta nota de prensa contiene declaraciones a futuro dentro del significado de las provisiones de "puerto seguro" de la Private Securities Litigation Reform Act de 1995, incluidas, entre otras, las referentes al desarrollo de la compañía en 2017 y a los planes de fabricación y los beneficios esperados de los candidatos a productos de la compañía. Todas las declaraciones que no sean declaraciones de hechos históricos pueden considerarse declaraciones a futuro. Aunque la compañía cree que las expectativas reflejadas en dichas declaraciones a futuro son razonables, la compañía no puede garantizar los acontecimientos, resultados, acciones, niveles de actividad, rendimiento o logros futuros y el momento y los resultados del desarrollo biotecnológico y la posible aprobación regulatoria son inherentemente inciertos. Las declaraciones a futuro están sujetas a riesgos e incertidumbres que pueden hacer que las actividades o resultados reales de la compañía difieran significativamente de los expresados en cualquier declaración a futuro, incluidos los riesgos e incertidumbres relacionados con la capacidad de la compañía para hacer avanzar sus candidatos a productos, obtener la aprobación regulatoria de y, en última instancia, comercializar sus candidatos a productos, el momento y los resultados de los ensayos preclínicos y clínicos, la capacidad de la compañía para financiar las actividades de desarrollo y alcanzar los objetivos de desarrollo, la capacidad de la compañía para proteger la propiedad intelectual y otros riesgos e incertidumbres descritos en el apartado "Factores de riesgo" en los documentos que presenta la compañía de vez en cuando a la autoridad bursátil (Securities and Exchange Commission). Estas declaraciones a futuro son válidas solo a la fecha de esta nota de prensa y la compañía no asume ninguna obligación de revisar o actualizar ninguna declaración a futuro para reflejar acontecimientos circunstancias después de la fecha presente.

Contactos de Audentes Contacto para inversores:Thomas Soloway, CFO415.818.1040ir@audentestx.com[mailto:ir@audentestx.com]

Contacto para medios de comunicación:Paul Laland415.519.6610media@audentestx.com[mailto:media@audentestx.com]

https://mma.prnewswire.com/media/391266/Audentes_Therapeutics___Logo.jpg [https://mma.prnewswire.com/media/391266/Audentes_Therapeutics___Logo.jpg ]

Logo -- https://mma.prnewswire.com/media/391266/Audentes_Therapeutics___Logo.jpg [https://mma.prnewswire.com/media/391266/Audentes_Therapeutics___Logo.jpg]

Sitio Web: http://www.audentestx.com/http://audentestx.com/

PUBLICIDAD